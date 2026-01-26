Який дохід мають водії таксі в Україні

За даними сервісу пошуку роботи Work.ua, щомісячна середня зарплата водія таксі в Україні становить 37 500 грн, що на 15% більше, ніж торік.
Додано: Вів 10 лют, 2026 13:52
Додано: Вів 10 лют, 2026 13:52
"Попит на водіїв таксі загалом по країні знизився — зараз на сервісі пошуку роботи доступно на 12% пропозицій більше, ніж наприкінці січня минулого року."
Я правильно расшифровал эту логику, что вакансий водителей стало на 12% больше и это показывает, что спрос на водителей уменьшился? Авангардно.
