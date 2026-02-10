RSS
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 21:15

Домогосподарствам можуть дозволити вести бізнес без...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відновив розгляд законопроєкту № 8143, який пропонує дозволити домогосподарствам здійснювати підприємницьку діяльність без реєстрації фізичної особи-підприємця (ФОП).

Дивися повний текст
Домогосподарствам можуть дозволити вести бізнес без реєстрації ФОП
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 21:15

Какой-то ниочёмный законопроект. Физик и сейчас может вести любой бизнес, причём без ограничений по сумме и видам деятельности.Только налогов заплатит 23% с оборота. Смысл регистрации предпринимателя в том, чтобы налогов меньше платить (и поэтому уже предпринимателей ограничивают в сумме и деятельности), но я в законопроекте про налоги не вижу ни слова.
