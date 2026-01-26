|
Три способи отримання відомостей про доходи: покрокова...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лют, 2026 20:04
Пропонуємо до обговорення:
У січні в Україні стартувала кампанія декларування доходів. Щоб уникнути помилок при заповненні декларації, важливо мати достовірні дані про отримані доходи, які зберігаються у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків. Отримати ці відомості можна дистанційно або безпосередньо у Центрах обслуговування платників.
Дивися повний текст Три способи отримання відомостей про доходи: покрокова інструкція
R2
Робот новин
Профіль
"Щоб уникнути помилок при заповненні декларації, важливо мати достовірні дані про отримані доходи, які зберігаються у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків"
И никого не смущает, что декларация о доходах, по-идее, как раз и нужна для того, чтобы сообщить налоговой какие были доходы. Но мы действительно спрашиваем какие они были у налоговой и потом типично эти же числа подаём ей взад, только в перетасованном виде по форме декларации. Ибо ПОЛОЖЕНО.
moveton
Профіль
