Скільки українських пенсіонерів отримують виплати нижче...
Додано: Пон 02 лют, 2026 12:43
Пропонуємо до обговорення:
За рік розмір середньої пенсії зріс на 13% і наразі складає 6 544 грн. Загалом в Україні понад 10,1 млн пенсіонерів, майже 7,4 млн отримують виплати за віком. Водночас 63 тис. українців мають пенсію нижчу за прожитковий мінімум, а ще 261 тис. — 2 361 грн.
Дивися повний текст Скільки українських пенсіонерів отримують виплати нижче прожиткового мінімуму
Додано: Пон 02 лют, 2026 12:43
Тобто в нас десь 510тис, ще раз 510ТИСЯЧ "молодих" пенсіонерів ментов і військових яки давали присягу захищати батьківщину зі зброєю в руках, вже навчені, половина армії, де те тцкун-макути, чому за ними не бігають?
