Анонсуємо FinYear 2026 — щорічну конференцію про зміни та інновації фінансового сектору. Провідні експерти, представники НБУ та власники бізнесів зберуться, щоб обговорити тенденції роботи ринку в новому році.
Серед тем:
✅як зміни НБУ вплинуть на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні?
✅як банки та небанки можуть масштабувати фінансування МСБ?
✅open banking і платіжні інновації: що потрібно змінити, щоб запрацювали нові бізнес-моделі?
✅вбудовані фінанси: як фінсектор масштабує кредити та платежі для МСБ через екосистеми?
📅 Коли: 20 лютого
🐥 Early Birds ціна: встигніть придбати квитки до підвищення ціни.
🎫