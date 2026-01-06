RSS
Що повинен зробити ФОП при отриманні нового КЕП —...
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 21:04

Що повинен зробити ФОП при отриманні нового КЕП —...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо фізична особа-підприємець (ФОП) вирішила отримати новий кваліфікований електронний підпис КЕП, то їй необхідно направити в Державної податкової служби повідомлення за кодом форми F13911(03). У документі вказуються персональні дані ФОПа, а на сформоване повідомлення накладається спочатку новий КЕП, потім старий КЕП, яким він набув статусу суб’єкта електронного документообігу, а за наявності — також печатка.

Що повинен зробити ФОП при отриманні нового КЕП — пояснення ДПС
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 21:04

Что-то страшное. Который уже год, как заканчивается КЭП (который, вроде, для ФОП отдельный уже и не обязателен, но я по привычке), просто получаю в Привате новый. Не знаю, может Приват сам в налоговую ту F13911(03) отправляет, но меня не напрягает.
