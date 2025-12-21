RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Дебютував найбільший
електрокар Hyundai (фото)

Дебютував найбільший електрокар Hyundai (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 11:35

Дебютував найбільший електрокар Hyundai (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Новий Hyundai Staria Electric дебютував на автошоу в Брюсселі. Електрокар надійде в продаж у Європі до кінця першого півріччя.

Дивися повний текст
Дебютував найбільший електрокар Hyundai (фото)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100742
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 11:35

Дебютировал? У меня такой во дворе лет 5 стоит...
balta_laska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 223
З нами з: 10.11.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Найкращі бюджетні зарядні станції у 2025 році (фото)
R2 » Чет 15 січ, 2026 15:35
1 249
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 січ, 2026 15:35
vlad327vlad
Експерти назвали переоцінений смартфон 2025 року (фото) 1, 2
R2 » Нед 28 гру, 2025 11:41
10 876
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 січ, 2026 10:21
rezervmailbox2
Motorola представила новий смартфон (фото)
R2 » Нед 21 гру, 2025 14:12
3 712
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 гру, 2025 08:04
mag_6006805

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.