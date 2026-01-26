RSS
Форуми
Архіви
Будівельник завжди правий
ПДВ

ПДВ
Форум Будівельник завжди правий на Finance.UA. Ринок будівництва і будівельних матеріалів, обговорення зміни цін на ринку житла. Аналітичні дані, прогнози і тенденції, вартість будівельних матеріалів.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 02:46

ПДВ

  budivelnik написав:Але ж хіба людина в якої ПДВ платить покупець - може осягнути такі тонкощі?


Не могу понять в чем состоит спор. Простой поиск в сети дает следующий ответ.

Юридично ПДВ сплачує продавець, який відповідає перед державою за нарахування та перерахування податку.
Економічно ПДВ несе покупець, оскільки ціна товару або послуги включає податкове навантаження.

https://lawargument.com/advice-ua/278-k ... nu-vartist

другими словами - формальным налогоплательщиком считается продавец товаров или услуг,
фактическая нагрузка по оплате налога возлагается на конечного потребителя.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 08:27

ЕШБ: наливайка плате акщиз і педеве

  tumos написав:
  budivelnik написав:Але ж хіба людина в якої ПДВ платить покупець - може осягнути такі тонкощі?


Не могу понять в чем состоит спор. Простой поиск в сети дает следующий ответ.

Юридично ПДВ сплачує продавець, який відповідає перед державою за нарахування та перерахування податку.
Економічно ПДВ несе покупець, оскільки ціна товару або послуги включає податкове навантаження.

https://lawargument.com/advice-ua/278-k ... nu-vartist

другими словами - формальным налогоплательщиком считается продавец товаров или услуг,
фактическая нагрузка по оплате налога возлагается на конечного потребителя.

а ще точніше: податковим агентом, подібно як з ПДФО чи ВС для найманих працівників, як банк для депозитчиків і т.д. і т.п.,
те саме стосується акцизів (ЕШБ: наливайка його плате)
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 10:33

  tumos написав:
  budivelnik написав:Але ж хіба людина в якої ПДВ платить покупець - може осягнути такі тонкощі?


Не могу понять в чем состоит спор. Простой поиск в сети дает следующий ответ.

Юридично ПДВ сплачує продавець, який відповідає перед державою за нарахування та перерахування податку.
Економічно ПДВ несе покупець, оскільки ціна товару або послуги включає податкове навантаження.

https://lawargument.com/advice-ua/278-k ... nu-vartist

другими словами - формальным налогоплательщиком считается продавец товаров или услуг,
фактическая нагрузка по оплате налога возлагается на конечного потребителя.
Мухи окремо -котлети окремо
Згідно Вашої логіки - то все з чого складається вартість товару - сплачує ПОКУПЕЦЬ , бо він платить ВСЮ суму...
Ціна товару=Витрати на створення+Прибуток +Податки на додану вартість ( а додана вартість це зарплата і податки з зарплати і збори і акцизи з роздрібу)

Таким чином можна заявити наступне
Покупець платить ВСЕ...
От тільки чомусь відповідальність лежить на ПРОДАВЦІ а не на покупці..
А раз так
То той хто несе ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за сплату - той і ПЛАТИТЬ
Чи у вас
відповідальність на мені а платите ви?

Таким чином
Покупець ВІДПОВІДАЄ перед ПРОДАВЦЕМ за своє зобовязання ОПЛАТИТИ ціну товару і ні продавець не зобовязаний розшифровувати складові з яких складається ціна товару, ні покупець не має права і впливу на визначення що вкладено у формування ціни товару, так само як Продавець не має далі ніякої відповідальності за дії людини з цим товаром, але після отримання грошей від людини
ОТРИМУЄ зобовязання перед ДЕРЖАВОЮ по сплаті виникнувших внаслідок цієї операції сум.

Додатково по ПДВ
Покупець в кінці ланцюжка..
Але перед тим як ПРОДАТИ щось покупцю-я купую щось у свого контрагента...
То чи маю я ПРАВО заявити що я покупець і сплачую ПДВ ?
Згідно вашої логіки -маю
Тоді виходить
є продавець 1
і ПОкупець 1 якйий купує в Продавця1 , потім Покупець 2 який купує в Покупці1... і так далі
і на кожному кроці виникає якась часточка від кінцевого ПДВ яке сплачується на кожній операції
То чому в Державу платять ті хто створюють Додану Вартість
а лаври хочуть собі приписати ті хто НІФІГА не створили а просто купили?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 19 січ, 2026 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 10:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Мухи окремо -котлети окремо
Згідно Вашої логіки - то все з чого складається вартість товару - сплачує ПОКУПЕЦЬ , бо він платить ВСЮ суму...
Ціна товару=Витрати на створення+Прибуток +Податки на додану вартість ( а додана вартість це зарплата і податки з зарплати і збори і акцизи з роздрібу)
Таким чином можна заявити наступне
Покупець платить ВСЕ...

