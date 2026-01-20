Форуми / Архіви / Будівельник завжди правий / ПДВ ПДВ + Додати

#1234> Додано: Пон 19 січ, 2026 18:49 ПДВ tumos написав: Если рассмотреть конструкцию - кто отвечает, тот и платит ПДВ, Если рассмотреть конструкцию - кто отвечает, тот и платит ПДВ, Щоб раз і назавжди закрити це питання

Давайте створимо просту табличку

тип дії___________________________________________покупець_______продавець

приймає участь в створенні доданої вартості________ні______________так

має свідоцтво платника ПДВ_________________________ні______________так

зобовязаний перевірити чи пройде платіж в Бюджет___ні______________так

несе відповідальність за те що не перевірив________ні______________так

зобовязаний сплатити в Бюджет______________________ні______________так

несе відповідальність за несплату в Бюджет_________ні______________так



tumos написав: тогда, наверное, должно быть уточнение - не свои платит за ПДВ. тогда, наверное, должно быть уточнение - не свои платит за ПДВ. Що таке не свої?

Ще раз

В ціні товару є наростаючим від першого створювача доданої вартості до останнього

пдв

зарплата

податки з зарплати

акцизний з виготовлення(якщо підакцизний)

акцизний з роздрібу (якщо підакцизний)

прибуток на кожній ланці

податок з прибутку на кожній ланці..

То чому податок з зарплати і зарплата- це моя витрата

а ПДВ це чиясь?

Тільки тому що цей податок в окремій стрічці?



Давайте так

А якщо Ви в мене КУПИЛИ з податком в стрічці, а я його не сплатив по будь-яким причинам від легальних (купив обладнання) до сірих - зробив митну скрутку, або взагалі до чорних - видав чек в якому пдв є, але чек не був фіскальним..

Тоді що виходить? Якщо гроші в Бюджет не дійшли то в цьому винуватий покупець і йому треба надавати по шапці?

я вам сьогодні в обід задавав запитання про ПДВ, ви його якось не "помітили"

Щоб раз і назавжди закрити це питання

Давайте створимо просту табличку

тип дії___________________________________________покупець_____продавець

приймає участь в створенні доданої вартості________ні______________так

має свідоцтво платника ПДВ_________________________ні___________так

зобовязаний перевірити чи пройде платіж в Бюджет___ні______________так

несе відповідальність за те що не перевірив________ні______________так

зобовязаний сплатити в Бюджет______________________ні___________так

несе відповідальність за несплату в Бюджет_________ні______________так



Таким чином чітко видно хто платить ПДВ

Якщо в когось інша думка - він має на неї право , але додам запитання

Якщо Ви щось купили і отримали чек де внизу чека є стрічка

в тому числі ПДВ....

Ви можете якимось чином забезпечити надходження грошей з цієї стрічки в Бюджет?

Ви несете хоч якусь відповідальність за те що ця сума не дійшла до Бюджету?

А хто несе відповідальність і хто спочатку створює Додану вартість , а потім зобовязаний сплатити в Бюдет?

То виходить

якщо я не сплатив в Бюджет згідно чинного законодавства по цій стрічці бо купив товарів більше ніж продав - то це ваша вина/відповідальність

чи якщо я зхімічив сіру схему скрутки і обнулив цей платіж - ви будете відповідати?

чи я взагалі по чорному видав чек не фіскальний- ви будете відповідати?

Не будете

А хто буде відповідати - я

То якого милого ви придумали що це ви платите ПДВ ?

Ви платите ЗА ТОВАР

А обовязок створити товар+розплатитись з контрагентами і працівниками які приймали участь у створені - лежить на мені.

Тому до сплати ПДВ кінцевий споживач не має ніякого відношення..

я вам сьогодні в обід задавав запитання про ПДВ, ви його якось не "помітили"

Щоб раз і назавжди закрити це питання

Давайте створимо просту табличку

тип дії___________________________________________покупець_____продавець

приймає участь в створенні доданої вартості________ні______________так

має свідоцтво платника ПДВ_________________________ні___________так

зобовязаний перевірити чи пройде платіж в Бюджет___ні______________так

несе відповідальність за те що не перевірив________ні______________так

зобовязаний сплатити в Бюджет______________________ні___________так

несе відповідальність за несплату в Бюджет_________ні______________так



Таким чином чітко видно хто платить ПДВ

Якщо в когось інша думка - він має на неї право , але додам запитання

Якщо Ви щось купили і отримали чек де внизу чека є стрічка

в тому числі ПДВ....

Ви можете якимось чином забезпечити надходження грошей з цієї стрічки в Бюджет?

Ви несете хоч якусь відповідальність за те що ця сума не дійшла до Бюджету?

А хто несе відповідальність і хто спочатку створює Додану вартість , а потім зобовязаний сплатити в Бюдет?

