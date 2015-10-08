Демократія чи автократія: що ефективніше для суспільства?

Додано: Вів 10 лют, 2026 18:41

так я и пишу, что в других странах та же фигня. фильм Идиократия был таки документальным



рассчитывать приходится только на себя

Пророческий. Демократия со всеобщим избирательным правом полностью себя изжила и ведет человечество к катастрофе. Это неоспоримый факт. И никакие высказывания Черчилля уже не работают и ничего не оправдывают. Все летит в пзду. Пророческий. Демократия со всеобщим избирательным правом полностью себя изжила и ведет человечество к катастрофе. Это неоспоримый факт. И никакие высказывания Черчилля уже не работают и ничего не оправдывают. Все летит в пзду.

Це ж було вже©Від Афін і Риму демократія змінювала автократію і навпаки, але й дотепер не ясно що краще для пересічної людини не наближеної до влади. Всюди свої плюси й мінуси, як на мене демократія добре коли суспільство більш-менш однорідне - по на національності, мові, культурі, достатку, освіті і тп. Тоді розкриються всі переваги. Але мінус в тому, що більшість дуже часто помиляється, а ти змушений все одно підкорятися цьому. Також величезний мінус, що потрібно загравати з електоратом, робити не як краще, в як сподобається електорату.В автократії свої переваги - якщо умовний "цар" хороший (наприклад, Алієв, Ердоган), то країна швидше здійснює реформи без тормозів на бюрократію, більш обороноздатна та сильна стабільна. Але мінус, що може прийти поганий "цар" (Лукашенко, путін) і фіг його хто зжене з посади, незважаючи на те що "цар" уже нічого не може дати країні, тож країна може втратити декілька десятиліть розвитку.