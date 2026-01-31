Сервіси швидкої доставки іжи Glovo Bolt food and other

Додано: Суб 31 січ, 2026 10:11

**«Uklon Delivery — Що це таке? Пробую Стару-Нову Доставку!»** від каналу **SHUTTLE MOTO** (опубліковано 2 січня 2024 року).



Це влог-огляд/тест нової (ребрендингованої) служби доставки Uklon, яку перевели на мото-кур'єрів (електросамокати та мотоцикли).



**Основні тезиси та короткий зміст:**



- Uklon перезапустив доставку → тепер акцент на мото/скутерах замість авто → це прискорює доставку та знімає навантаження з таксистів.

- Автор (операційний директор SHUTTLE MOTO, колишній військовий) показує робочий день кур'єра в центрі Києва.

- У додатку: сектор центр, коефіцієнти 1.6× (гарна погода) → до 2.7× (погана погода/дощ).

- Заробіток за ~8 годин ≈ 2700 грн (базовий тариф + бонуси за онлайн + 50 грн за поїздку).

- Приклади замовлень: дуже швидкі поїздки (2 хвилини), оплата готівкою 100–177 грн, інколи плутають адреси.

- Переваги мото в центрі: швидше, зручніше паркуватися, менше проблем з пробками.

- Сумка від Uklon — якісна (гумована тканина, замки, перегородки), коштує ~1000 грн (500 грн аванс + вирахування).

- Автор продає електросамокати без прав (швидкі, з хорошим запасом ходу), заряджає акумулятори.

- Підтримує український сервіс Uklon, радить реєструватися через їхній флот-партнер для нормальних виплат і податків.

- Особисте: не боїться блокпостів (знятий з обліку), волонтер, підтримує ЗСУ, закликає донатити армії.

- Планує зняти повноцінну зміну на доставці пізніше.



Загалом — позитивний огляд + реклама власного бізнесу (SHUTTLE MOTO) та підтримка українського сервісу. Тривалість відео ~20–25 хвилин, дуже багато живого показу екрану додатка та поїздок центром Києва.

Ось актуальне порівняння **Uklon Delivery** та **Bolt Food** станом на початок 2026 року (з урахуванням даних за 2025 рік, відгуків кур'єрів, статистики та особливостей в Україні, особливо в Києві).



### Для клієнтів (замовників їжі/доставки)



| Аспект | Uklon Delivery | Bolt Food |

|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|

| Основний фокус | Доставка з ресторанів + продукти + посилки з інтернет-магазинів + кур'єрські послуги (бізнес-доставка) | Переважно їжа з ресторанів + деякі продукти |

| Покриття міст | 20–27 міст України (Київ лідер, >50% замовлень) | Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Чернівці та ін. (менше, ніж у Uklon) |

| Швидкість доставки | Дуже швидка в центрі Києва (часто 20–35 хв), акцент на мото/скутери | Швидка, особливо в пікові години, інтеграція з таксі Bolt |

| Середній чек зростання | +19–20% р/р у 2025 (за деякими даними) | +60 грн середній чек (за окремими звітами) |

| Популярність у 2025 | Сильний ріст, особливо Київ + продукти/техніка (партнерства з Фокстрот) | Стабільний, але менше завантажень/активних користувачів, ніж у Glovo |

| Акції/промо | Часто бонуси, знижки на перше замовлення | Промокоди, Boost, кешбек з банків, іноді безкоштовна доставка |

| Оплата | Картка, готівка, післяплата (наприклад, з Фокстрот) | Картка онлайн, іноді готівка |



**Висновок для клієнтів**: Uklon Delivery виграє в універсальності (їжа + посилки + продукти + техніка) та ширшому покритті. Bolt Food — простіший інтерфейс, іноді дешевше для ресторанної їжі, особливо якщо ви вже користуєтеся Bolt таксі.



### Для кур'єрів (заробіток, умови, транспорт)



| Аспект | Uklon Delivery | Bolt Food |

|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|

| Транспорт | Авто, електросамокати, скутери/мотоцикли (акцент на мото в центрі) | Авто, велосипед, скутер (без піших) |

| Заробіток (Київ, 2025) | ~2000–3500 грн за 8–10 годин (з коеф. 1.6–2.7× у погоду/пік), бонуси за онлайн, 50 грн/замовлення | ~15 000–30 000 грн/місяць (при 12 год/день), до 100 грн/год в пік, але часто нижче в середньому |

| Тариф базовий | Залежить від відстані + бонуси + коефіцієнти | ~25 грн + 7 грн/км (старі дані), зараз залежить від зони/Boost |

| Виплати | Щотижневі/швидкі через флот-партнерів | Щотижневі, без комісій |

| Сумка/термосумка | Якісна від Uklon (~1000 грн, з вирахуванням) | Власна або стандартна |

| Переваги | Швидкі замовлення в центрі (2–5 хв), менше пробок на мото, український сервіс, стабільні виплати | Гнучкий графік, Boost у пік, інтеграція з Bolt таксі |

| Недоліки | Потрібна сумка, іноді плутанина з адресами | Скарги на зниження тарифів, конкуренція з Glovo |



**Висновок для кур'єрів**: Uklon Delivery часто вигідніший у центрі Києва на мото/скутері (швидше, менше витрат на пальне, вищі коефіцієнти в погану погоду). Bolt Food — стабільніший для авто/велосипеда, але заробіток може бути нижчим без Boost. Багато кур'єрів комбінують обидва + Glovo.



