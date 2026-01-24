|
|
|
Смілянський пояснив, чому співробітники «Укрпошти» мають...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лют, 2026 10:46
Пропонуємо до обговорення:
«Укрпошта» отримала право на бронювання військовозобов’язаних працівників як об’єкт військової інфраструктури, а не через статус державної компанії. Підприємство виконує контракт із Міністерством оборони щодо розповсюдження повісток.
Дивися повний текст Смілянський пояснив, чому співробітники «Укрпошти» мають 100% бронювання
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100785
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 16 лют, 2026 10:47
Їм палять відділення, а вони гроші на ребрендинг витрачають. Потужний менеджер.
-
salvydas
-
-
- Повідомлень: 218
- З нами з: 27.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Baidu [Spider] і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|562
|
|
|2
|1917
|
|
|1
|12062
|
|