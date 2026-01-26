Форуми / Архіви / Будівельник завжди правий / ПДВ ПДВ + Додати

#1234> Додано: Пон 19 січ, 2026 02:46 ПДВ budivelnik написав: Але ж хіба людина в якої ПДВ платить покупець - може осягнути такі тонкощі?



Не могу понять в чем состоит спор. Простой поиск в сети дает следующий ответ.



Юридично ПДВ сплачує продавець, який відповідає перед державою за нарахування та перерахування податку.

Економічно ПДВ несе покупець, оскільки ціна товару або послуги включає податкове навантаження.



другими словами - формальным налогоплательщиком считается продавец товаров или услуг,

Не могу понять в чем состоит спор. Простой поиск в сети дает следующий ответ.



Юридично ПДВ сплачує продавець, який відповідає перед державою за нарахування та перерахування податку.

Економічно ПДВ несе покупець, оскільки ціна товару або послуги включає податкове навантаження.



другими словами - формальным налогоплательщиком считается продавец товаров или услуг,

а ще точніше: податковим агентом, подібно як з ПДФО чи ВС для найманих працівників, як банк для депозитчиків і т.д. і т.п.,

а ще точніше: податковим агентом, подібно як з ПДФО чи ВС для найманих працівників, як банк для депозитчиків і т.д. і т.п.,
те саме стосується акцизів (ЕШБ: наливайка його плате)
flyman
Повідомлень: 42202 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1625 раз. Подякували: 2874 раз.

Додано: Пон 19 січ, 2026 10:33 tumos написав: budivelnik написав: Але ж хіба людина в якої ПДВ платить покупець - може осягнути такі тонкощі?



Не могу понять в чем состоит спор. Простой поиск в сети дает следующий ответ.



Юридично ПДВ сплачує продавець, який відповідає перед державою за нарахування та перерахування податку.

Економічно ПДВ несе покупець, оскільки ціна товару або послуги включає податкове навантаження.



другими словами - формальным налогоплательщиком считается продавец товаров или услуг,

фактическая нагрузка по оплате налога возлагается на конечного потребителя. Не могу понять в чем состоит спор. Простой поиск в сети дает следующий ответ.Юридично ПДВ сплачує продавець, який відповідає перед державою за нарахування та перерахування податку.Економічно ПДВ несе покупець, оскільки ціна товару або послуги включає податкове навантаження.другими словами - формальным налогоплательщиком считается продавец товаров или услуг,фактическая нагрузка по оплате налога возлагается на конечного потребителя. Мухи окремо -котлети окремо

Згідно Вашої логіки - то все з чого складається вартість товару - сплачує ПОКУПЕЦЬ , бо він платить ВСЮ суму...

Ціна товару=Витрати на створення+Прибуток +Податки на додану вартість ( а додана вартість це зарплата і податки з зарплати і збори і акцизи з роздрібу)



Таким чином можна заявити наступне

Покупець платить ВСЕ...

От тільки чомусь відповідальність лежить на ПРОДАВЦІ а не на покупці..

А раз так

То той хто несе ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за сплату - той і ПЛАТИТЬ

Чи у вас

відповідальність на мені а платите ви?



Таким чином

Покупець ВІДПОВІДАЄ перед ПРОДАВЦЕМ за своє зобовязання ОПЛАТИТИ ціну товару і ні продавець не зобовязаний розшифровувати складові з яких складається ціна товару, ні покупець не має права і впливу на визначення що вкладено у формування ціни товару, так само як Продавець не має далі ніякої відповідальності за дії людини з цим товаром, але після отримання грошей від людини

ОТРИМУЄ зобовязання перед ДЕРЖАВОЮ по сплаті виникнувших внаслідок цієї операції сум.



Додатково по ПДВ

Покупець в кінці ланцюжка..

Але перед тим як ПРОДАТИ щось покупцю-я купую щось у свого контрагента...

То чи маю я ПРАВО заявити що я покупець і сплачую ПДВ ?

