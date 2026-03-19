Додано: Вів 17 бер, 2026 09:21
Додано: Вів 17 бер, 2026 11:06
Re: Штучний інтелект проти раку: ІТ-підприємець створив вакц
Спільні зусилля штучного інтелекту та науковців призвели до створення унікальної експериментальної вакцини проти раку для восьмирічної собаки на прізвисько Розі. Власник тварини, сіднейський підприємець та IT-вець Пол Конінгем, використав інструменти штучного інтелекту для розшифрування генетичного коду пухлини, коли традиційні методи лікування виявилися неефективними...
Можливо комусь буде цікаво:
Додано: Вів 17 бер, 2026 13:04
GPT вистачає для побутового використання з головою, колись gemini ще попробував, але принципової різниці не бачу
Додано: Сер 18 бер, 2026 09:20
У майбутньому за ШІ платитимуть як за воду чи електрику
Глава OpenAI Сем Альтман заявив, що в майбутньому штучний інтелект працюватиме як комунальна послуга — користувачі платитимуть за фактичне використання, подібно до електрики чи води. Оплата залежатиме від обсягу обчислень (так званих «токенів»), які використовує ШІ.
Ключовим фактором стане доступ до обчислювальних потужностей — саме вони визначатимуть ціну і доступність. Якщо їх не вистачатиме, ШІ може подорожчати або стати доступним лише для заможних, а уряди можуть втручатися у розподіл ресурсів.
Водночас розвиток ШІ потребує величезної інфраструктури: дата-центри споживають багато електроенергії. У підсумку ШІ може стати окремою інфраструктурною послугою — і з’явиться як ще один регулярний платіж для користувачів.
Додано: Сер 18 бер, 2026 09:52
з абонкою?
Абонка теж буде (на ШІ лічильнику +0, але ж "за підключення" Пушкін заплате)?
Місяць буде "сонячний" чи "місячний" як в мобоператорів?
Додано: Сер 18 бер, 2026 10:08
flyman
«10 гривень на рік поповнити щоб номер продовжити»
Додано: Сер 18 бер, 2026 12:55
Re: Як ШІ змінює світ
Почему "будет"-то? Она и
Додано: Сер 18 бер, 2026 19:27
Світ фінансів змінюється швидше, ніж будь-коли. Чи готові українські банки до повної цифровізації та вступу до єдиної європейської платіжної системи SEPA? Сергій Наумов, Президент Національної асоціації банків України розповів про найгостріші питання банківського сектору 2026 року. Ви дізнаєтесь, чому відмова від ШІ сьогодні — це прямий шлях до втрати роботи, та які критерії стабільності банку стають вирішальними для клієнтів зараз.
0:25 — Пріоритети Національної асоціації банків України
0:47 — Приєднання до SEPA: навіщо це Україні та що дасть клієнтам.
2:42 — Фінансовий інжиніринг: як шахраї використовують "людський фактор".
4:15 — Штучний інтелект проти підозрілих транзакцій.
3:42 — Чи замінить ШІ банкірів? Порада тим, хто боїться втратити роботу.
4:04 — На що звертають увагу клієнти при виборі банку у 2026 році.
6:45 — Репутація vs Технології: що переможе?
7:19 — Підсумки: стратегія розвитку банківської системи.
Додано: Чет 19 бер, 2026 12:16
Kate2802 Цікава аналогія з електрикою, але є нюанс.Електрика — це базова потреба, і держава її так чи інакше регулює. А ШІ поки що виглядає як “платний інтелект”. Хто більше платить,той розумніший
Додано: Чет 19 бер, 2026 13:08
Наоборот. Кому не хватает своего интеллекта, вынужден доплачивать за искусственный.
Свершилось! Для мозгов тоже протезы придумали.
