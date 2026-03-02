RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Як ШІ змінює світ

Як ШІ змінює світ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:21

Re: Як ШІ змінює світ

  rjkz написав:Звичайно, це буде залежати від економічного зиску

От в цьому і суть. На мій розсуд, так швидко роботи не замінять всіх людей-робітників, бо в чому економічний зиск для економік окремих держав, якщо люди не будуть заробляти, а відповідно й споживати як раніше?
lexxi
 
Повідомлень: 13
З нами з: 30.08.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 17:30

Re: Як ШІ змінює світ

  a_kikosh написав:люди втомлені, налякані та налаштовані критично.

І не дивно. Перше. Зміни відбуваються все швидше. Маю припущення, що навіть тим, хто "в темі", все складніше охопити й протестувати ці зміни.
Друге. Все більше новин про скорочення, що відбуваються на фоні запровадження ШІ-технологій.
Тож люди звісно і налякані, і втомлені, і скептично налаштовані до цього бурхливого розвитку.
lexxi
 
Повідомлень: 13
З нами з: 30.08.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 18:13

Ось приклади великих компаній, які або вже почали або повідомили про скорочення штату через впровадження ШІ-технологій:

Amazon: Планує скоротити понад 500 000 робочих місць, замінюючи їх роботами та автоматизацією для 75% операцій.

Microsoft: Провела скорочення тисяч співробітників (включаючи травень 2025), перенаправляючи ресурси на ШІ-розвиток.

Intel: Звільнила понад 39 000 працівників через ШІ та скорочення витрат.

Meta: Скоротила понад 1000 посад у підрозділах Reality Labs та Superintelligence Labs, фокусуючись на ШІ-пристроях.

Block: Звільнила понад 40% штату (це близько 4000 осіб) через автоматизацію ШІ.

Також про скорочення через ШІ оголосили Paramount (25% персоналу), Klarna, IBM, Google, Salesforce, CrowdStrike та Canva.

Таку відповідь за секунди видала ШІішка perplexity.

І це невеликий перелік з великих. А скільки малих. І виходить це тільки початок?
Якщо скорочення набиратимуть обертів, то криза не за горами.
lexxi
 
Повідомлень: 13
З нами з: 30.08.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 18:15

Re: Як ШІ змінює світ

  lexxi написав:Якщо скорочення набиратимуть обертів, то криза не за горами.


Додам кілька власних думок з цього приводу. Бо форум так розумію для того і є, щоб ними ділитись. І от чесно, вся ця движуха з розвитком ШІ стимулює більше ділитись власними міркуваннями 8)
Кількість скороченого персоналу зростатиме, не всі швидко знаходитимуть нову роботу (вік, зростання конкуренції в певних сферах), зростатимуть й ряди малозабезпечених верств населення. В свою чергу зростатимуть витрати на їх утримання, різні соц.допомоги, виплати по безробіттю тощо. Одночасно зростатимуть неповернення кредитів. В тих же штатах у багатьох як не іпотека, так якийсь споживчий кредит. Зі зниженням рівня доходів споживання теж знижуватиметься.
Все це чим не причини для фінансової кризи? А від неї ж можуть постраждати всі ті компанії, хто так активно скорочував персонал. Отже, очевидне питання: чи варто було починати?

Якщо хтось думає інакше, буде цікаво почитати протилежну думку.
lexxi
 
Повідомлень: 13
З нами з: 30.08.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 19:36

  NordMark написав:
  Сибарит написав:https://ua.korrespondent.net/world/4858079-papa-rymskyi-zaklykav-sviaschennykiv-vidmovytysia-vid-shi-dlia-napysannia-propovidei

Сто відсотків від лукавого.

Ви це бачили? Читаю новини про ChatGPT і просто очі на лоб лізуть від прогресу. Виявляється, OpenAI готує якісь "naughty" режими для дорослих. Серйозно?!

ChatGPT готує нову функцію для дорослих
https://www.androidauthority.com/chatgp ... n-3644612/
ШІ вже реально лізе до нас у ліжко :shock:
Сьогодні ми вчимо нейронку фліртувати, а завтра що реальні людські стосунки стануть занадто складними, бо чат-бот завжди каже те, що ти хочеш почути?

Зображення :mrgreen:
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5416
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 2089 раз.
 
Профіль
 
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1432)
02.03.2026 19:49
Ринок ОВДП (10882)
02.03.2026 19:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.