Як ШІ змінює світ

Як ШІ змінює світ
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:21

Re: Як ШІ змінює світ

  rjkz написав:Звичайно, це буде залежати від економічного зиску

От в цьому і суть. На мій розсуд, так швидко роботи не замінять всіх людей-робітників, бо в чому економічний зиск для економік окремих держав, якщо люди не будуть заробляти, а відповідно й споживати як раніше?
lexxi
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:30

Re: Як ШІ змінює світ

  a_kikosh написав:люди втомлені, налякані та налаштовані критично.

І не дивно. Перше. Зміни відбуваються все швидше. Маю припущення, що навіть тим, хто "в темі", все складніше охопити й протестувати ці зміни.
Друге. Все більше новин про скорочення, що відбуваються на фоні запровадження ШІ-технологій.
Тож люди звісно і налякані, і втомлені, і скептично налаштовані до цього бурхливого розвитку.
lexxi
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 18:13

Ось приклади великих компаній, які або вже почали або повідомили про скорочення штату через впровадження ШІ-технологій:

Amazon: Планує скоротити понад 500 000 робочих місць, замінюючи їх роботами та автоматизацією для 75% операцій.

Microsoft: Провела скорочення тисяч співробітників (включаючи травень 2025), перенаправляючи ресурси на ШІ-розвиток.

Intel: Звільнила понад 39 000 працівників через ШІ та скорочення витрат.

Meta: Скоротила понад 1000 посад у підрозділах Reality Labs та Superintelligence Labs, фокусуючись на ШІ-пристроях.

Block: Звільнила понад 40% штату (це близько 4000 осіб) через автоматизацію ШІ.

Також про скорочення через ШІ оголосили Paramount (25% персоналу), Klarna, IBM, Google, Salesforce, CrowdStrike та Canva.

Таку відповідь за секунди видала ШІішка perplexity.

І це невеликий перелік з великих. А скільки малих. І виходить це тільки початок?
Якщо скорочення набиратимуть обертів, то криза не за горами.
lexxi
 
