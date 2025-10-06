|
|
«До наступної пенсії»: Укрпошта планує видавати кредити...
|
Додано: Пон 16 лют, 2026 16:15
Пропонуємо до обговорення:
Пенсіонери зможуть отримувати невеликі споживчі кредити у банку, який планує створити «Укрпошта». Погашення таких позик відбуватиметься автоматично з наступної пенсійної виплати.
-
-
Шановні читачі!
Чи не перетвориться цей «овердрафт» на пастку для наших пенсіонерів, коли через постійну нестачу коштів вони змушені будуть жити від пенсії до пенсії, постійно віддаючи частину грошей банку? Чи не ризикують загнати найвразливіших людей у боргове коло?
-
-
