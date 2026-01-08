RSS
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 22:26

Які податки сплачують ФОПи і що змінює вимога щодо ПДВ

Пропонуємо до обговорення:
Фізичним особам підприємцям на спрощеній системі оподаткування, чий дохід за рік більше 1 мільйона гривень, швидше за все, не оминути сплати ПДВ. Від такої вимоги не відмовилися у МВФ, зазначила директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва у Києві минулого тижня.

Які податки сплачують ФОПи і що змінює вимога щодо ПДВ
В Європі поріг для сплати ПДВ - від 60-80 тисяч євро!!!!! і їм не треба переглядати гранічну сумму, бо їх національні банки не нищать щоденно власну валюту безумними девальваціями!!!! як це робить український національний, прости боже, "банк"!
Які вимоги МВС? може досить вже брехати?!! мільйон гривень - це меньше 20 тисяч євро!!!! на рік!!!! ви взагалі розумієте що таке 1643 євро на місяць для обороту підприємця? Це - НІЩО! отже, майже одразу підприємець буде змушений підняти ціни на розмір цього ПДВ, що призведе до автоматичного росту цін на товари, які продає підприємець! а ще до ціни буде доданий бухгалтер, який вміє адмініструвати правильно те ПДВ, через що ціна товару зросте ще більше!
Зросте ціна - стрибане інфляція і поріг у мільйон гривень перетвориться на посміховисько, бо стільки буде коштувати 1 булка хліба!
Що ви робите, імбіцили? Якщо у вас великі компанії використовують схему ФОП-ів для ухилення від податків - розбирайтеся безпосередньо з тими компаніями - чокнуті ви неучі!
