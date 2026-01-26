Форуми / Архіви / Будівельник завжди правий / ПДВ ПДВ + Додати

тему Відповісти

на тему Авторська тема користувача budivelnik. Форум Будівельник завжди правий на Finance.UA. Ринок будівництва і будівельних матеріалів, обговорення зміни цін на ринку житла. Аналітичні дані, прогнози і тенденції, вартість будівельних матеріалів.

#12> Додано: Чет 22 січ, 2026 16:22 ПДВ tumos написав: budivelnik написав: 1 Є реальне життя..

В реальному житті ПЛАТИТЬ ВСІ податки той хто створив продукт на якому заробив....

2 Є фантазії навколо оповідань податкових кодексів і трактувань чиновників які ці податкові кодекси писали.....



Вас особисто що цікавить?

оповідання чиновника - тоді ви праві

чи реальне життя - тоді ваші трактовки це трактовка лоха якого розвели з допомогою букв....



Хочете реально зрозуміти - розкладіть в себе в голові...

Працівник , нехай працює сам на себе і створює продукт з нуля до кінцевої ціни..

Створив продукт продажною ціною в 120 грн...

Вирішив собі заплатити ЗГІДНО чинного законодавста.

Покроково

Спочатку мусить сплатити з 120 грн - 20 грн ПДВ ( так він ОТРИМАВ продавши за 120 грн свій товар )

В нього залишилось 100 грн

Тоді він зобовязаний сплатити з ТОГО що ЗАЛИШИЛОСЬ -22% ЄСВ , це ще 18 грн...

Тобто якщо Ви як покупець сплатили 20 ПДВ , то ви виходить і цей збір платили ?

Залишилось 82 , з яких треба сплатити пдфо+вз=23% це ще 19 грн - ці гроші також входять в ціну товару і також податки -ви їх також платили ? чи не платили бо вони називаються прямими?

І залишилось 63 грн...

В мене питання

Ви заявляєте що заплатили 20 грн ПДВ

а чим відрізняються від 20 грн пдв

18 грн єсв

19 грн пдфо+вз

63 грн зарпалта на руки



Вмикайте логіку чим? тільки тим що в кодексі який написав чиновник цей податок описаний іншими словами?

А по суті

Людина створила на 120 - заплатила в Бюджет 20+18+19=57 і собі залишила 63.

Все

Ніяких прямих , не прямих ,

ще раз

щоб отримати 63 - людина мусить заплатити 20 пдв

Якби її отримання не залежали від пдв - то можна було б заявляти що вона не платить

але вона не може не сплатити

63 на руки = 12,6 ПДВ

18 Єсв = ____3,6 пдв

19 пдвфо+вс=3,8пдв

Всього________20 грн пдв

Дійшло

чи й далі мені будеш пояснення чиновників тулити? 1 Є реальне життя..В реальному житті ПЛАТИТЬ ВСІ податки той хто створив продукт на якому заробив....2 Є фантазії навколо оповідань податкових кодексів і трактувань чиновників які ці податкові кодекси писали.....Вас особисто що цікавить?оповідання чиновника - тоді ви правічи реальне життя - тоді ваші трактовки це трактовка лоха якого розвели з допомогою букв....Хочете реально зрозуміти - розкладіть в себе в голові...Працівник , нехай працює сам на себе і створює продукт з нуля до кінцевої ціни..Створив продукт продажною ціною в 120 грн...Вирішив собі заплатити ЗГІДНО чинного законодавста.ПокроковоСпочатку мусить сплатити з 120 грн - 20 грн ПДВ ( так він ОТРИМАВ продавши за 120 грн свій товар )В нього залишилось 100 грнТоді він зобовязаний сплатити з ТОГО що ЗАЛИШИЛОСЬ -22% ЄСВ , це ще 18 грн...Тобто якщо Ви як покупець сплатили 20 ПДВ , то ви виходить і цей збір платили ?Залишилось 82 , з яких треба сплатити пдфо+вз=23% це ще 19 грн - ці гроші також входять в ціну товару і також податки -ви їх також платили ? чи не платили бо вони називаються прямими?І залишилось 63 грн...В мене питанняВи заявляєте що заплатили 20 грн ПДВа чим відрізняються від 20 грн пдв18 грн єсв19 грн пдфо+вз63 грн зарпалта на рукиВмикайте логіку чим? тільки тим що в кодексі який написав чиновник цей податок описаний іншими словами?А по сутіЛюдина створила на 120 - заплатила в Бюджет 20+18+19=57 і собі залишила 63.ВсеНіяких прямих , не прямих ,ще разщоб отримати 63 - людина мусить заплатити 20 пдвЯкби її отримання не залежали від пдв - то можна було б заявляти що вона не платитьале вона не може не сплатити63 на руки = 12,6 ПДВ18 Єсв = ____3,6 пдв19 пдвфо+вс=3,8пдвВсього________20 грн пдвДійшлочи й далі мені будеш пояснення чиновників тулити? Давайте еще раз уточним - автор утверждений не я . Я привожу утверждения, указывая источник.

Увы, у меня нет возможности узнать мнение лиц, обозначенных в диалоге как "чиновники" относительно аргументов оппонента.

Может быть на заявление, что они разводят лохов, будет дан ответ - это точка зрения персонажа из анекдота

на эти 2% и живу. Давайте еще раз уточним - автор утверждений не я . Я привожу утверждения, указывая источник.Увы, у меня нет возможности узнать мнение лиц, обозначенных в диалоге как "чиновники" относительно аргументов оппонента.Может быть на заявление, что они разводят лохов, будет дан ответ - это точка зрения персонажа из анекдотана эти 2% и живу. Моє життєве кредо

Виступати проти тверджень які не відповідають істині і пофігу на якому паркані вони зафіксовані....

Тому я сперичаюсь ( а подекуди й хамлю) Ладу - коли він просуває твердження які вигідні педерації і не вигідні нам.

