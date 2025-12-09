|
|
|
Чи зростуть ціни на продукти борщового набору через...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 лют, 2026 16:18
Пропонуємо до обговорення:
Пікові морози, які Україна пережила останніми тижнями, не матимуть критичного впливу на майбутній врожай. За оперативними результатами моніторингу ситуація з озимими культурами залишається контрольованою.
Дивися повний текст Чи зростуть ціни на продукти борщового набору через морози — відповідь Мінекономіки
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100778
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 лют, 2026 16:18
Шановні читачі!
А що Ви бачите на цінниках сьогодні?
Чи погоджуєтеся з прогнозом Мінекономіки, що ціни на овочі залишаються стабільними, чи вже помітили перші ознаки весняного подорожчання?
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5358
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1191 раз.
- Подякували: 2085 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|