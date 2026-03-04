Як ШІ змінює світ

Додано: Сер 04 бер, 2026 05:20

вже в 2027 році ШІ досягне рівня людини, а далі набагато привзойде людину. На тлі розвитку (в білшій мірі Маском) розробок роботів, які зможуть фунціонально замінити людей фізичної праці, тто під загрозою 99% професій





Як це може виглядати на практиці? Робот з параметрами людини (руки-ноги) отримує тех завдання, проект і починає крутити фітинги чи паяти поліпропілен?

На данный момент, (я не очень за этим слежу это то, что пробегало мимо меня) Маск готовит к выпуску человекоподобного робота, который способен будет выполнять простейшие домашние работы. Типа уборки, мытья посуды и тп.Ориентировочная цена около 30 куе, что для США не есть что-то экстраординарное.Цена бюджетной новой машины типа Тойоты Кэмри.Плохо другое - как только эти роботы начнут работать, они начнут стремительно совершенствоваться. Как некогда появившиеся мобильные телефоны сейчас фактически более функциональны и мощные нежели компьютеры 10 летней давности...аналогий может быть множество.Потом будет как с электрокарами - появятся конкуренты, начнется технологическая гонка, что подстегнет совершествование. В результате, вполне может быть, что к какому-то недалекому будущему мы придем функционально менее пригодные к той работе, которую сейчас делаем.Сейчас в США все в большем количестве городов появляются беспилотные такси.Роботы-доставщики еды, дроны-доставщики и тп.Амазон увольняет десятки тысяч складских работников только в США, заменяя их на роботов. Причем, чтобы не пугать народ, увольняет отдельными партиями. По 10-15 тысяч человек. Когда слышишь новость, что Амазон уволил 10 тыщ, потом что 15 тыщ, потом что опять 15 и потом 10, это не так впечатляет как услыщать про 50 тыщ сразу. Но у Амазона еще есть работники в Канаде, Мексике, Европе, Африке...и везде идут сокращения. И это пока речь идет только об Амазоне.Собственно, я когда-то работал в компании, которая сотрудничала с немецким заводом, номер один чуть-ли не в мире в своей области. Смена на заводе - 12 человек. Все автоматизировано. И это было еще в 00-х. Чему удивляться, что сейчас все идет к тому, что человекам не будет места.Кстати, еще про Амазон. Я еще застал времена в США, когда по улицам ездили бензиновые грузовики Амазон, которые развозили посылки. Сейчас это электрические микроавтобусы, которым в принципе скоро и водитель будет не нужен, а считывать штрихкод и выгружать коробки не такая сложная функция для уже существующих роботов.Уже вроде как есть кафе, где роботы вместо официантов.Роботы-уборщики уже есть во многих квартирах, не думаю, что долго осталось ждать, когда и уборку улиц будут делать роботы. Сейчас пока что по НЙ ездят машины-метелки которые управляются людьми. У них в навигаторе забит маршрут, они от него не откланяяются. В общем, осталось сделать последний шаг. Но это сити джаб и только это и останавливает...пока что.