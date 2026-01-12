|
Зеленський заявив, що після війни переведе армію з...
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:03
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський планує зберегти чисельність українських військ на рівні 800 тисяч після завершення війни чи припинення вогню і зробити так, щоб це була контрактна армія, а не мобілізаційна.
Дивися повний текст Зеленський заявив, що після війни переведе армію з мобілізаційної на контрактну основу
-
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:03
Тобто вибори не вибори, він нікуди уходити не збирається, буде диктатором, як кортофеленфюрер і хубло.
-
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:16
джерела фінансування?