Так само я сперичаюсь з різними теоретиками від економіки, які вірять всьому що написав кристальнєйшей душі чєловек - гетьманцев....

Тому найпростіший(найпримітивніший )приклад для Вас

уявіть що я і Ви закінчили курси перукарів в одному місці і прийшли влаштовуватись на роботу

Знайшли найближчі перукарні які знаходяться одна напроти другої на різних частинах вулиці і читаємо

На дверях кожної один і той самий напис

Зарплата працівнику виплачується повністю , після сплачених обовязкових податків

Тільки одна перукарня-Платник ПДВ

а інша - ні...

Так як для Вас ПДВ платять споживачі то Ви йдете в ту яка платник ПДВ

я йду в іншу.

Прийшов до кожного клієнт, і Ви і я його постригли і він заплатив нам по 120 грн

___Ваша пеуркарня__________________________________________моя

____________З отриманих нами по 120 грн сплатила_________________

20 ПДВ___________________________________________0 ПДВ

18 ЄСВ__________________________________________21,7 ЄСВ

19 ПДФО+ВЗ______________________________________22,6 ПДФО+ВЗ

63 Вам на руки__________________________________75,7 мені на руки...

Якщо ПДВ платить споживач - то чому менше отримали Ви ? а я отримав не тільки більше, а ще й на пенсію відправив більше...



Виходить святоша гетьманцев вам збрехав заявляючи що ПДВ не є податком на зарплату і є непрямим податком який платить споживач..

Цікаво- а НАВІЩО він це зробив? і тут з богообразного оліку вилазить диявольська пика....

Суть в тому що цей святоша збирає для Бюджетників... а всі Бюджетники НЕ Є ПЛАТНИКАМИ ПДВ

Тому

чим більше цей маніпулятор забере у Вас - тим більше він зможе розподілити між Бюджетниками..

І от тут виникає кілька питань

Виходить спроба ввести ПДВ на всіх - це просто черговий рейдерський маневр який погіршить життя сімей тих хто створює на користь життя сімей тих хто перерозподіляє?

Але тоді погіршиться життя 70% населення заради покращення 30% (не найпотрібніших)

Тепер розумієте

що ПДВ це питання яке загрожує подальшому існуванню України більше ніж педерація? Моє життєве кредоВиступати проти тверджень які не відповідають істині і пофігу на якому паркані вони зафіксовані....Тому я сперичаюсь ( а подекуди й хамлю) Ладу - коли він просуває твердження які вигідні педерації і не вигідні нам.Так само я сперичаюсь з різними теоретиками від економіки, які вірять всьому що написав кристальнєйшей душі чєловек - гетьманцев....Тому найпростіший(найпримітивніший )приклад для Васуявіть що я і Ви закінчили курси перукарів в одному місці і прийшли влаштовуватись на роботуЗнайшли найближчі перукарні які знаходяться одна напроти другої на різних частинах вулиці і читаємоНа дверях кожної один і той самий написЗарплата працівнику виплачується повністю , після сплачених обовязкових податківТільки одна перукарня-Платник ПДВа інша - ні...Так як для Вас ПДВ платять споживачі то Ви йдете в ту яка платник ПДВя йду в іншу.Прийшов до кожного клієнт, і Ви і я його постригли і він заплатив нам по 120 грн___Ваша пеуркарня__________________________________________моя____________З отриманих нами по 120 грн сплатила_________________20 ПДВ___________________________________________0 ПДВ18 ЄСВ__________________________________________21,7 ЄСВ19 ПДФО+ВЗ______________________________________22,6 ПДФО+ВЗ...Якщо ПДВ платить споживач - то чому менше отримали Ви ? а я отримав не тільки більше, а ще й на пенсію відправив більше...Виходить святоша гетьманцев вам збрехав заявляючи що ПДВ не є податком на зарплату і є непрямим податком який платить споживач..Цікаво- а НАВІЩО він це зробив? і тут з богообразного оліку вилазить диявольська пика....Суть в тому що цей святоша збирає для Бюджетників... а всі Бюджетники НЕ Є ПЛАТНИКАМИ ПДВТомучим більше цей маніпулятор забере у Вас - тим більше він зможе розподілити між Бюджетниками..І от тут виникає кілька питаньВиходить спроба ввести ПДВ на всіх - це просто черговий рейдерський маневр який погіршить життя сімей тих хто створює на користь життя сімей тих хто перерозподіляє?Але тоді погіршиться життя 70% населення заради покращення 30% (не найпотрібніших)Тепер розумієтещо ПДВ це питання яке загрожує подальшому існуванню України більше ніж педерація? budivelnik

Повідомлень: 27841 З нами з: 15.01.09 Подякував: 294 раз. Подякували: 3001 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 січ, 2026 05:39 budivelnik написав: Моє життєве кредо

Виступати проти тверджень які не відповідають істині і пофігу на якому паркані вони зафіксовані....

Тому я сперичаюсь ( а подекуди й хамлю) Ладу - коли він просуває твердження які вигідні педерації і не вигідні нам.

Так само я сперичаюсь з різними теоретиками від економіки, які вірять всьому що написав кристальнєйшей душі чєловек - гетьманцев....

Тому найпростіший(найпримітивніший )приклад для Вас

уявіть що я і Ви закінчили курси перукарів в одному місці і прийшли влаштовуватись на роботу

Знайшли найближчі перукарні які знаходяться одна напроти другої на різних частинах вулиці і читаємо

На дверях кожної один і той самий напис

Зарплата працівнику виплачується повністю , після сплачених обовязкових податків

Тільки одна перукарня-Платник ПДВ

а інша - ні...

Так як для Вас ПДВ платять споживачі то Ви йдете в ту яка платник ПДВ

я йду в іншу.

