Як ШІ змінює світ

Додано: Суб 25 кві, 2026 10:35
budivelnik
Програма не ставить діагноз, а пропонує ймовірні варіанти. Остаточний діагноз робить лікар, який враховує огляд, результати аналізів, інструментальних досліджень, контекст пацієнта, який не завжди формалізується. І головне: відповідальність на неправильний діагноз покладається на лікаря а не на ШІ.
Дюрі-бачі
Додано: Суб 25 кві, 2026 15:07
Дюрі-бачі написав:budivelnik
Програма не ставить діагноз, а пропонує ймовірні варіанти. Остаточний діагноз робить лікар, який враховує огляд, результати аналізів, інструментальних досліджень, контекст пацієнта, який не завжди формалізується. І головне: відповідальність на неправильний діагноз покладається на лікаря а не на ШІ.
Кеп-очевидність...
Так, згідно чинного законодавства - діагноз ставить лікар... І тут виникає таке мізерне питаннячко...
Якщо лікар -підтвердив діагноз який поставив ШІ ( і це відбудеться у 99% випадків) - то це лікар ставив чи ШІ
Якщо лікар дав інший діагноз ( хотів би я подивитись на сільського лікаря, який ризикне заперечити діагноз від протоколу створений на кейсі сотні найкращих лікарів, особливо у варіанті коли поставлений цим лікарем діагноз виявиться не правильним)
Тому ще раз
99% лікарів будуть діяти ЗГІДНО ПРОТОКОЛУ
Той 1% який буде йти поперек протоколу... або потрапить в ту сотню найкращих лікарів( і його висновки підкоригують існуючий протокол)
або після ДРУГОЇ помилки - буде звільнений з вовчим білетом.
budivelnik
Додано: Нед 26 кві, 2026 10:52
Слідство встановило, що підозрюваний перед нападом активно спілкувався з ChatGPT і міг отримувати поради щодо зброї та дій.
За словами прокурора, якби такі поради надавала людина — їй могли б висунути обвинувачення у співучасті.
❗️Водночас компанія заперечує провину, заявляючи, що бот давав лише загальнодоступну інформацію і не заохочував насильство.
👉 Це може стати першим гучним кейсом відповідальності ШІ за злочини.
a_kikosh
Додано: Пон 27 кві, 2026 16:32
Злиття людини та машини зробило ще один крок вперед, оскільки дослідники створили «біокомп'ютер». Біоінженери з Університету Індіани в США поєднали вирощену в лабораторії тканину людського мозку з мікроелектродами. Вчені назвали своє творіння Brainoware. Воно перебуває на зародковій стадії розвитку, але вже може виконувати складні завдання, такі як розпізнавання голосу. Провідний дослідник доктор Фен Го сподівається, що його м'якше, ніж зазвичай, програмне забезпечення допоможе просунути технології штучного інтелекту. Це також може означати, що апаратне забезпечення ШІ використовує набагато менше енергії, ніж використання виключно кремнієвих чіпів. Доктор Го сказав: «Це лише доказ концепції, щоб показати, що ми можемо виконати цю роботу. Нам ще належить пройти довгий шлях».
Дослідники заявили, що їхня система Brainoware використовує «органоїди». Це штучно вирощені пучки тканин і стовбурових клітин, що нагадують орган. Доктор Го сказав, що органоїди його команди схожі на міні-мозки. Вони трансформували та розвинули нейрони, подібні до тих, що знаходяться в людському мозку. Дослідники кажуть, що їхній наступний крок — дослідити, як Brainoware можна адаптувати для виконання завдань вищого рівня. Цю технологію одного дня можна буде використовувати для створення вдосконалених моделей мозку та просування нейробіологічних досліджень. Вона також може призвести до лікування неврологічних захворювань. Одним із головних завдань для дослідників є пошук рішень для збереження живої тканини.
homenko318
Додано: Пон 27 кві, 2026 17:52
homenko318 Це вже вищий, ні найнайвищий рівень.....шахрайства. Так мудро пояснити ціль своїх досліджень щоб ніхто нічого не зрозумів але на ці дослідження урвати з платників податків побільше бабла.
angra
