Чому МВФ вимагає прибрати субсидії: експерт розповів, по...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:41
Пропонуємо до обговорення:
Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Україна може стати «економічним левом Європи», але для цього потрібно відмовитися від субсидування електроенергії та опалення.
Дивися повний текст Чому МВФ вимагає прибрати субсидії: експерт розповів, по кому це вдарить найперше
R2
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:42
Так, їм можна, бо вони не просять грошей у МВФ, а ще в них немає "державників" російських на кшталт гетманцева який руйнує економіку України і звісно немає імператорів корупції і брехні який жбурляє тисячами та відправляє "двушечки до москви"
salvydas