Прийшов до кожного клієнт, і Ви і я його постригли і він заплатив нам по 120 грн

___Ваша пеуркарня__________________________________________моя____________

З отриманих нами по 120 грн сплатила_________________

20 ПДВ___________________________________________0 ПДВ

18 ЄСВ__________________________________________21,7 ЄСВ

19 ПДФО+ВЗ______________________________________22,6 ПДФО+ВЗ

63 Вам на руки__________________________________75,7 мені на руки...

Якщо ПДВ платить споживач - то чому менше отримали Ви ? а я отримав не тільки більше, а ще й на пенсію відправив більше...



Виходить святоша гетьманцев вам збрехав заявляючи що ПДВ не є податком на зарплату і є непрямим податком який платить споживач..

Цікаво- а НАВІЩО він це зробив? і тут з богообразного оліку вилазить диявольська пика....

Суть в тому що цей святоша збирає для Бюджетників... а всі Бюджетники НЕ Є ПЛАТНИКАМИ ПДВ

Тому

чим більше цей маніпулятор забере у Вас - тим більше він зможе розподілити між Бюджетниками..

І от тут виникає кілька питань

Виходить спроба ввести ПДВ на всіх - це просто черговий рейдерський маневр який погіршить життя сімей тих хто створює на користь життя сімей тих хто перерозподіляє?

Але тоді погіршиться життя 70% населення заради покращення 30% (не найпотрібніших)

Тепер розумієте що ПДВ це питання яке загрожує подальшому існуванню України більше ніж педерація? Моє життєве кредоВиступати проти тверджень які не відповідають істині і пофігу на якому паркані вони зафіксовані....Тому я сперичаюсь ( а подекуди й хамлю) Ладу - коли він просуває твердження які вигідні педерації і не вигідні нам.Так само я сперичаюсь з різними теоретиками від економіки, які вірять всьому що написав кристальнєйшей душі чєловек - гетьманцев....Тому найпростіший(найпримітивніший )приклад для Васуявіть що я і Ви закінчили курси перукарів в одному місці і прийшли влаштовуватись на роботуЗнайшли найближчі перукарні які знаходяться одна напроти другої на різних частинах вулиці і читаємоНа дверях кожної один і той самий написЗарплата працівнику виплачується повністю , після сплачених обовязкових податківТільки одна перукарня-Платник ПДВа інша - ні...Так як для Вас ПДВ платять споживачі то Ви йдете в ту яка платник ПДВя йду в іншу.Прийшов до кожного клієнт, і Ви і я його постригли і він заплатив нам по 120 грн___Ваша пеуркарня__________________________________________моя____________З отриманих нами по 120 грн сплатила_________________20 ПДВ___________________________________________0 ПДВ18 ЄСВ__________________________________________21,7 ЄСВ19 ПДФО+ВЗ______________________________________22,6 ПДФО+ВЗ...Якщо ПДВ платить споживач - то чому менше отримали Ви ? а я отримав не тільки більше, а ще й на пенсію відправив більше...Виходить святоша гетьманцев вам збрехав заявляючи що ПДВ не є податком на зарплату і є непрямим податком який платить споживач..Цікаво- а НАВІЩО він це зробив? і тут з богообразного оліку вилазить диявольська пика....Суть в тому що цей святоша збирає для Бюджетників... а всі Бюджетники НЕ Є ПЛАТНИКАМИ ПДВТомучим більше цей маніпулятор забере у Вас - тим більше він зможе розподілити між Бюджетниками..І от тут виникає кілька питаньВиходить спроба ввести ПДВ на всіх - це просто черговий рейдерський маневр який погіршить життя сімей тих хто створює на користь життя сімей тих хто перерозподіляє?Але тоді погіршиться життя 70% населення заради покращення 30% (не найпотрібніших)Тепер розумієте що ПДВ це питання яке загрожує подальшому існуванню України більше ніж педерація?



Я не обладаю знаниями бухгалтера. В сети можно найти следующую информацию:

ПДВ сложная и запутанная система, наименее понятный элемент налоговой системы.

Существуют три формы ПДВ. ПДВ на продукцию, ПДВ на доход, ПДВ на потребление. Каждая форма расчитывается по своей формуле.

Кроме того, существуют различные методы расчеты обязательств по ПДВ с точки зрения бухгалтерского учета.



- прямий адитивний (балансовий метод)

- прямий метод віднімання

- непрямий адитивний метод

- непрямий метод віднімання (кредитний)



Встречал и такие формулировки:



- прямий розрахунок ПДВ від суми без ПДВ

- зворотній розрахунок ПДВ від суми ПДВ

- метод відрахування - податкові зобов'язання та податковий кредитний

- аккумулятивний метод - розрахунок ПДВ після завершення періоду

- спеціальни методи для пільгових або звільнених від ПДВ операцій

- процентний розрахунок - частка витрат з ПДВ для оподаткування та неоподатковуваної діяльності.



Знакомы с сутью всего этого ? Я - нет.



Что касается абстрактного примера. Он сразу вызывает у меня стартовые вопросы. Почему одна парикмахерская

плательщик ПДВ, а другая нет ? Добровольно парикмахерская решила стать плательщиком

(почему ?) или у нее оборот превышает заданный законодательством уровень ?

Почему цены на услугу равны в двух заведениях ? Почему при большем обороте

парикмахерская не может позволить платить такую же зарплату сотруднику как и в

парикмахерской-неплатильщике ПДВ ? И т.д.



Мне Гетманцев ничего не заявлял. Я впервые слышу эту фамилию в привязке к теории относительно ПДВ.



