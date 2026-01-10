RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Скільки українських пенсіонерів
отримують виплати нижче...

Скільки українських пенсіонерів отримують виплати нижче...
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Скільки українських пенсіонерів отримують виплати нижче...

За рік розмір середньої пенсії зріс на 13% і наразі складає 6 544 грн. Загалом в Україні понад 10,1 млн пенсіонерів, майже 7,4 млн отримують виплати за віком. Водночас 63 тис. українців мають пенсію нижчу за прожитковий мінімум, а ще 261 тис. — 2 361 грн.

Скільки українських пенсіонерів отримують виплати нижче прожиткового мінімуму
Тобто в нас десь 510тис, ще раз 510ТИСЯЧ "молодих" пенсіонерів ментов і військових яки давали присягу захищати батьківщину зі зброєю в руках, вже навчені, половина армії, де те тцкун-макути, чому за ними не бігають?
