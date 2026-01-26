Авторська тема користувача budivelnik. Форум Будівельник завжди правий на Finance.UA. Ринок будівництва і будівельних матеріалів, обговорення зміни цін на ринку житла. Аналітичні дані, прогнози і тенденції, вартість будівельних матеріалів.
другими словами - формальным налогоплательщиком считается продавец товаров или услуг, фактическая нагрузка по оплате налога возлагается на конечного потребителя.
Мухи окремо -котлети окремо Згідно Вашої логіки - то все з чого складається вартість товару - сплачує ПОКУПЕЦЬ , бо він платить ВСЮ суму... Ціна товару=Витрати на створення+Прибуток +Податки на додану вартість ( а додана вартість це зарплата і податки з зарплати і збори і акцизи з роздрібу)
Таким чином можна заявити наступне Покупець платить ВСЕ... От тільки чомусь відповідальність лежить на ПРОДАВЦІ а не на покупці.. А раз так То той хто несе ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за сплату - той і ПЛАТИТЬ Чи у вас відповідальність на мені а платите ви?
Таким чином Покупець ВІДПОВІДАЄ перед ПРОДАВЦЕМ за своє зобовязання ОПЛАТИТИ ціну товару і ні продавець не зобовязаний розшифровувати складові з яких складається ціна товару, ні покупець не має права і впливу на визначення що вкладено у формування ціни товару, так само як Продавець не має далі ніякої відповідальності за дії людини з цим товаром, але після отримання грошей від людини ОТРИМУЄ зобовязання перед ДЕРЖАВОЮ по сплаті виникнувших внаслідок цієї операції сум.
Додатково по ПДВ Покупець в кінці ланцюжка.. Але перед тим як ПРОДАТИ щось покупцю-я купую щось у свого контрагента... То чи маю я ПРАВО заявити що я покупець і сплачую ПДВ ? Згідно вашої логіки -маю Тоді виходить є продавець 1 і ПОкупець 1 якйий купує в Продавця1 , потім Покупець 2 який купує в Покупці1... і так далі і на кожному кроці виникає якась часточка від кінцевого ПДВ яке сплачується на кожній операції То чому в Державу платять ті хто створюють Додану Вартість а лаври хочуть собі приписати ті хто НІФІГА не створили а просто купили?
В мене інша точка зору. ПДВ платить покупець. В чеку навіть окремим пунктом йде ПДВ. Тобто коли я купую товар, я сплачую ПДВ. Ви, як проміжна ланка між мною і державою, можете СПІЗДИТИ мої гроші, а можете віддати їх державі. Ось і все. Можете зробити ціну без ПДВ, але нижче не на 20%, а на 10, і тоді ми на двох подєребаним не заплачений мною податок.
І вона не вірна.. Я ж Вам описував Я продаючи Вам щось сплачую ПДВ тільки як різницю між суми проданого Вам і суми купленого .. Ви як мінімум пятий в ланцюжку покупців, перед вами ще чотири , які так само як я є одночасно і покупцями і продавцями.. На пальцях Продавець 1 - нічого ні в кого не купував, просто своїми руками створив нехай цукор на 60 грн ..._________після продажу заплатив 10 ПДВ Покупець 1 він же Продавець2 Купив в продавця1 цукор і перетворив його на карамельну цукорку вартістю в 90 грн таким чином створив доданої вартості на 30 і після продажу заплатив 5 ПДВ Покупець2 він же продавець3 - купив за 90 , привіз в магазин і продає за 120 Після продажу кінцевому покупцю - заплатив 5 ПДМ Кінцевий покупець заплатив 120 і отримав чек в якому внизу написано 20 ПДВ ( але ці гроші платили в податкову різні учасники ланцюжка одночасно перебуваючи в статусі як покупця так і продавця)
На рахунок стрічки в чеку А якщо податкова з гетьманцевим зійде з розуму і зобовяже друкувати в чеку ВСІ складові вартості товару - ви також візьмете на себе лаври головного утримувача бюджету? Адже тоді пофіг на чесність тих хто зобовязаний платити Іїх всіх можна розігнати бо КАНДЕЛ платить все.