Згідно вашої логіки -маю

Тоді виходить

є продавець 1

і ПОкупець 1 якйий купує в Продавця1 , потім Покупець 2 який купує в Покупці1... і так далі

і на кожному кроці виникає якась часточка від кінцевого ПДВ яке сплачується на кожній операції

То чому в Державу платять ті хто створюють Додану Вартість

В мене інша точка зору. ПДВ платить покупець. В чеку навіть окремим пунктом йде ПДВ. Тобто коли я купую товар, я сплачую ПДВ.

Ви, як проміжна ланка між мною і державою, можете СПІЗДИТИ мої гроші, а можете віддати їх державі. Ось і все.

Ви, як проміжна ланка між мною і державою, можете СПІЗДИТИ мої гроші, а можете віддати їх державі. Ось і все.
Можете зробити ціну без ПДВ, але нижче не на 20%, а на 10, і тоді ми на двох подєребаним не заплачений мною податок.
sashaqbl
Повідомлень: 2598 З нами з: 31.10.19 Подякував: 2 раз. Подякували: 1 раз.

Додано: Пон 19 січ, 2026 10:48 ПДВ sashaqbl написав: В мене інша точка зору

Я ж Вам описував

Я продаючи Вам щось сплачую ПДВ тільки як різницю між суми проданого Вам і суми купленого ..

Ви як мінімум пятий в ланцюжку покупців, перед вами ще чотири , які так само як я є одночасно і покупцями і продавцями..

На пальцях

Продавець 1 - нічого ні в кого не купував, просто своїми руками створив нехай цукор на 60 грн ..._________після продажу заплатив 10 ПДВ

Покупець 1 він же Продавець2

Купив в продавця1 цукор і перетворив його на карамельну цукорку вартістю в 90 грн

таким чином створив доданої вартості на 30 і після продажу заплатив 5 ПДВ

Покупець2 він же продавець3 - купив за 90 , привіз в магазин і продає за 120

Після продажу кінцевому покупцю - заплатив 5 ПДМ

Кінцевий покупець заплатив 120 і отримав чек в якому внизу написано 20 ПДВ ( але ці гроші платили в податкову різні учасники ланцюжка одночасно перебуваючи в статусі як покупця так і продавця)



На рахунок стрічки в чеку

А якщо податкова з гетьманцевим зійде з розуму і зобовяже друкувати в чеку ВСІ складові вартості товару - ви також візьмете на себе лаври головного утримувача бюджету?

Адже тоді пофіг на чесність тих хто зобовязаний платити

budivelnik
Повідомлень: 27847 З нами з: 15.01.09 Подякував: 294 раз. Подякували: 3001 раз.

Додано: Пон 19 січ, 2026 11:07 budivelnik написав: sashaqbl написав: В мене інша точка зору

Продавець 1 - нічого ні в кого не купував, просто своїми руками створив нехай цукор на 60 грн ..._________після продажу заплатив 10 ПДВ

Покупець 1 він же Продавець2

Купив в продавця1 цукор і перетворив його на карамельну цукорку вартістю в 90 грн

таким чином створив доданої вартості на 30 і після продажу заплатив 5 ПДВ

Ну да: первый налоговый агент - взял у покупателя 10ку - и передал ее в бюджет.

Второй налоговый агент/продавец 10ку не платит - потому как он уже 10ку заплатил. Но у следующего покупателя - берет 5ку - и передает ее в бюджет.



Ну да: первый налоговый агент - взял у покупателя 10ку - и передал ее в бюджет.
Второй налоговый агент/продавец 10ку не платит - потому как он уже 10ку заплатил. Но у следующего покупателя - берет 5ку - и передает ее в бюджет.
Если бы что у первого продавца что у второго - не было _покупателя_ - что бы они со своей "створив доданої вартості" делали бы?
_hunter
Повідомлень: 11378 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 493 раз.

Я ж Вам описував

Я продаючи Вам щось сплачую ПДВ тільки як різницю між суми проданого Вам і суми купленого ..

