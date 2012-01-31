Як ШІ змінює світ

Як ШІ змінює світ
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 17:33

Re: Як ШІ змінює світ

  moveton написав:Когда я в университете был, учили тому, что актуальность потеряло за 20-30 лет до того.

Реформа 2018-20 рр. дала досить позитивні зміни. Саме тоді "професори, які все життя читали одне і те ж" поступились місцем молоді.
А от прямо зараз я відчуваю себе на позиції "закам'янілого доцента, який читає щось відстале від життя"
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 17:48

Re: Як ШІ змінює світ

  Дюрі-бачі написав:А от прямо зараз я відчуваю себе на позиції "закам'янілого доцента, який читає щось відстале від життя"

Т.е. всего-то наконец пришло понимание, что тут дело не в возрасте преподавателя, а в объективной невозможности учить именно тому, что понадобится после выпуска? Ну меняется мир. Всегда так было. Поэтому в ВУЗе и больше учат, как учиться самостоятельно, чем тому, что непосредственно понадобится. Тем он от ПТУ/колледжа/вайтишных курсов и отличается. Не вижу повода для паники. Просто успокоиться, что всё вернулось в обычный режим. Хотя, если речь о преподавании на курсах, а не вышки, то другое дело.
moveton
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 18:21

Re: Як ШІ змінює світ

  NeEkspertAle написав:Цікаво, ви б пішли працювати в компанію, де ваш начальник — алгоритм? 🤖


А хіба краще, коли у начальника синки і ще купа родичів?
Або якщо довкола нього зграя підгавкувачів?

Чи таки краще було би проходити тестування від ШІ, і отримувати справедливі навантаження і винагороду?

Я таки за ШІ.
Хоч і сумно, якщо всілякі маски крутитимуть ними як схочуть...


  rjkz написав:Найти офисную работу в США сейчас стало намного сложнее.
Найти ПЕРВУЮ офисную работу - практически нереально.
Из нового - разговаривал со своей терапевтом, она сказала, что уже на высоком уровне ИИ читает Х-рей (рентген), теперь на госпиталь надо будет не 10 рентгенологов, а 1.
Бухгалтерия, айти во всех проявлениях и все с довольно простыми процессами очень сильно сокращается.
Такое очучение, что Трамп мексов выгоняет со строек и полей, чтобы американцы туда могли пойти работать. Это жестоко. Американцы к такому не привыкли.
А кому ж платять ту зарплату, що її numbeo пише? 🤔
Bobua
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 18:31

Re: Як ШІ змінює світ

  NeEkspertAle написав:Цікаво, ви б пішли працювати в компанію, де ваш начальник — алгоритм?

Кстати, уже довольно давно как раз тот, кто хочет устроиться в новую компанию, первое с чем встречается - это именно с алгоритмом, который решает пускать его по рекрутинговой процедуре дальше или сразу послать, никому из людей не показывая. Тоже своего рода начальник, причём его отрицательное решение практически невозможно оспорить. И ничего, миллионы подают резюме и смиренно ждут решения алгоритма.

  Bobua написав:Чи таки краще було би проходити тестування від ШІ, і отримувати справедливі навантаження і винагороду?

Мы в Украине. У нас не заржавеет (и уже есть) первое, но это отнюдь не означает второго.
moveton
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 09:04

🤖 ШІ вже поруч — питання лише в тому, як ми його використовуємо

Ще кілька років тому штучний інтелект здавався чимось із фантастики. Сьогодні він допомагає писати тексти, створювати зображення, аналізувати дані і навіть приймати рішення.

Але найцікавіше — це не сам ШІ, а його вплив на нас:

Чи стане він нашим помічником або конкурентом?
Чи змінить він ринок праці більше, ніж інтернет?
І головне — чи готові ми до світу, де мислення частково делеговане машинам?

Особисто я бачу в цьому не загрозу, а інструмент. Як колись калькулятор не «вбив» математику, так і ШІ не замінить людину повністю — але точно змінить правила гри.

Цікаво почути вашу думку:
👉 ШІ — це еволюція чи потенційна проблема?
👉 Чи використовуєте ви його у своєму житті/роботі?
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 09:07

Згенероване ШІ фото замість виконаних робіт

у Львові оголосили догану працівниці адміністрації.
на Гарячій лінії міста, у відповідь на прохання мешканця зробити обрізку дерева опублікували фото, згенероване ШІ, як звіт про проведену роботу. Насправді жодних робіт не проводили. За цю помилку працівниці Франківської районної адміністрації оголосили догану.
30 квітня місцевий мешканець звернувся на Гарячу лінію міста Львова з проханням обрізати сухі гілки дерева на вулиці Володимира Великого, 47. Вже за кілька годин адміністратор повідомив, що "санітарну обрізку сухих гілок проведено" і прикріпив фото. Як виявилось, воно було згенероване штучним інтелектом.


Скоро так і дороги будемо ремонтувати )))
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 11:04

  Hotab написав:
  Ірина_ написав:Зображення
Кухарів ШІ точно не замінить :)

Але якщо ШІ таки зварить борщ, то чоловіки нарешті припинять симулювати задоволення від борщу 😅

:mrgreen:
