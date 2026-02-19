Як ШІ змінює світ

ШІ вже не щось із майбутнього! Він у роботі, навчанні, бізнесі й навіть у побуті.
Пропоную цю гілку як місце для обговорення по темі ШІ:
- новинки та апдейти (що реально змінилось, а що — хайп)
- реальні кейси: робота, бізнес, навчання, автоматизація
- приклади хороших і поганих промптів, лайфхаки
- фейли, ризики та де ШІ поки що не тягне
- особисті думки та досвід
А Ви використовуєте ШІ? Які інструменти та сервіси найчастіше застосовуєте?
Запрошую всіх долучатися до обговорення
Навіть якщо Ви ще не користуєтесь ШІ або ставитесь до нього скептично, або навіть негативно, Ваша думка тут доречна і важлива!