Ви як мінімум пятий в ланцюжку покупців, перед вами ще чотири , які так само як я є одночасно і покупцями і продавцями..

На пальцях

Продавець 1 - нічого ні в кого не купував, просто своїми руками створив нехай цукор на 60 грн ..._________після продажу заплатив 10 ПДВ

Покупець 1 він же Продавець2

як це так ? для цього спочатку треба купити техніку, ГСМ, добрива, насіння... а там ПДВ
Vadim_
Повідомлень: 4547 З нами з: 23.05.14 Подякував: 642 раз. Подякували: 526 раз.

Додано: Пон 19 січ, 2026 17:45 ПДВ budivelnik написав: Згідно Вашої логіки - то все з чого складається вартість товару - сплачує ПОКУПЕЦЬ , бо він платить ВСЮ суму...

Згідно Вашої логіки - то все з чого складається вартість товару - сплачує ПОКУПЕЦЬ , бо він платить ВСЮ суму...

Как бы была дана ссылка на источник - логика относительно ПДВ оттуда.





budivelnik написав: Ціна товару=Витрати на створення+Прибуток +Податки на додану вартість ( а додана вартість це зарплата і податки з зарплати і збори і акцизи з роздрібу)

Таким чином можна заявити наступне

Покупець платить ВСЕ...

Конечный потребитель фактично покрывает этот налог в цене товара .А далее продавец перечисляет собранный налог в госбюджет.



budivelnik написав: От тільки чомусь відповідальність лежить на ПРОДАВЦІ а не на покупці..

От тільки чомусь відповідальність лежить на ПРОДАВЦІ а не на покупці..

Да, ответственность за перечисление государство возложило на продавца.

Что сделаешь, как сказал флай - продавец налоговый агент.



budivelnik написав: А раз так

То той хто несе ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за сплату - той і ПЛАТИТЬ

А раз такТо той хто несе ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за сплату - той і ПЛАТИТЬ

Если рассмотреть конструкцию - кто отвечает, тот и платит ПДВ, тогда, наверное, должно быть уточнение - не свои платит за ПДВ.





budivelnik написав: Додатково по ПДВ

Покупець в кінці ланцюжка..

Але перед тим як ПРОДАТИ щось покупцю-я купую щось у свого контрагента...

То чи маю я ПРАВО заявити що я покупець і сплачую ПДВ ?

Додатково по ПДВПокупець в кінці ланцюжка..Але перед тим як ПРОДАТИ щось покупцю-я купую щось у свого контрагента...То чи маю я ПРАВО заявити що я покупець і сплачую ПДВ ?

Я полагаю, что, да - до тех пор пока это товар не продан. По всей видимости после продажи товара вашим магазином, заплаченный ПДВ ранее в цепочке и включенный в цену товара фактически компенсируется. ИМХО.



budivelnik написав: Згідно вашої логіки -маю

Згідно вашої логіки -маю

Уже отметил ранее, что логика следует из заметки по ссылке.



budivelnik написав: Тоді виходить

є продавець 1

і ПОкупець 1 якйий купує в Продавця1 , потім Покупець 2 який купує в Покупці1... і так далі

і на кожному кроці виникає якась часточка від кінцевого ПДВ яке сплачується на кожній операції

То чому в Державу платять ті хто створюють Додану Вартість

а лаври хочуть собі приписати ті хто НІФІГА не створили а просто купили? Тоді виходитьє продавець 1і ПОкупець 1 якйий купує в Продавця1 , потім Покупець 2 який купує в Покупці1... і так даліі на кожному кроці виникає якась часточка від кінцевого ПДВ яке сплачується на кожній операціїТо чому в Державу платять ті хто створюють Додану Вартістьа лаври хочуть собі приписати ті хто НІФІГА не створили а просто купили?