Опять же непонятно почему именно попытка ввести ПДВ для всех есть угроза ? Может быть угрозой является применение не той формы ПДВ или взымание ПДВ как такового ? Вроде как США как обходятся без него, если не ошибаюсь. Я не обладаю знаниями бухгалтера. В сети можно найти следующую информацию:ПДВ сложная и запутанная система, наименее понятный элемент налоговой системы.Существуют три формы ПДВ. ПДВ на продукцию, ПДВ на доход, ПДВ на потребление. Каждая форма расчитывается по своей формуле.Кроме того, существуют различные методы расчеты обязательств по ПДВ с точки зрения бухгалтерского учета.- прямий адитивний (балансовий метод)- прямий метод віднімання- непрямий адитивний метод- непрямий метод віднімання (кредитний)Встречал и такие формулировки:- прямий розрахунок ПДВ від суми без ПДВ- зворотній розрахунок ПДВ від суми ПДВ- метод відрахування - податкові зобов'язання та податковий кредитний- аккумулятивний метод - розрахунок ПДВ після завершення періоду- спеціальни методи для пільгових або звільнених від ПДВ операцій- процентний розрахунок - частка витрат з ПДВ для оподаткування та неоподатковуваної діяльності.Знакомы с сутью всего этого ? Я - нет.Что касается абстрактного примера. Он сразу вызывает у меня стартовые вопросы. Почему одна парикмахерскаяплательщик ПДВ, а другая нет ? Добровольно парикмахерская решила стать плательщиком(почему ?) или у нее оборот превышает заданный законодательством уровень ?Почему цены на услугу равны в двух заведениях ? Почему при большем оборотепарикмахерская не может позволить платить такую же зарплату сотруднику как и впарикмахерской-неплатильщике ПДВ ? И т.д.Мне Гетманцев ничего не заявлял. Я впервые слышу эту фамилию в привязке к теории относительно ПДВ.Опять же непонятно почему именно попытка ввести ПДВ для всех есть угроза ? Может быть угрозой является применение не той формы ПДВ или взымание ПДВ как такового ? Вроде как США как обходятся без него, если не ошибаюсь. tumos Повідомлень: 2135 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:20 tumos написав: budivelnik написав: Моє життєве кредо

Виступати проти тверджень які не відповідають істині і пофігу на якому паркані вони зафіксовані....

Тому я сперичаюсь ( а подекуди й хамлю) Ладу - коли він просуває твердження які вигідні педерації і не вигідні нам.

Так само я сперичаюсь з різними теоретиками від економіки, які вірять всьому що написав кристальнєйшей душі чєловек - гетьманцев....

Тому найпростіший(найпримітивніший )приклад для Вас

уявіть що я і Ви закінчили курси перукарів в одному місці і прийшли влаштовуватись на роботу

Знайшли найближчі перукарні які знаходяться одна напроти другої на різних частинах вулиці і читаємо

На дверях кожної один і той самий напис

Зарплата працівнику виплачується повністю , після сплачених обовязкових податків

Тільки одна перукарня-Платник ПДВ

а інша - ні...

Так як для Вас ПДВ платять споживачі то Ви йдете в ту яка платник ПДВ

я йду в іншу.

Прийшов до кожного клієнт, і Ви і я його постригли і він заплатив нам по 120 грн

___Ваша пеуркарня______________________________моя____________

________З отриманих нами по 120 грн сплатила_________________

20 ПДВ_______________________________0 ПДВ

18 ЄСВ______________________________21,7 ЄСВ

19 ПДФО+ВЗ__________________________22,6 ПДФО+ВЗ

63 Вам на руки______________75,7 мені на руки...

Якщо ПДВ платить споживач - то чому менше отримали Ви ? а я отримав не тільки більше, а ще й на пенсію відправив більше...



Виходить святоша гетьманцев вам збрехав заявляючи що ПДВ не є податком на зарплату і є непрямим податком який платить споживач..

Цікаво- а НАВІЩО він це зробив? і тут з богообразного оліку вилазить диявольська пика....

Суть в тому що цей святоша збирає для Бюджетників... а всі Бюджетники НЕ Є ПЛАТНИКАМИ ПДВ

Тому

чим більше цей маніпулятор забере у Вас - тим більше він зможе розподілити між Бюджетниками..

І от тут виникає кілька питань

Виходить спроба ввести ПДВ на всіх - це просто черговий рейдерський маневр який погіршить життя сімей тих хто створює на користь життя сімей тих хто перерозподіляє?

Але тоді погіршиться життя 70% населення заради покращення 30% (не найпотрібніших)

Тепер розумієте що ПДВ це питання яке загрожує подальшому існуванню України більше ніж педерація? Моє життєве кредоВиступати проти тверджень які не відповідають істині і пофігу на якому паркані вони зафіксовані....Тому я сперичаюсь ( а подекуди й хамлю) Ладу - коли він просуває твердження які вигідні педерації і не вигідні нам.Так само я сперичаюсь з різними теоретиками від економіки, які вірять всьому що написав кристальнєйшей душі чєловек - гетьманцев....Тому найпростіший(найпримітивніший )приклад для Васуявіть що я і Ви закінчили курси перукарів в одному місці і прийшли влаштовуватись на роботуЗнайшли найближчі перукарні які знаходяться одна напроти другої на різних частинах вулиці і читаємоНа дверях кожної один і той самий написЗарплата працівнику виплачується повністю , після сплачених обовязкових податківТільки одна перукарня-Платник ПДВа інша - ні...Так як для Вас ПДВ платять споживачі то Ви йдете в ту яка платник ПДВя йду в іншу.Прийшов до кожного клієнт, і Ви і я його постригли і він заплатив нам по 120 грнЯкщо ПДВ платить споживач - то чому менше отримали Ви ? а я отримав не тільки більше, а ще й на пенсію відправив більше...Виходить святоша гетьманцев вам збрехав заявляючи що ПДВ не є податком на зарплату і є непрямим податком який платить споживач..Цікаво- а НАВІЩО він це зробив? і тут з богообразного оліку вилазить диявольська пика....Суть в тому що цей святоша збирає для Бюджетників... а всі Бюджетники НЕ Є ПЛАТНИКАМИ ПДВТомучим більше цей маніпулятор забере у Вас - тим більше він зможе розподілити між Бюджетниками..І от тут виникає кілька питаньВиходить спроба ввести ПДВ на всіх - це просто черговий рейдерський маневр який погіршить життя сімей тих хто створює на користь життя сімей тих хто перерозподіляє?Але тоді погіршиться життя 70% населення заради покращення 30% (не найпотрібніших)Тепер розумієте що ПДВ це питання яке загрожує подальшому існуванню України більше ніж педерація?



