RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Як ШІ змінює світ

Як ШІ змінює світ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 15:46

Як ШІ змінює світ

Шановні форумчани!

ШІ вже не щось із майбутнього! Він у роботі, навчанні, бізнесі й навіть у побуті.

Зображення

Пропоную цю гілку як місце для обговорення по темі ШІ:

- новинки та апдейти (що реально змінилось, а що — хайп)
- реальні кейси: робота, бізнес, навчання, автоматизація
- приклади хороших і поганих промптів, лайфхаки
- фейли, ризики та де ШІ поки що не тягне
- особисті думки та досвід

А Ви використовуєте ШІ? Які інструменти та сервіси найчастіше застосовуєте?

Запрошую всіх долучатися до обговорення :wink:
Навіть якщо Ви ще не користуєтесь ШІ або ставитесь до нього скептично, або навіть негативно, Ваша думка тут доречна і важлива!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5382
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 2086 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 15:48

Форумчани!

Напевно Ви вже чули, що для ШІ-агентів створили власну соціальну мережу. Колега з сайту Мінфін зібрав найцікавіші факти про причини, наслідки та що відбувалось в Moltbook останні тижні та які ризики це може мати.
Пропонуємо до прочитання публікацію яка вражає, навіть місцями лякає

Moltbook: навіщо люди створили соцмережу для ШІ-агентів і коли чекати на повстання машин

Які у Вас виникли емоції та враження. Це вже фантастика прийшла в реальність :roll: ?
Чи це просто чергова спроба привернути увагу до теми?
Обов'язково поділіться власними думками!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5382
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 2086 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.