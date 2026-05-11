Як ШІ змінює світ

Індустрія штучного інтелекту виходить за межі чат-ботів, прив’язаних до окремих сесій, і переходить до нового покоління автономних агентів, здатних запам’ятовувати інформацію, безперервно виконувати завдання та працювати на кількох платформах без постійного контролю з боку користувача.
У центрі цієї трансформації перебувають три найбільш впливові системи: OpenClaw, Hermes Agent та Claude. Хоча всі три націлені на автоматизацію ШІ, вони представляють принципово різні бачення того, якими мають стати ШІ-агенти.
Традиційні AI-асистенти значною мірою залежать від окремих сесій. Розробники надають контекст, отримують результат, а потім змушені повторювати цей процес у кожній новій взаємодії, оскільки більшість систем мають обмежену довготривалу пам’ять.
Постійні агенти прагнуть вирішити цю проблему, зберігаючи пам’ять між сеансами, навчаючись на попередніх завданнях та функціонуючи як постійно активні сервіси, а не тимчасові чат-сесії. Головна різниця між ними полягає у тому, як саме кожна система реалізує довготривалу пам’ять і автономність.
OpenClaw та Hermes Agent стали провідними проєктами з відкритим кодом у цій сфері, тоді як Claude представляє комерційний підхід.
Стрімкий розвиток цих систем свідчить про загальну фрагментацію ринку агентів штучного інтелекту:
OpenClaw представляє модель, орієнтовану на екосистему, в якій пріоритет надається доступності, широкій інтеграції, швидкому розгортанню та кросплатформенній сумісності.
Hermes Agent представляє модель композиційного інтелекту, зосереджуючись на постійному навчанні, модульних системах пам’яті, оркестрації роботи декількох агентів та довгостроковому самовдосконаленні.
Claude представляє керовану корпоративну модель, акцентуючи увагу на продуктивності, надійності та простоті експлуатації.
Разом вони ілюструють, як галузь переходить від ізольованих помічників ШІ до довготривалих інтелектуальних систем, вбудованих безпосередньо в цифрові робочі процеси.