Якщо ви клієнт — спробуйте обидва додатки й обирайте за акціями/рестораном. Якщо кур'єр — протестуйте зміну на Uklon (мото в центрі) та Bolt Food (авто/велосипед). У 2025–2026 Uklon активно росте після придбання Київстаром, Bolt тримається стабільно, але лідером доставки їжі залишається Glovo.

Ось актуальне порівняння **Uklon Delivery** та **Glovo** станом на початок 2026 року (з урахуванням даних за 2025 рік, відгуків кур'єрів/клієнтів у Києві та тенденцій ринку доставки в Україні).Glovo залишається лідером ринку доставки їжі (за кількістю завантажень, активних користувачів та замовлень — частка ринку ~40–50% у сегменті food delivery), але Uklon Delivery активно росте після ребрендингу та інтеграцій (завдяки Kyivstar).### Для клієнтів (замовників)| Аспект | Uklon Delivery | Glovo ||-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|| Основний фокус | Доставка з ресторанів + продукти + посилки з магазинів (Фокстрот, Rozetka тощо) + бізнес-кур'єр + будь-які посилки | Переважно їжа з ресторанів + продукти + аптеки + квіти + дрібні посилки (універсальний маркетплейс) || Покриття міст | 27 міст України (Київ — лідер, сильний у регіонах) | 40+ міст (найширше покриття в Україні) || Швидкість доставки | Дуже швидка в центрі Києва (20–35 хв на мото/скутерах), менше пробок | Стабільно швидка (25–45 хв), але в центрі іноді повільніше через конкуренцію || Середній чек (2025–2026) | Зростання ~19–20% р/р, акцент на не-food (техніка, продукти) | Зростання ~19% р/р, вищий середній чек на їжу (~ +1.7% за місяць у 2025–2026 через блекаути) || Популярність у 2025–2026 | Сильний ріст (завдяки Kyivstar), >50% замовлень у Києві, 97% позитивних відгуків від отримувачів | Лідер ринку (300–465 тис. щотижневих активних користувачів на iOS), 11–12 замовлень/рік на користувача || Акції/промо | Знижки до –50% на перші 50 доставок для бізнесу, бонуси | Часті промокоди, безкоштовна доставка, знижки на перше замовлення, Glovo+ || Оплата | Картка, готівка, післяплата (особливо з магазинів) | Картка онлайн, готівка, Apple Pay/Google Pay || Переваги для клієнта | Український сервіс, інтеграція з таксі Uklon, доставка без обмежень по відстані/вазі | Більше ресторанів-партнерів, швидке оновлення меню, Glovo Access (соціальні проєкти) |**Висновок для клієнтів**: Glovo — №1 для їжі з ресторанів (більше вибору, акції). Uklon Delivery виграє для не-food (продукти, техніка, посилки, бізнес-доставка) та в центрі Києва (швидше на мото). Багато хто комбінує: Glovo для їжі, Uklon для посилок/продуктів.### Для кур'єрів (заробіток, умови, Київ 2025–2026)| Аспект | Uklon Delivery | Glovo ||-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|| Транспорт | Авто, електросамокати, скутери/мотоцикли (акцент на мото в центрі) | Авто, скутери, велосипеди (піші рідко) || Заробіток (Київ, 8–10 год) | 2000–3500+ грн/зміну (коеф. 1.6–2.7× у погоду/пік, бонуси за онлайн + 50 грн/замовлення) | 15–30 тис. грн/місяць (при повному графіку), часто 80–150 грн/год в пік, але нижче в середньому || Тариф базовий | Залежить від відстані + бонуси + високі коефіцієнти в погану погоду | ~25–40 грн + км + бонуси (Boost, пікові зони) || Виплати | Щотижневі/швидкі через флот-партнерів | Щотижневі, стабільні || Сумка | Якісна від Uklon (~1000 грн, з вирахуванням) | Власна або брендована (~800–1500 грн) || Переваги | Швидкі замовлення (2–5 хв у центрі), менше конкуренції на мото, стабільні виплати, український сервіс | Більше замовлень (особливо їжа), Boost у пік, гнучкий графік || Недоліки | Потрібна сумка, іноді плутанина адрес | Висока конкуренція, зниження тарифів у 2024–2025, більше скарг на затримки виплат |**Висновок для кур'єрів**: Uklon Delivery часто вигідніший у центрі Києва на мото/скутері (швидше, вищі коефіцієнти в дощ/сніг, менше витрат). Glovo — стабільніший для авто/велосипеда з великою кількістю замовлень, але заробіток може коливатися сильніше. Багато кур'єрів працюють на 2–3 сервісах одночасно (Glovo + Bolt Food + Uklon).З 2026 року обидва сервіси (як і Bolt/Uber) автоматично утримуватимуть 10% податків (5% ПДФО + 5% військовий збір) з виплат кур'єрам — це нова норма, тож чистий заробіток зменшиться на ~10%, але стане легальним.Якщо ви клієнт — Glovo для їжі, Uklon для універсальної доставки. Якщо кур'єр — протестуйте центр Києва на мото в Uklon vs повний день на Glovo. Ринок динамічний, Glovo лідирує, але Uklon швидко наздоганяє завдяки локальному фокусу.