Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
МВФ оцінив дефіцит фінансування
в Україні на наступні 4 роки

МВФ оцінив дефіцит фінансування в Україні на наступні 4 роки
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:55

МВФ оцінив дефіцит фінансування в Україні на наступні 4 роки

Пропонуємо до обговорення:
За оцінками МВФ, Україна відчуватиме загальний дефіцит фінансування до $136,5 млрд впродовж 2026−2029 років, коли має діяти нова програма EFF.

Дивися повний текст
МВФ оцінив дефіцит фінансування в Україні на наступні 4 роки
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:55

На "двушечки до москви" не вистачає.
