Сьогодні при спробі перетину кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи «Мідас».
Ексміністра енергетики затримали при спробі виїзду з України
Додано: Пон 16 лют, 2026 11:00
Додано: Пон 16 лют, 2026 11:01
Вже пора його потужного керівника затримувати за "двушечки до москви"
