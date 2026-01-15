Україна розраховує вступити до ЄС вже у 2027 році —...

Президент Володимир Зеленський заявив, що метою України є вступ до Євросоюзу до 2027 року.
Додано: Сер 28 січ, 2026 02:18
Додано: Сер 28 січ, 2026 02:18
З незмінним бовдуром-самодуром імператором корупції і брехні з "двушечками до москви", ха-ха.
