Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Ексміністра енергетики затримали
при спробі виїзду з України

Ексміністра енергетики затримали при спробі виїзду з України
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Пон 16 лют, 2026 11:00

Ексміністра енергетики затримали при спробі виїзду з України

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні при спробі перетину кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи «Мідас».

Дивися повний текст
Ексміністра енергетики затримали при спробі виїзду з України
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 11:01

Вже пора його потужного керівника затримувати за "двушечки до москви"