Може быть вариант с присвоением лаврового венка покупателю не самый худший ? ) Давайте представим, что хлеб (в качестве товара) приобретен магазином (а не взят на консигнацию) и не был куплен в дальнейшем. Это же убыток.
tumos
Повідомлень: 2135 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 191 раз.

Давайте створимо просту табличку

тип дії___________________________________________покупець_______продавець

приймає участь в створенні доданої вартості________ні______________так

має свідоцтво платника ПДВ_________________________ні______________так

зобовязаний перевірити чи пройде платіж в Бюджет___ні______________так

несе відповідальність за те що не перевірив________ні______________так

зобовязаний сплатити в Бюджет______________________ні______________так

несе відповідальність за несплату в Бюджет_________ні______________так



tumos написав: тогда, наверное, должно быть уточнение - не свои платит за ПДВ. тогда, наверное, должно быть уточнение - не свои платит за ПДВ. Що таке не свої?

Ще раз

В ціні товару є наростаючим від першого створювача доданої вартості до останнього

пдв

зарплата

податки з зарплати

акцизний з виготовлення(якщо підакцизний)

акцизний з роздрібу (якщо підакцизний)

прибуток на кожній ланці

податок з прибутку на кожній ланці..

То чому податок з зарплати і зарплата- це моя витрата

а ПДВ це чиясь?

Тільки тому що цей податок в окремій стрічці?



Давайте так

А якщо Ви в мене КУПИЛИ з податком в стрічці, а я його не сплатив по будь-яким причинам від легальних (купив обладнання) до сірих - зробив митну скрутку, або взагалі до чорних - видав чек в якому пдв є, але чек не був фіскальним..

Тоді що виходить? Якщо гроші в Бюджет не дійшли то в цьому винуватий покупець і йому треба надавати по шапці?

budivelnik
Повідомлень: 27847 З нами з: 15.01.09 Подякував: 294 раз. Подякували: 3001 раз.

Додано: Пон 19 січ, 2026 21:41 ПДВ Vadim_ написав: budivelnik написав: ....
я вам сьогодні в обід задавав запитання про ПДВ, ви його якось не "помітили"

я вам сьогодні в обід задавав запитання про ПДВ, ви його якось не "помітили"

Щоб раз і назавжди закрити це питання

Давайте створимо просту табличку

тип дії___________________________________________покупець_____продавець

приймає участь в створенні доданої вартості________ні______________так

має свідоцтво платника ПДВ_________________________ні___________так

зобовязаний перевірити чи пройде платіж в Бюджет___ні______________так

несе відповідальність за те що не перевірив________ні______________так

зобовязаний сплатити в Бюджет______________________ні___________так

несе відповідальність за несплату в Бюджет_________ні______________так



Таким чином чітко видно хто платить ПДВ

Якщо в когось інша думка - він має на неї право , але додам запитання

Якщо Ви щось купили і отримали чек де внизу чека є стрічка

в тому числі ПДВ....

Ви можете якимось чином забезпечити надходження грошей з цієї стрічки в Бюджет?

Ви несете хоч якусь відповідальність за те що ця сума не дійшла до Бюджету?

А хто несе відповідальність і хто спочатку створює Додану вартість , а потім зобовязаний сплатити в Бюдет?

То виходить

якщо я не сплатив в Бюджет згідно чинного законодавства по цій стрічці бо купив товарів більше ніж продав - то це ваша вина/відповідальність

чи якщо я зхімічив сіру схему скрутки і обнулив цей платіж - ви будете відповідати?

чи я взагалі по чорному видав чек не фіскальний- ви будете відповідати?

Не будете

А хто буде відповідати - я

То якого милого ви придумали що це ви платите ПДВ ?

Ви платите ЗА ТОВАР

А обовязок створити товар+розплатитись з контрагентами і працівниками які приймали участь у створені - лежить на мені.

Тому до сплати ПДВ кінцевий споживач не має ніякого відношення..

budivelnik
Повідомлень: 27847 З нами з: 15.01.09 Подякував: 294 раз. Подякували: 3001 раз.