Я не обладаю знаниями бухгалтера . В сети можно найти следующую информацию:

........

Мне Гетманцев ничего не заявлял. Я впервые слышу эту фамилию в привязке к теории относительно ПДВ.



Опять же непонятно почему именно попытка ввести ПДВ для всех есть угроза ? Может быть угрозой является применение не той формы ПДВ или взымание ПДВ как такового ? Вроде как США как обходятся без него, если не ошибаюсь. . В сети можно найти следующую информацию:........Мне Гетманцев ничего не заявлял.Опять же непонятно почему именно попытка ввести ПДВ для всех есть угроза ? Может быть угрозой является применение не той формы ПДВ или взымание ПДВ как такового ? Вроде как США как обходятся без него, если не ошибаюсь. Підсумуємо

1 Бухгалтерських знань у Вас немає

2 Податковим законодавством Ви не займались

3 Про спробу протягнути через Бюджетний комітет правку по якій всі в кого ОБОРОТ більше 1 млн грн -*примусово стають платниками ПДВ-Ви не чули...



В мене запитання

А чому тоді дозволяєте собі сперичатись з підприємцем з тридцятилітнім стажем по питаннях коло яких і близько не стояли ?

Просте пояснення для таких як ви

1 Є зарпалата і прямі податки на зарплату -22ЄСВ+18ПДФО+5Військовий=43%

2 Є Бюджет і ВВП наприклад в 2024 році

ВВП________ - 7 658 659 млн грн

Бюджет_____ - 1 746 270 млн грн або 22,8% від ВВП

3 Поясніть тоді

Якщо в країні МАЛО виготовляють то оподатковувати треба ВИГОТОВЛЕННЯ чи споживання ?

4 Якщо оподатковувати споживання, щоб збалансувати то як так виходить що гетьманцев вже маючи навантаження на Фонд Оплати Праці 43% ( майже в два рази вище від середнього податкового навантаження ) хоче за рахунок примусового переведення всіх (крім Бюджетників) з оборотом в 1+млн грн рік ( а це ВСІ підприємства/підприємці з кількістю працюючих більше 3-х осіб) хоче підняти його до 57%

5 Чи погоджуєтесь Ви що ЗА ЗАРПЛАТУ живуть найбідніші, а раз так то чи не загрожує стабільності Держави ДОДАТКОВЕ оподаткування саме найбідніших ? Підсумуємо1 Бухгалтерських знань у Вас немає2 Податковим законодавством Ви не займались3 Про спробу протягнути через Бюджетний комітет правку по якій всі в кого ОБОРОТ більше 1 млн грн -*примусово стають платниками ПДВ-Ви не чули...В мене запитанняА чому тоді дозволяєте собі сперичатись з підприємцем з тридцятилітнім стажем по питаннях коло яких і близько не стояли ?Просте пояснення для таких як ви1 Є зарпалата і прямі податки на зарплату -22ЄСВ+18ПДФО+5Військовий=43%2 Є Бюджет і ВВП наприклад в 2024 роціВВП________ - 7 658 659 млн грнБюджет_____ - 1 746 270 млн грн або 22,8% від ВВП3 Поясніть тодіЯкщо в країні МАЛО виготовляють то оподатковувати треба ВИГОТОВЛЕННЯ чи споживання ?4 Якщо оподатковувати споживання, щоб збалансувати то як так виходить що гетьманцев вже маючи навантаження на Фонд Оплати Праці 43% ( майже в два рази вище від середнього податкового навантаження ) хоче за рахунок примусового переведення всіх (крім Бюджетників) з оборотом в 1+млн грн рік ( а це ВСІ підприємства/підприємці з кількістю працюючих більше 3-х осіб) хоче підняти його до 57%5 Чи погоджуєтесь Ви що ЗА ЗАРПЛАТУ живуть найбідніші, а раз так то чи не загрожує стабільності Держави ДОДАТКОВЕ оподаткування саме найбідніших ? budivelnik

Повідомлень: 27841 З нами з: 15.01.09 Подякував: 294 раз. Подякували: 3001 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:20 budivelnik написав: Підсумуємо

1 Бухгалтерських знань у Вас немає

2 Податковим законодавством Ви не займались

3 Про спробу протягнути через Бюджетний комітет правку по якій всі в кого ОБОРОТ більше 1 млн грн -*примусово стають платниками ПДВ-Ви не чули...



В мене запитання

А чому тоді дозволяєте собі сперичатись з підприємцем з тридцятилітнім стажем по питаннях коло яких і близько не стояли ?

Просте пояснення для таких як ви

1 Є зарпалата і прямі податки на зарплату -22ЄСВ+18ПДФО+5Військовий=43%

2 Є Бюджет і ВВП наприклад в 2024 році

ВВП________ - 7 658 659 млн грн

Бюджет_____ - 1 746 270 млн грн або 22,8% від ВВП

3 Поясніть тоді

Якщо в країні МАЛО виготовляють то оподатковувати треба ВИГОТОВЛЕННЯ чи споживання ?

