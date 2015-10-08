RSS
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 18:14

Демократія чи автократія: що ефективніше для суспільства?

  smdtranz написав:The_Rebel

так я и пишу, что в других странах та же фигня. фильм Идиократия был таки документальным

рассчитывать приходится только на себя

Пророческий. Демократия со всеобщим избирательным правом полностью себя изжила и ведет человечество к катастрофе. Это неоспоримый факт. И никакие высказывания Черчилля уже не работают и ничего не оправдывают. Все летит в пзду. И удивительно, конечно, что Украина, находясь на дальней периферии и мировой экономики и мировой политики оказалась таким себе трендсеттером в 2019м году. Здобули.
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 18:35

  airmax78 написав:
  smdtranz написав:The_Rebel

так я и пишу, что в других странах та же фигня. фильм Идиократия был таки документальным

рассчитывать приходится только на себя

Пророческий. Демократия со всеобщим избирательным правом полностью себя изжила и ведет человечество к катастрофе. Это неоспоримый факт. И никакие высказывания Черчилля уже не работают и ничего не оправдывают. Все летит в пзду. И удивительно, конечно, что Украина, находясь на дальней периферии и мировой экономики и мировой политики оказалась таким себе трендсеттером в 2019м году. Здобули.

Хотя чего удивляться учитывая стремительную деградацию системы образования в течение 30 лет. Все закономерно и вполне заслуженно. И теперь выезжаем на шее у последних технарей каким-то чудом все еще сохранившихся в стране ТРЦ и "офисов".
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 18:40

  барабашов написав:банки к роутеру(кому с оптикой повезло
у нас провайдер врубает халявный wifi на весь период блэкаута, на случай вдруг у кого то роутер не запитан. Ловит не везде но есть точка где сила сигнала стабильно высокая.
  airmax78 написав:Хотя чего удивляться учитывая стремительную деградацию системы образования в течение 30 лет. Все закономерно и вполне заслуженно
я тоже критик нашей системы образования, но её причина - коррупция. Образование и медицина это больше распил денег, чем работа на результат.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 лют, 2026 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 18:41

Демократія чи автократія: що ефективніше для суспільства?

  airmax78 написав:
  smdtranz написав:The_Rebel

так я и пишу, что в других странах та же фигня. фильм Идиократия был таки документальным

рассчитывать приходится только на себя

Пророческий. Демократия со всеобщим избирательным правом полностью себя изжила и ведет человечество к катастрофе. Это неоспоримый факт. И никакие высказывания Черчилля уже не работают и ничего не оправдывают. Все летит в пзду.

Це ж було вже©
Від Афін і Риму демократія змінювала автократію і навпаки, але й дотепер не ясно що краще для пересічної людини не наближеної до влади. Всюди свої плюси й мінуси, як на мене демократія добре коли суспільство більш-менш однорідне - по на національності, мові, культурі, достатку, освіті і тп. Тоді розкриються всі переваги. Але мінус в тому, що більшість дуже часто помиляється, а ти змушений все одно підкорятися цьому. Також величезний мінус, що потрібно загравати з електоратом, робити не як краще, в як сподобається електорату.

В автократії свої переваги - якщо умовний "цар" хороший (наприклад, Алієв, Ердоган), то країна швидше здійснює реформи без тормозів на бюрократію, більш обороноздатна та сильна стабільна. Але мінус, що може прийти поганий "цар" (Лукашенко, путін) і фіг його хто зжене з посади, незважаючи на те що "цар" уже нічого не може дати країні, тож країна може втратити декілька десятиліть розвитку.
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 18:44

  The_Rebel написав:Але мінус, що може прийти поганий "цар" (Лукашенко, путін) і фіг його хто зжене з посади, незважаючи на те що "цар" уже нічого не може дати країні
а у нас тогда что? вас послушать янукович был махровый демократ. видимо помимо демократии и авторитаризма есть ещё другие формации взаимодействия власти и народа. Демократии у нас никогда не было. Головы журналистам отрывали на раз-два. А на диктатуру нет средств, чтобы купить лояльность силовиков, парламента, судебной системы, влиятельных сми. Вот и болтаемся как дерьмо в проруби не там ни тут.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 лют, 2026 18:50, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 18:57

  Wirująświatła написав:
  The_Rebel написав:Але мінус, що може прийти поганий "цар" (Лукашенко, путін) і фіг його хто зжене з посади, незважаючи на те що "цар" уже нічого не може дати країні
а у нас тогда что? вас послушать янукович был махровый демократ. видимо помимо демократии и авторитаризма есть ещё другие формации взаимодействия власти и народа. Демократии у нас никогда не было. Головы журналистам отрывали на раз-два. А на диктатуру нет средств, чтобы купить лояльность силовиков, парламента, судебной системы, влиятельных сми. Вот и болтаемся как дерьмо в проруби не там ни тут.

