От в цьому і суть. На мій розсуд, так швидко роботи не замінять всіх людей-робітників, бо в чому економічний зиск для економік окремих держав, якщо люди не будуть заробляти, а відповідно й споживати як раніше?
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:21
Re: Як ШІ змінює світ
Додано: Пон 02 бер, 2026 17:30
Re: Як ШІ змінює світ
І не дивно. Перше. Зміни відбуваються все швидше. Маю припущення, що навіть тим, хто "в темі", все складніше охопити й протестувати ці зміни.
Друге. Все більше новин про скорочення, що відбуваються на фоні запровадження ШІ-технологій.
Тож люди звісно і налякані, і втомлені, і скептично налаштовані до цього бурхливого розвитку.
Додано: Пон 02 бер, 2026 18:13
Ось приклади великих компаній, які або вже почали або повідомили про скорочення штату через впровадження ШІ-технологій:
Amazon: Планує скоротити понад 500 000 робочих місць, замінюючи їх роботами та автоматизацією для 75% операцій.
Microsoft: Провела скорочення тисяч співробітників (включаючи травень 2025), перенаправляючи ресурси на ШІ-розвиток.
Intel: Звільнила понад 39 000 працівників через ШІ та скорочення витрат.
Meta: Скоротила понад 1000 посад у підрозділах Reality Labs та Superintelligence Labs, фокусуючись на ШІ-пристроях.
Block: Звільнила понад 40% штату (це близько 4000 осіб) через автоматизацію ШІ.
Також про скорочення через ШІ оголосили Paramount (25% персоналу), Klarna, IBM, Google, Salesforce, CrowdStrike та Canva.
Таку відповідь за секунди видала ШІішка perplexity.
І це невеликий перелік з великих. А скільки малих. І виходить це тільки початок?
Якщо скорочення набиратимуть обертів, то криза не за горами.
