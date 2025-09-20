Якщо державна виконавча служба заблокувала рахунок порушника військового обліку, у нього є два варіанти розблокування рахунку.
Дивися повний текст
Як розблокувати арешт рахунку за порушення військового обліку — поради юристів
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лют, 2026 10:51
Як розблокувати арешт рахунку за порушення військового...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Як розблокувати арешт рахунку за порушення військового обліку — поради юристів
Додано: Пон 16 лют, 2026 10:51
"зверніться до органів влади", геніальний "юрист". Мабуть до всіх органів влади відразу через намет правди на площі міста, так?
|