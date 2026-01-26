RSS
Три способи отримання відомостей
про доходи: покрокова...

Три способи отримання відомостей про доходи: покрокова...
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Три способи отримання відомостей про доходи: покрокова...

Пропонуємо до обговорення:
У січні в Україні стартувала кампанія декларування доходів. Щоб уникнути помилок при заповненні декларації, важливо мати достовірні дані про отримані доходи, які зберігаються у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків. Отримати ці відомості можна дистанційно або безпосередньо у Центрах обслуговування платників.

Три способи отримання відомостей про доходи: покрокова інструкція
"Щоб уникнути помилок при заповненні декларації, важливо мати достовірні дані про отримані доходи, які зберігаються у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків"

И никого не смущает, что декларация о доходах, по-идее, как раз и нужна для того, чтобы сообщить налоговой какие были доходы. Но мы действительно спрашиваем какие они были у налоговой и потом типично эти же числа подаём ей взад, только в перетасованном виде по форме декларации. Ибо ПОЛОЖЕНО.
