Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Як розблокувати арешт рахунку
за порушення військового...

Як розблокувати арешт рахунку за порушення військового...
Пон 16 лют, 2026 10:51

Як розблокувати арешт рахунку за порушення військового...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо державна виконавча служба заблокувала рахунок порушника військового обліку, у нього є два варіанти розблокування рахунку.

Як розблокувати арешт рахунку за порушення військового обліку — поради юристів
Пон 16 лют, 2026 10:51

"зверніться до органів влади", геніальний "юрист". Мабуть до всіх органів влади відразу через намет правди на площі міста, так?