В мене інша точка зору. ПДВ платить покупець. В чеку навіть окремим пунктом йде ПДВ. Тобто коли я купую товар, я сплачую ПДВ.
Ви, як проміжна ланка між мною і державою, можете СПІЗДИТИ мої гроші, а можете віддати їх державі. Ось і все.
Можете зробити ціну без ПДВ, але нижче не на 20%, а на 10, і тоді ми на двох подєребаним не заплачений мною податок.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 10:48

ПДВ

  sashaqbl написав:В мене інша точка зору
І вона не вірна..
Я ж Вам описував
Я продаючи Вам щось сплачую ПДВ тільки як різницю між суми проданого Вам і суми купленого ..
Ви як мінімум пятий в ланцюжку покупців, перед вами ще чотири , які так само як я є одночасно і покупцями і продавцями..
На пальцях
Продавець 1 - нічого ні в кого не купував, просто своїми руками створив нехай цукор на 60 грн ..._________після продажу заплатив 10 ПДВ
Покупець 1 він же Продавець2
Купив в продавця1 цукор і перетворив його на карамельну цукорку вартістю в 90 грн
таким чином створив доданої вартості на 30 і після продажу заплатив 5 ПДВ
Покупець2 він же продавець3 - купив за 90 , привіз в магазин і продає за 120
Після продажу кінцевому покупцю - заплатив 5 ПДМ
Кінцевий покупець заплатив 120 і отримав чек в якому внизу написано 20 ПДВ ( але ці гроші платили в податкову різні учасники ланцюжка одночасно перебуваючи в статусі як покупця так і продавця)

На рахунок стрічки в чеку
А якщо податкова з гетьманцевим зійде з розуму і зобовяже друкувати в чеку ВСІ складові вартості товару - ви також візьмете на себе лаври головного утримувача бюджету?
Адже тоді пофіг на чесність тих хто зобовязаний платити
Іїх всіх можна розігнати бо КАНДЕЛ платить все.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 11:07

  budivelnik написав:
  sashaqbl написав:В мене інша точка зору

Продавець 1 - нічого ні в кого не купував, просто своїми руками створив нехай цукор на 60 грн ..._________після продажу заплатив 10 ПДВ
Покупець 1 він же Продавець2
Купив в продавця1 цукор і перетворив його на карамельну цукорку вартістю в 90 грн
таким чином створив доданої вартості на 30 і після продажу заплатив 5 ПДВ

Ну да: первый налоговый агент - взял у покупателя 10ку - и передал ее в бюджет.
Второй налоговый агент/продавец 10ку не платит - потому как он уже 10ку заплатил. Но у следующего покупателя - берет 5ку - и передает ее в бюджет.

Если бы что у первого продавца что у второго - не было _покупателя_ - что бы они со своей "створив доданої вартості" делали бы? :wink:
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 19 січ, 2026 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 12:16

ПДВ

  budivelnik написав:
  sashaqbl написав:В мене інша точка зору
І вона не вірна..
Я ж Вам описував
Я продаючи Вам щось сплачую ПДВ тільки як різницю між суми проданого Вам і суми купленого ..
Ви як мінімум пятий в ланцюжку покупців, перед вами ще чотири , які так само як я є одночасно і покупцями і продавцями..
На пальцях
Продавець 1 - нічого ні в кого не купував, просто своїми руками створив нехай цукор на 60 грн ..._________після продажу заплатив 10 ПДВ
Покупець 1 він же Продавець2
.

як це так ? для цього спочатку треба купити техніку, ГСМ, добрива, насіння... а там ПДВ
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:45

ПДВ

  budivelnik написав:Згідно Вашої логіки - то все з чого складається вартість товару - сплачує ПОКУПЕЦЬ , бо він платить ВСЮ суму...

Как бы была дана ссылка на источник - логика относительно ПДВ оттуда.


  budivelnik написав:Ціна товару=Витрати на створення+Прибуток +Податки на додану вартість ( а додана вартість це зарплата і податки з зарплати і збори і акцизи з роздрібу)
Таким чином можна заявити наступне
Покупець платить ВСЕ...

Конечный потребитель фактично покрывает этот налог в цене товара .А далее продавец перечисляет собранный налог в госбюджет.

  budivelnik написав:От тільки чомусь відповідальність лежить на ПРОДАВЦІ а не на покупці..

Да, ответственность за перечисление государство возложило на продавца.
Что сделаешь, как сказал флай - продавец налоговый агент.

  budivelnik написав:А раз так
То той хто несе ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за сплату - той і ПЛАТИТЬ

Если рассмотреть конструкцию - кто отвечает, тот и платит ПДВ, тогда, наверное, должно быть уточнение - не свои платит за ПДВ.


  budivelnik написав:Додатково по ПДВ
Покупець в кінці ланцюжка..
Але перед тим як ПРОДАТИ щось покупцю-я купую щось у свого контрагента...
То чи маю я ПРАВО заявити що я покупець і сплачую ПДВ ?