Ну да: первый налоговый агент - взял у покупателя 10ку - и передал ее в бюджет. Второй налоговый агент/продавец 10ку не платит - потому как он уже 10ку заплатил. Но у следующего покупателя - берет 5ку - и передает ее в бюджет.
Если бы что у первого продавца что у второго - не было _покупателя_ - что бы они со своей "створив доданої вартості" делали бы?
як це так ? для цього спочатку треба купити техніку, ГСМ, добрива, насіння... а там ПДВ
Как бы была дана ссылка на источник - логика относительно ПДВ оттуда.
Конечный потребитель фактично покрывает этот налог в цене товара .А далее продавец перечисляет собранный налог в госбюджет.
Да, ответственность за перечисление государство возложило на продавца. Что сделаешь, как сказал флай - продавец налоговый агент.
Если рассмотреть конструкцию - кто отвечает, тот и платит ПДВ, тогда, наверное, должно быть уточнение - не свои платит за ПДВ.
Я полагаю, что, да - до тех пор пока это товар не продан. По всей видимости после продажи товара вашим магазином, заплаченный ПДВ ранее в цепочке и включенный в цену товара фактически компенсируется. ИМХО.
Уже отметил ранее, что логика следует из заметки по ссылке.
Может быть вариант с присвоением лаврового венка покупателю не самый худший ? ) Давайте представим, что хлеб (в качестве товара) приобретен магазином (а не взят на консигнацию) и не был куплен в дальнейшем. Это же убыток.
Щоб раз і назавжди закрити це питання Давайте створимо просту табличку тип дії___________________________________________покупець_______продавець приймає участь в створенні доданої вартості________ні______________так має свідоцтво платника ПДВ_________________________ні______________так зобовязаний перевірити чи пройде платіж в Бюджет___ні______________так несе відповідальність за те що не перевірив________ні______________так зобовязаний сплатити в Бюджет______________________ні______________так несе відповідальність за несплату в Бюджет_________ні______________так
Що таке не свої? Ще раз В ціні товару є наростаючим від першого створювача доданої вартості до останнього пдв зарплата податки з зарплати акцизний з виготовлення(якщо підакцизний) акцизний з роздрібу (якщо підакцизний) прибуток на кожній ланці податок з прибутку на кожній ланці.. То чому податок з зарплати і зарплата- це моя витрата а ПДВ це чиясь? Тільки тому що цей податок в окремій стрічці?
Давайте так А якщо Ви в мене КУПИЛИ з податком в стрічці, а я його не сплатив по будь-яким причинам від легальних (купив обладнання) до сірих - зробив митну скрутку, або взагалі до чорних - видав чек в якому пдв є, але чек не був фіскальним.. Тоді що виходить? Якщо гроші в Бюджет не дійшли то в цьому винуватий покупець і йому треба надавати по шапці? Чи все таки по шапці отримаю я? І якщо отримаю я - то хто ТОДІ платить?
Таким чином чітко видно хто платить ПДВ Якщо в когось інша думка - він має на неї право , але додам запитання Якщо Ви щось купили і отримали чек де внизу чека є стрічка в тому числі ПДВ.... Ви можете якимось чином забезпечити надходження грошей з цієї стрічки в Бюджет? Ви несете хоч якусь відповідальність за те що ця сума не дійшла до Бюджету? А хто несе відповідальність і хто спочатку створює Додану вартість , а потім зобовязаний сплатити в Бюдет? То виходить якщо я не сплатив в Бюджет згідно чинного законодавства по цій стрічці бо купив товарів більше ніж продав - то це ваша вина/відповідальність чи якщо я зхімічив сіру схему скрутки і обнулив цей платіж - ви будете відповідати? чи я взагалі по чорному видав чек не фіскальний- ви будете відповідати? Не будете А хто буде відповідати - я То якого милого ви придумали що це ви платите ПДВ ? Ви платите ЗА ТОВАР А обовязок створити товар+розплатитись з контрагентами і працівниками які приймали участь у створені - лежить на мені. Тому до сплати ПДВ кінцевий споживач не має ніякого відношення.. А от коли цей кінцевий споживач прийшов на роботу і створює якусь додану вартість і після її створення виникає податкове зобовязання- то саме ця людина має право сказати що це ВОНА платить ПДВ а не той хто нормальний товар купив і переводить його в неліквід....