То виходить

якщо я не сплатив в Бюджет згідно чинного законодавства по цій стрічці бо купив товарів більше ніж продав - то це ваша вина/відповідальність

чи якщо я зхімічив сіру схему скрутки і обнулив цей платіж - ви будете відповідати?

чи я взагалі по чорному видав чек не фіскальний- ви будете відповідати?

Не будете

А хто буде відповідати - я

То якого милого ви придумали що це ви платите ПДВ ?

Ви платите ЗА ТОВАР

А обовязок створити товар+розплатитись з контрагентами і працівниками які приймали участь у створені - лежить на мені.

Тому до сплати ПДВ кінцевий споживач не має ніякого відношення..

ви усе перевернули з голови на ноги і намагаєтесь заплутати ,

я вам сьогодні в обід задавав запитання про ПДВ, ви його якось не "помітили"

[i]Щоб раз і назавжди закрити це питання

Давайте створимо просту табличку

Щоб раз і назавжди закрити це питання

Давайте створимо просту табличку

тип дії___________________________________________покупець_______продавець

приймає участь в створенні доданої вартості________ні______________так

має свідоцтво платника ПДВ_________________________ні______________так

зобовязаний перевірити чи пройде платіж в Бюджет___ні______________так

несе відповідальність за те що не перевірив________ні______________так

зобовязаний сплатити в Бюджет______________________ні______________так

несе відповідальність за несплату в Бюджет_________ні______________так

Щоб раз і назавжди закрити це питанняДавайте створимо просту табличкутип дії___________________________________________покупець_______продавецьприймає участь в створенні доданої вартості________ні______________такмає свідоцтво платника ПДВ_________________________ні______________такзобовязаний перевірити чи пройде платіж в Бюджет___ні______________такнесе відповідальність за те що не перевірив________ні______________такзобовязаний сплатити в Бюджет______________________ні______________такнесе відповідальність за несплату в Бюджет_________ні______________так

Табличка действительно простая. Она не отражает цепочки продаж, в которых покупатель может в дальнейшем принимать статус продавца, при этом

числиться плательщиком НДС

Предполагаю потому, что налоги делятся на прямые и непрямые. К непрямым относятся ПДВ, акциз, мито.

Ссылки на нижеуказанные утверждения можно найти в сети без труда.



Непрямі податки – це податки, які сплачує кінцевий споживач при купівлі товарів чи

послуг. Іншими словами, непрямі податки перекладаються на кінцевого споживача

продавцем або постачальником товару чи послуги.

Прямі податки застосовуються безпосередньо до доходу, прибутку чи багатства особи чи компанії, тоді

як непрямі податки застосовуються через ціну товарів і послуг. Табличка действительно простая. Она не отражает цепочки продаж, в которых покупатель может в дальнейшем принимать статус продавца, при этомчислиться плательщиком НДСПредполагаю потому, что налоги делятся на прямые и непрямые. К непрямым относятся ПДВ, акциз, мито.Ссылки на нижеуказанные утверждения можно найти в сети без труда.Непрямі податки – це податки, які сплачує кінцевий споживач при купівлі товарів чипослуг. Іншими словами, непрямі податки перекладаються на кінцевого споживачапродавцем або постачальником товару чи послуги.Прямі податки застосовуються безпосередньо до доходу, прибутку чи багатства особи чи компанії, тодіяк непрямі податки застосовуються через ціну товарів і послуг. Якщо хочете йти таким шляхом - то я на раз-два перетворю це в маразм.

Слідкуйте за руками.

1 Ціна товару складається з зарплат/податків/зборів/прибутку

2 Яка фіг різниця -як названий податок і є він прямим чи непрямий?

3 Ви купили ТОВАР а не СПИСОК з чого формується ціна товару....



А тепер марлєзонський балет...

Уявіть собі що Ви праві і я тоді йду Вашею логікою

Якщо Я купив Ваш товар і сплатив Вам ціну... то я МАЮ право заявляти не тільки що я сплатив податки , а й ВИМАГАТИ прихильності вашої дружини, бо Ви з зарплати(яку ви отримали в процесі продажу мені товару) купили їй квіти і отримали від неї поцілунки... Тому я вимагаю свою частину поцілунків..

І щоб Вам не було так образливо , Ви в свою чергу можете провернути ту саму операцію з дружиною того хто продав Вам квіти ... адже це ВИ оплатили йому зарплату....

і так по колу поки не дотрахаємось до мишей...



Тому ще раз

1 ПРАВО заявити що ВІН платить податки - може тільки той в чиїй відповідальності сплата цього податку + тільки той хто ПРИЙМАВ участь в створені товару/послуги після продажу/надання якої виникли податкові зобовязання

Повідомлень: 27846 З нами з: 15.01.09 Подякував: 294 раз. Подякували: 3001 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 січ, 2026 22:22 ПДВ budivelnik написав: Якщо хочете йти таким шляхом - то я на раз-два перетворю це в маразм.

