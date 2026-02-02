|
Безготівкові розрахунки: скільки грошей надійшло в...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 лют, 2026 13:31
Пропонуємо до обговорення:
У 2025 році бізнес і населення активно здійснювали безготівкові розрахунки через кредитовий трансфер і прямий дебет. Загалом у межах України провели понад 3,1 млрд таких платіжних операцій.
Дивися повний текст Безготівкові розрахунки: скільки грошей надійшло в Україну у 2025 році
Додано: Чет 19 лют, 2026 13:31
Фактично грошы залишають країну, Торговий баланс в мінус, кредитні кошти в мінус.