4 Якщо оподатковувати споживання, щоб збалансувати то як так виходить що гетьманцев вже маючи навантаження на Фонд Оплати Праці 43% ( майже в два рази вище від середнього податкового навантаження ) хоче за рахунок примусового переведення всіх (крім Бюджетників) з оборотом в 1+млн грн рік ( а це ВСІ підприємства/підприємці з кількістю працюючих більше 3-х осіб) хоче підняти його до 57%

5 Чи погоджуєтесь Ви що ЗА ЗАРПЛАТУ живуть найбідніші, а раз так то чи не загрожує стабільності Держави ДОДАТКОВЕ оподаткування саме найбідніших ? Підсумуємо1 Бухгалтерських знань у Вас немає2 Податковим законодавством Ви не займались3 Про спробу протягнути через Бюджетний комітет правку по якій всі в кого ОБОРОТ більше 1 млн грн -*примусово стають платниками ПДВ-Ви не чули...В мене запитанняА чому тоді дозволяєте собі сперичатись з підприємцем з тридцятилітнім стажем по питаннях коло яких і близько не стояли ?Просте пояснення для таких як ви1 Є зарпалата і прямі податки на зарплату -22ЄСВ+18ПДФО+5Військовий=43%2 Є Бюджет і ВВП наприклад в 2024 роціВВП________ - 7 658 659 млн грнБюджет_____ - 1 746 270 млн грн або 22,8% від ВВП3 Поясніть тодіЯкщо в країні МАЛО виготовляють то оподатковувати треба ВИГОТОВЛЕННЯ чи споживання ?4 Якщо оподатковувати споживання, щоб збалансувати то як так виходить що гетьманцев вже маючи навантаження на Фонд Оплати Праці 43% ( майже в два рази вище від середнього податкового навантаження ) хоче за рахунок примусового переведення всіх (крім Бюджетників) з оборотом в 1+млн грн рік ( а це ВСІ підприємства/підприємці з кількістю працюючих більше 3-х осіб) хоче підняти його до 57%5 Чи погоджуєтесь Ви що ЗА ЗАРПЛАТУ живуть найбідніші, а раз так то чи не загрожує стабільності Держави ДОДАТКОВЕ оподаткування саме найбідніших ?



Согласен. Подведем итог. Знание или незнание кто фактически оплачивает ПДВ на потребление вероятно имеет нулевое влияние

на вашу 35-летнюю предпринимательскую деятельность. Какое отношение имеет Гетманцев к вопросу кто фактически оплачивает

ПДВ на потребление пояснить не можете. Почему не желают заменить ПДВ на налог с оборота пояснений не даете. Согласен. Подведем итог. Знание или незнание кто фактически оплачивает ПДВ на потребление вероятно имеет нулевое влияниена вашу 35-летнюю предпринимательскую деятельность. Какое отношение имеет Гетманцев к вопросу кто фактически оплачиваетПДВ на потребление пояснить не можете. Почему не желают заменить ПДВ на налог с оборота пояснений не даете. tumos Повідомлень: 2135 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:55 tumos написав: ...

Почему не желают заменить ПДВ на налог с оборота пояснений не даете. ...Почему не желают заменить ПДВ на налог с оборота пояснений не даете.

а ви готові до такого обговорення? а ви готові до такого обговорення? Shaman

Повідомлень: 11488 З нами з: 29.09.19 Подякував: 811 раз. Подякували: 1717 раз. Профіль 2 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 січ, 2026 00:36 tumos написав: budivelnik написав: Підсумуємо

1 Бухгалтерських знань у Вас немає

2 Податковим законодавством Ви не займались

3 Про спробу протягнути через Бюджетний комітет правку по якій всі в кого ОБОРОТ більше 1 млн грн -*примусово стають платниками ПДВ-Ви не чули...



В мене запитання

А чому тоді дозволяєте собі сперичатись з підприємцем з тридцятилітнім стажем по питаннях коло яких і близько не стояли ?

Просте пояснення для таких як ви

1 Є зарпалата і прямі податки на зарплату -22ЄСВ+18ПДФО+5Військовий=43%

2 Є Бюджет і ВВП наприклад в 2024 році

ВВП________ - 7 658 659 млн грн

Бюджет_____ - 1 746 270 млн грн або 22,8% від ВВП

3 Поясніть тоді

Якщо в країні МАЛО виготовляють то оподатковувати треба ВИГОТОВЛЕННЯ чи споживання ?

4 Якщо оподатковувати споживання, щоб збалансувати то як так виходить що гетьманцев вже маючи навантаження на Фонд Оплати Праці 43% ( майже в два рази вище від середнього податкового навантаження ) хоче за рахунок примусового переведення всіх (крім Бюджетників) з оборотом в 1+млн грн рік ( а це ВСІ підприємства/підприємці з кількістю працюючих більше 3-х осіб) хоче підняти його до 57%

5 Чи погоджуєтесь Ви що ЗА ЗАРПЛАТУ живуть найбідніші, а раз так то чи не загрожує стабільності Держави ДОДАТКОВЕ оподаткування саме найбідніших ? Підсумуємо1 Бухгалтерських знань у Вас немає2 Податковим законодавством Ви не займались3 Про спробу протягнути через Бюджетний комітет правку по якій всі в кого ОБОРОТ більше 1 млн грн -*примусово стають платниками ПДВ-Ви не чули...В мене запитанняА чому тоді дозволяєте собі сперичатись з підприємцем з тридцятилітнім стажем по питаннях коло яких і близько не стояли ?Просте пояснення для таких як ви1 Є зарпалата і прямі податки на зарплату -22ЄСВ+18ПДФО+5Військовий=43%2 Є Бюджет і ВВП наприклад в 2024 роціВВП________ - 7 658 659 млн грнБюджет_____ - 1 746 270 млн грн або 22,8% від ВВП3 Поясніть тодіЯкщо в країні МАЛО виготовляють то оподатковувати треба ВИГОТОВЛЕННЯ чи споживання ?4 Якщо оподатковувати споживання, щоб збалансувати то як так виходить що гетьманцев вже маючи навантаження на Фонд Оплати Праці 43% ( майже в два рази вище від середнього податкового навантаження ) хоче за рахунок примусового переведення всіх (крім Бюджетників) з оборотом в 1+млн грн рік ( а це ВСІ підприємства/підприємці з кількістю працюючих більше 3-х осіб) хоче підняти його до 57%5 Чи погоджуєтесь Ви що ЗА ЗАРПЛАТУ живуть найбідніші, а раз так то чи не загрожує стабільності Держави ДОДАТКОВЕ оподаткування саме найбідніших ? Согласен. Подведем итог. Знание или незнание кто фактически оплачивает ПДВ на потребление вероятно имеет нулевое влияние