Так, я ж вказав, що демократія більше підходить там де є однорідність населення. Наприклад, для Європи в другій половині 20-го століття (ще до значної міграції арабського/африканського населення) у нас затягнутий перехідний період. Або олігархократія, або жлобократія, якось так.
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 19:02

  The_Rebel написав:
  airmax78 написав:
  smdtranz написав:The_Rebel

так я и пишу, что в других странах та же фигня. фильм Идиократия был таки документальным

рассчитывать приходится только на себя

Пророческий. Демократия со всеобщим избирательным правом полностью себя изжила и ведет человечество к катастрофе. Это неоспоримый факт. И никакие высказывания Черчилля уже не работают и ничего не оправдывают. Все летит в пзду.

Це ж було вже©
Від Афін і Риму демократія змінювала автократію і навпаки, але й дотепер не ясно що краще для пересічної людини не наближеної до влади. Всюди свої плюси й мінуси, як на мене демократія добре коли суспільство більш-менш однорідне - по на національності, мові, культурі, достатку, освіті і тп. Тоді розкриються всі переваги. Але мінус в тому, що більшість дуже часто помиляється, а ти змушений все одно підкорятися цьому. Також величезний мінус, що потрібно загравати з електоратом, робити не як краще, в як сподобається електорату.

В автократії свої переваги - якщо умовний "цар" хороший (наприклад, Алієв, Ердоган), то країна швидше здійснює реформи без тормозів на бюрократію, більш обороноздатна та сильна стабільна. Але мінус, що може прийти поганий "цар" (Лукашенко, путін) і фіг його хто зжене з посади, незважаючи на те що "цар" уже нічого не може дати країні, тож країна може втратити декілька десятиліть розвитку.

Саме так. І де зараз в світі залишилась більш-менш однорідна за культурою та освітою ком'юніті? Хіба що у Швейцарії. І там пряма демократія +/- працює як повинна працювати. Але те що в Україні відбулось - це саме результат деградації. Бо суспільство більш-менш однорідне, з більш-менш однаковим рівнем освіти (нажаль поганим). І ось маємо результат.
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 19:35

  airmax78 написав:. Бо суспільство більш-менш однорідне, з більш-менш однаковим рівнем освіти (нажаль поганим). І ось маємо результат.
с языка сняли. Такую однородность как в Украине нужно ещё поискать. Процесс нацменьшин - микроскопический, процент богатых людей тоже невысок. Но и совсем нищих как в афгане не много. Кроме как деградация ничем объяснить то что происходит невозможно. Образование - середина между цивилизацией и пещерами.

Зображення

У НТ взяло участь 393 вчителі математики. Максимальна кількість балів за правильне виконання всіх завдань сертифікаційної роб оти – 86.
Мінімальна кількість балів необхідна для подолання порогу (допуску до наступного етапу сертифікації) становила 52 балів

Учасники 2025 року: Загалом зареєструвалося 2499 вчителів по всіх предметах, з них 1717 пройшли перший етап (НТ). Для математики — 393 зареєстрованих (з них 168 пройшли, тобто ≈42.7%).
Структура тесту для математики: Тест містив 70 завдань (згідно з опублікованими матеріалами УЦОЯО). Максимальний бал — 86, поріг для проходження до наступного етапу — 52 бали. Завдання охоплюють не тільки математику, а й методику викладання (наприклад, завдання 31–70 стосуються методики).


57% учителей не набрала порога в 52 балла. занавес.

https://testportal.gov.ua/wp-content/up ... _Tom-I.pdf
  The_Rebel написав:олігархократія, або жлобократія, якось так.
где то между ними.
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 21:29

  The_Rebel написав:
  airmax78 написав:
  smdtranz написав:Пророческий. Демократия со всеобщим избирательным правом полностью себя изжила и ведет человечество к катастрофе. Это неоспоримый факт. И никакие высказывания Черчилля уже не работают и ничего не оправдывают. Все летит в пзду.

Це ж було вже©
Від Афін і Риму демократія змінювала автократію і навпаки, але й дотепер не ясно що краще для пересічної людини не наближеної до влади. Всюди свої плюси й мінуси, як на мене демократія добре коли суспільство більш-менш однорідне - по на національності, мові, культурі, достатку, освіті і тп. Тоді розкриються всі переваги. Але мінус в тому, що більшість дуже часто помиляється, а ти змушений все одно підкорятися цьому. Також величезний мінус, що потрібно загравати з електоратом, робити не як краще, в як сподобається електорату.

В автократії свої переваги - якщо умовний "цар" хороший (наприклад, Алієв, Ердоган), то країна швидше здійснює реформи без тормозів на бюрократію, більш обороноздатна та сильна стабільна. Але мінус, що може прийти поганий "цар" (Лукашенко, путін) і фіг його хто зжене з посади, незважаючи на те що "цар" уже нічого не може дати країні, тож країна може втратити декілька десятиліть розвитку.

мінус в тому, що рано чи пізно всі диктатури перетворюються на одне й те ж з поганим диктатором, який нікуди не збирається. бо просто зникає механізм негативнмх оцінок - всі лише кажуть, як мудро великий государе, щоб він не робив. а хто не каже, тих прибирають від тіла...

в Туреччині ще лише спроби автократії - як в Яника, пожиттєво правління йому не гарантоване. Алієв - класичний приклад диктатора. Дивимось чим закінчиться - може візьме за взірець Чілі чи Сінгапур. Сі до речі теж став диктатором - теж спостерігаємо