Слідкуйте за руками.

1 Ціна товару складається з зарплат/податків/зборів/прибутку

2 Яка фіг різниця -як названий податок і є він прямим чи непрямий?

3 Ви купили ТОВАР а не СПИСОК з чого формується ціна товару....



А тепер марлєзонський балет...

Уявіть собі що Ви праві і я тоді йду Вашею логікою

Якщо Я купив Ваш товар і сплатив Вам ціну... то я МАЮ право заявляти не тільки що я сплатив податки , а й ВИМАГАТИ прихильності вашої дружини, бо Ви з зарплати(яку ви отримали в процесі продажу мені товару) купили їй квіти і отримали від неї поцілунки... Тому я вимагаю свою частину поцілунків..

І щоб Вам не було так образливо , Ви в свою чергу можете провернути ту саму операцію з дружиною того хто продав Вам квіти ... адже це ВИ оплатили йому зарплату....

і так по колу поки не дотрахаємось до мишей...



1 ПРАВО заявити що ВІН платить податки - може тільки той в чиїй відповідальності сплата цього податку + тільки той хто ПРИЙМАВ участь в створені товару/послуги після продажу/надання якої виникли податкові зобовязання

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що ПДВ належить до загальнодержавних податків і зборів.

Норми визначені ст. 9 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

ПДВ – це непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V ПКУ (п.п.14.1.178 п.14.1 ст.14 ПКУ).

Отже, ПДВ – це непрямий загальнодержавний податок на споживання товарів/послуг на митній території України, та відповідно до ПКУ платником ПДВ виступає кожний суб’єкт (юридична чи фізична особа), який є споживачем цих товарів/послуг.

Тобто оподаткуванню ПДВ підлягають операції з постачання товарів/послуг незалежно від того, хто їх споживає (держава за рахунок бюджету, підприємство за рахунок прибутку, населення за рахунок власних коштів), яким способом вони виготовлені або придбані, фінансово-господарських результатів діяльності і має бути рівно напруженим для всіх платників податку, а підприємства (організації) – продавці уповноважені здійснювати утримання та внесення до бюджету ПДВ, сплаченого кожним наступним споживачем.

Раз уповноважені - значить платять вони..

Ви уповноважений частину своєї зарплати віддавати дружині...

Але це ж не говорить що це вона заробила коли купила з переданих вами коштів вам набір для супчику чи собі набір для манікюру.

Тому ще раз

Ви можете скільки завгодно відстоювати маразматичну трактовку

По факту

ПДВ платить ПЛАТНИК ПДВ

фізособа платником ПДВ не є.

і сплачує ПДВ тільки тоді коли ЗАРОБЛЯЄ собі на зарплату, а не витрачає свою зарплату.

ПС

давайте вже закінчимо з цією хєрньою на цій гілці, тим більше що позицію гетьманцева - я знаю.

Підприємці пройдисвіти які крадуть гроші людей тому 60? на зарплату людини це замало , треба підняти до 70... розповідаючи що 30 - платять покупці..

От тільки негаразд

Щоб ЗАРОБИТИ - людина спочатку платить

а от коли ця ж людина КУПУЄ - то чомусь гетьманцев з компанією забуває повернути ПДВ яке він взяв перед виплатою зарплати

Подумайте коли є чим.

Додано: Сер 21 січ, 2026 17:01 ПДВ tumos написав: продавці уповноважені здійснювати утримання та внесення до бюджету ПДВ, сплаченого кожним наступним споживачем.

І що?

Раз уповноважені - значить платять вони..

Ви уповноважений частину своєї зарплати віддавати дружині...

Але це ж не говорить що це вона заробила коли купила з переданих вами коштів вам набір для супчику чи собі набір для манікюру.

Тому ще раз

Ви можете скільки завгодно відстоювати маразматичну трактовку

По факту

ПДВ платить ПЛАТНИК ПДВ

фізособа платником ПДВ не є.

і сплачує ПДВ тільки тоді коли ЗАРОБЛЯЄ собі на зарплату, а не витрачає свою зарплату.

ПС

давайте вже закінчимо з цією хєрньою на цій гілці, тим більше що позицію гетьманцева - я знаю.

Підприємці пройдисвіти які крадуть гроші людей тому 60? на зарплату людини це замало , треба підняти до 70... розповідаючи що 30 - платять покупці..

От тільки негаразд

Щоб ЗАРОБИТИ - людина спочатку платить

а от коли ця ж людина КУПУЄ - то чомусь гетьманцев з компанією забуває повернути ПДВ яке він взяв перед виплатою зарплати

Подумайте коли є чим.