на вашу 35-летнюю предпринимательскую деятельность. Согласен. Подведем итог. Знание или незнание кто фактически оплачивает ПДВ на потребление вероятно имеет нулевое влияниена вашу 35-летнюю предпринимательскую деятельность. Нафантазував теоретик-практику, який відкриваючи інші бізнеси -відразу організовував їх таким чином щоб не потрапляти під вплив ПДВ

Наприклад

Можна єдиний на 3-тій групі - 5% і без ПДВ

а можна 3% і з ПДВ

От чому ті хто на 3-тій групі такі дурники що всі поголовно відкривають і платять 5%.. а могли ж платити 3% -а ПДВ за них хай би платили споживачі їх послуг



tumos написав: Какое отношение имеет Гетманцев к вопросу кто фактически оплачивает

ПДВ на потребление пояснить не можете. Почему не желают заменить ПДВ на налог с оборота пояснений не даете. Какое отношение имеет Гетманцев к вопросу кто фактически оплачиваетПДВ на потребление пояснить не можете. Почему не желают заменить ПДВ на налог с оборота пояснений не даете. Звичайно що ніякого..

Так просто від нєфіг робити розвиступався що треба побороти тих хто дробить бізнеси і таким чином не потрапляє під ПДВ - шляхом зменшення обороту який автоматично потрапляє під ПДВ

А такі самі як ти перукарі і манікюрщики яких лідер привів у Верховну Раду - не в змозі второпати що з ради їх попруть от тоді вони на своїй шкірі і взнають є ПДВ податком на виробника чи ні.



ПС

Модераторам

Якщо не важко перенесіть ці дописи з поясненнями про ПДВ в якусь гілку з назвою хто платить ПДВ Нафантазував теоретик-практику, який відкриваючи інші бізнеси -відразу організовував їх таким чином щоб не потрапляти під вплив ПДВНаприкладМожна єдиний на 3-тій групі - 5% і без ПДВа можна 3% і з ПДВОт чому ті хто на 3-тій групі такі дурники що всі поголовно відкривають і платять 5%.. а могли ж платити 3% -а ПДВ за них хай би платили споживачі їх послугЗвичайно що ніякого..Так просто від нєфіг робити розвиступався що треба побороти тих хто дробить бізнеси і таким чином не потрапляє під ПДВ - шляхом зменшення обороту який автоматично потрапляє під ПДВА такі самі як ти перукарі і манікюрщики яких лідер привів у Верховну Раду - не в змозі второпати що з ради їх попруть от тоді вони на своїй шкірі і взнають є ПДВ податком на виробника чи ні.ПСМодераторамЯкщо не важко перенесіть ці дописи з поясненнями про ПДВ в якусь гілку з назвою хто платить ПДВ budivelnik

Повідомлень: 27841 З нами з: 15.01.09 Подякував: 294 раз. Подякували: 3001 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 січ, 2026 00:49 Shaman написав: tumos написав: ...

Почему не желают заменить ПДВ на налог с оборота пояснений не даете. ...Почему не желают заменить ПДВ на налог с оборота пояснений не даете.

а ви готові до такого обговорення? а ви готові до такого обговорення? Він теоретик, ще й поганенький...

В ПДВ кожен платить ПДВ з того що САМ створив, а те що в когось купив вже оплачене тим хто купив, томугрубо ПДВ це податок на те що ти сам зробив

Податок з обороту - постійно наростає і той хто далі від початку ланцюжка-той більше платить...

Уявіть собі що кожен на своїй сходинці створює доданої вартості на 10 одиниць і платить 5% з обороту

Перший -створив 10 - продав за 10 - сплатив 5% від 10=0,5 собі залишив 9,5

Другий купив 10+ створив 10 -продав за 20 - сплатив 5%=1 собі залишив 9

Третій купив 20+створив 10- продав за 30 - сплатив 5%=1,5 собі залишив 8,5

Четвертий_______________________________________________________залишив 8

Пятий_______________________________________________________залишив 7,5

Шостий_______________________________________________________залишив 7

Сьомий_______________________________________________________залишив 6,5

Восьмий_______________________________________________________залишив 6

Девятий_______________________________________________________залишив 5,5

Десятий_______________________________________________________залишив 5



Як бачите - при податку з обороту економічно доцільно продавати виключно товари з низьким ступенем переробки , або створювати вертикально інтегровані компанії в яких відсутня продаж створеного іншій юридичній одиниці.

Тобто при такому податку мріяти що колись перейдемо до чогось складнішого ніж мука чи дошка - не реально



ПС

модератори

і це туди ж в окрему гілку Він теоретик, ще й поганенький...В ПДВ кожен платить ПДВ з того що САМ створив, а те що в когось купив вже оплачене тим хто купив, томугрубо ПДВ це податок на те що ти сам зробивПодаток з обороту - постійно наростає і той хто далі від початку ланцюжка-той більше платить...Уявіть собі що кожен на своїй сходинці створює доданої вартості на 10 одиниць і платить 5% з оборотуПерший -створив 10 - продав за 10 - сплатив 5% від 10=0,5 собі залишив 9,5Другий купив 10+ створив 10 -продав за 20 - сплатив 5%=1 собі залишив 9Третій купив 20+створив 10- продав за 30 - сплатив 5%=1,5 собі залишив 8,5Четвертий_______________________________________________________залишив 8Пятий_______________________________________________________залишив 7,5Шостий_______________________________________________________залишив 7Сьомий_______________________________________________________залишив 6,5Восьмий_______________________________________________________залишив 6Девятий_______________________________________________________залишив 5,5Десятий_______________________________________________________залишив 5Як бачите - при податку з обороту економічно доцільно продавати виключно товари з низьким ступенем переробки , або створювати вертикально інтегровані компанії в яких відсутня продаж створеного іншій юридичній одиниці.Тобто при такому податку мріяти що колись перейдемо до чогось складнішого ніж мука чи дошка - не реальноПСмодераториі це туди ж в окрему гілку budivelnik

Повідомлень: 27841 З нами з: 15.01.09 Подякував: 294 раз. Подякували: 3001 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 січ, 2026 12:37 Shaman написав: tumos написав: ...

