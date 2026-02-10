|
Гетманцев назвав обсяги тіньової економіки в Україні
Додано: Суб 14 лют, 2026 23:28
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг недоотриманих податків через тіньові схеми в Україні оцінюється у понад 1 трлн грн, що створює нерівні умови для конкуренції, зокрема в агросекторі, ритейлі та переробній галузі.
Дивися повний текст Гетманцев назвав обсяги тіньової економіки в Україні
Додано: Суб 14 лют, 2026 23:28
Головний борець з тіньовою економікою, з якою бореться вже 7 років, розписався у власної профнепридатності, але уходити не збирається.