Я полагаю, что, да - до тех пор пока это товар не продан. По всей видимости после продажи товара вашим магазином, заплаченный ПДВ ранее в цепочке и включенный в цену товара фактически компенсируется. ИМХО.

  budivelnik написав:Згідно вашої логіки -маю

Уже отметил ранее, что логика следует из заметки по ссылке.

  budivelnik написав:Тоді виходить
є продавець 1
і ПОкупець 1 якйий купує в Продавця1 , потім Покупець 2 який купує в Покупці1... і так далі
і на кожному кроці виникає якась часточка від кінцевого ПДВ яке сплачується на кожній операції
То чому в Державу платять ті хто створюють Додану Вартість
а лаври хочуть собі приписати ті хто НІФІГА не створили а просто купили?

Может быть вариант с присвоением лаврового венка покупателю не самый худший ? ) Давайте представим, что хлеб (в качестве товара) приобретен магазином (а не взят на консигнацию) и не был куплен в дальнейшем. Это же убыток.
Востаннє редагувалось tumos в Пон 19 січ, 2026 17:53, всього редагувалось 3 разів.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 18:49

ПДВ

  tumos написав:Если рассмотреть конструкцию - кто отвечает, тот и платит ПДВ,
Щоб раз і назавжди закрити це питання
Давайте створимо просту табличку
тип дії___________________________________________покупець_______продавець
приймає участь в створенні доданої вартості________ні______________так
має свідоцтво платника ПДВ_________________________ні______________так
зобовязаний перевірити чи пройде платіж в Бюджет___ні______________так
несе відповідальність за те що не перевірив________ні______________так
зобовязаний сплатити в Бюджет______________________ні______________так
несе відповідальність за несплату в Бюджет_________ні______________так

  tumos написав:тогда, наверное, должно быть уточнение - не свои платит за ПДВ.
Що таке не свої?
Ще раз
В ціні товару є наростаючим від першого створювача доданої вартості до останнього
пдв
зарплата
податки з зарплати
акцизний з виготовлення(якщо підакцизний)
акцизний з роздрібу (якщо підакцизний)
прибуток на кожній ланці
податок з прибутку на кожній ланці..
То чому податок з зарплати і зарплата- це моя витрата
а ПДВ це чиясь?
Тільки тому що цей податок в окремій стрічці?

Давайте так
А якщо Ви в мене КУПИЛИ з податком в стрічці, а я його не сплатив по будь-яким причинам від легальних (купив обладнання) до сірих - зробив митну скрутку, або взагалі до чорних - видав чек в якому пдв є, але чек не був фіскальним..
Тоді що виходить? Якщо гроші в Бюджет не дійшли то в цьому винуватий покупець і йому треба надавати по шапці?
Чи все таки по шапці отримаю я? І якщо отримаю я - то хто ТОДІ платить?
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 21:41

ПДВ

  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:....

я вам сьогодні в обід задавав запитання про ПДВ, ви його якось не "помітили"
Щоб раз і назавжди закрити це питання
Давайте створимо просту табличку
тип дії___________________________________________покупець_____продавець
приймає участь в створенні доданої вартості________ні______________так
має свідоцтво платника ПДВ_________________________ні___________так
зобовязаний перевірити чи пройде платіж в Бюджет___ні______________так
несе відповідальність за те що не перевірив________ні______________так
зобовязаний сплатити в Бюджет______________________ні___________так
несе відповідальність за несплату в Бюджет_________ні______________так

Таким чином чітко видно хто платить ПДВ
Якщо в когось інша думка - він має на неї право , але додам запитання
Якщо Ви щось купили і отримали чек де внизу чека є стрічка
в тому числі ПДВ....
Ви можете якимось чином забезпечити надходження грошей з цієї стрічки в Бюджет?
Ви несете хоч якусь відповідальність за те що ця сума не дійшла до Бюджету?
А хто несе відповідальність і хто спочатку створює Додану вартість , а потім зобовязаний сплатити в Бюдет?
То виходить
якщо я не сплатив в Бюджет згідно чинного законодавства по цій стрічці бо купив товарів більше ніж продав - то це ваша вина/відповідальність
чи якщо я зхімічив сіру схему скрутки і обнулив цей платіж - ви будете відповідати?
чи я взагалі по чорному видав чек не фіскальний- ви будете відповідати?
Не будете
А хто буде відповідати - я
То якого милого ви придумали що це ви платите ПДВ ?
Ви платите ЗА ТОВАР
А обовязок створити товар+розплатитись з контрагентами і працівниками які приймали участь у створені - лежить на мені.
Тому до сплати ПДВ кінцевий споживач не має ніякого відношення..
А от коли цей кінцевий споживач прийшов на роботу і створює якусь додану вартість і після її створення виникає податкове зобовязання- то саме ця людина має право сказати що це ВОНА платить ПДВ а не той хто нормальний товар купив і переводить його в неліквід....