Почему не желают заменить ПДВ на налог с оборота пояснений не даете. ...Почему не желают заменить ПДВ на налог с оборота пояснений не даете.

а ви готові до такого обговорення? а ви готові до такого обговорення?

Если у вас есть желание дать ответ, я его выслушаю. Ну а решение для себя, если ли необходимость мне вступать в обсуждение - после прочтения. Если у вас есть желание дать ответ, я его выслушаю. Ну а решение для себя, если ли необходимость мне вступать в обсуждение - после прочтения. Востаннє редагувалось tumos в Суб 24 січ, 2026 12:38, всього редагувалось 1 раз. tumos Повідомлень: 2135 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 січ, 2026 12:55 budivelnik написав: Нафантазував теоретик-практику, який відкриваючи інші бізнеси -відразу організовував їх таким чином щоб не потрапляти під вплив ПДВ

Нафантазував теоретик-практику, який відкриваючи інші бізнеси -відразу організовував їх таким чином щоб не потрапляти під вплив ПДВ

Т.е. ваше позиционирование в качестве специалиста по бухучету не расширяется на практику уплаты ПДВ.



budivelnik написав: ... Можна єдиний на 3-тій групі - 5% і без ПДВ...

... Можна єдиний на 3-тій групі - 5% і без ПДВ...



budivelnik написав: ...Як бачите - при податку з обороту економічно доцільно продавати виключно товари з низьким ступенем переробки...

Тобто при такому податку мріяти що колись перейдемо до чогось складнішого ніж мука чи дошка - не реально...

...Як бачите - при податку з обороту економічно доцільно продавати виключно товари з низьким ступенем переробки...Тобто при такому податку мріяти що колись перейдемо до чогось складнішого ніж мука чи дошка - не реально...

Значит обозначили, что на 3-й группе с уплатой 5%. Подскажите, можно ли признать, что ваш бизнес работает по ставке налога с оборота в 5% ? Т.е. ваше позиционирование в качестве специалиста по бухучету не расширяется на практику уплаты ПДВ.Значит обозначили, что на 3-й группе с уплатой 5%. Подскажите, можно ли признать, что ваш бизнес работает по ставке налога с оборота в 5% ? Востаннє редагувалось tumos в Суб 24 січ, 2026 12:58, всього редагувалось 1 раз. tumos Повідомлень: 2135 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 січ, 2026 14:21 Re: Напад росії і білорусі на Україну tumos написав: Подскажите, можно ли признать, что ваш бизнес работает по ставке налога с оборота в 5% ? Подскажите, можно ли признать, что ваш бизнес работает по ставке налога с оборота в 5% ? 1 Можна

Але не працює по ставці 3%+ПДВ...

Напевно тому що 3% з обороту більше від 5% від обороту.. бо ПДВ все одно платить споживач

2 В мене різні бізнеси , один з яких працює на загальній системі

3 Шкідливість ПДВ на зарплату полягає в тому що Фонд Оплати праці і так найбільше навантажений податками , але за зарплату живуть всі ( і найбідніші в тому числі)

Тому кваліфікація керівника(той самий гетьманцев) який одною рукою навантажує фонд оплати праці додатковими податками а другою потім шукає як розподілити забране між бідними ( а саме бідні живуть виключно з зарплати , у багатих є й інші доходи , наприклад по Депозитам які обкладаються тільки 18% ПДФО , в порівнянні з зарплатою 20ПДВ+18ПДФО+22ЄСВ+5Військовий) - бажає бути кращою

+ Чим сильніше навантаження - тим більша кількість людей переходить з легальної в сіру і з сірої в чорну...

Тому така політика ІкАнАмІстА гЄтьмАнцЕвА приводить до того що в майбутньому в Україні кількість тих хто УНИКАЄ сплати податків бо не вважає це правильним - буде тільки зростати

А чим більше буде тих хто уникає-тим важче збалансувати Бюджет.

ПС

Модератори , серьозно , створіть гілочку і перенесіть туди цього флудераста разом зі мною

Мені на окремій гілці зручніше буде бити його ж методами. 1 МожнаАле не працює по ставці 3%+ПДВ...Напевно тому що 3% з обороту більше від 5% від обороту.. бо ПДВ все одно платить споживач2 В мене різні бізнеси , один з яких працює на загальній системі3 Шкідливість ПДВ на зарплату полягає в тому що Фонд Оплати праці і так найбільше навантажений податками , але за зарплату живуть всі ( і найбідніші в тому числі)Тому кваліфікація керівника(той самий гетьманцев) який одною рукою навантажує фонд оплати праці додатковими податками а другою потім шукає як розподілити забране між бідними ( а саме бідні живуть виключно з зарплати , у багатих є й інші доходи , наприклад по Депозитам які обкладаються тільки 18% ПДФО , в порівнянні з зарплатою 20ПДВ+18ПДФО+22ЄСВ+5Військовий) - бажає бути кращою+ Чим сильніше навантаження - тим більша кількість людей переходить з легальної в сіру і з сірої в чорну...Тому така політика ІкАнАмІстА гЄтьмАнцЕвА приводить до того що в майбутньому в Україні кількість тих хто УНИКАЄ сплати податків бо не вважає це правильним - буде тільки зростатиА чим більше буде тих хто уникає-тим важче збалансувати Бюджет.ПСМодератори , серьозно , створіть гілочку і перенесіть туди цього флудераста разом зі мноюМені на окремій гілці зручніше буде бити його ж методами. Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 24 січ, 2026 14:28, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 27841 З нами з: 15.01.09 Подякував: 294 раз. Подякували: 3001 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #12> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератор: Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератор: Ірина_