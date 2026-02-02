RSS
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 13:31

Безготівкові розрахунки: скільки грошей надійшло в...

Пропонуємо до обговорення:
У 2025 році бізнес і населення активно здійснювали безготівкові розрахунки через кредитовий трансфер і прямий дебет. Загалом у межах України провели понад 3,1 млрд таких платіжних операцій.

Дивися повний текст
Безготівкові розрахунки: скільки грошей надійшло в Україну у 2025 році
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 13:31

Фактично грошы залишають країну, Торговий баланс в мінус, кредитні кошти в мінус.
