Як ШІ змінює світ

Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 19 тра, 2026 17:01
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Маск сейчас рекламирует своих роботов-домохозяек с пока ограниченными возможностями.
ИМХО далеко не кухарські функції дружини замінять роботи з ШІ в першу чергу...
Які? Вагінальний секс?
Кочевник
- Повідомлень: 2539
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 198 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 тра, 2026 17:15
Кочевник
инкубатор для детей сделают, можно будет в редакторе набор качеств собрать нужный и скачать с интернета генотип. а дальше ждешь и вуаля
ну или скачать готовый ген какого-то известного человека, а он или его семья будет «роялти» получать. бизнес будущего
smdtranz
- Повідомлень: 860
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 152 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 19 тра, 2026 18:04
NordMark написав: rjkz написав:
Не стал-бы утверждать слишком самоуверенно.
Я-бы сказал - кулинаров не заменит...я надеюсь.
А поваров - все может быть.
Маск сейчас рекламирует своих роботов-домохозяек с пока ограниченными возможностями. 30 куе. Для США не неподъемные деньги.
Но это пока. Вспомните, как быстро из простой звонилки конца 90-х мобильные телефоны превратились в то, чем являются сейчас.
Вы могли себе представить, звоня по Нокиа 3310 в начале 00-х, что будут видеозвонки проще простого и дешевле дешевого?
Что имейлы можно будет отправлять и принимать тоже с телефона?
ЧТо можно будет телефоном расплачиваться в любом месте - от транспорта и магазина до покупок в Интернете.
Да и вообще, телефоны сейчас мощнее любых компов 00-х.
Поэтому прогрессировать э ти роботы тоже будут "семимильными шагами" (с).
Порівняння з Нокіа красиве, але ви забуваєте про чисту економіку. Мобілка стала масовою, бо коштувала копійки у виробництві і закривала базову потребу в зв'язку.
Робот-кухар за 30 тисяч доларів? Додайте сюди амортизацію, ремонт, софт та рахунки за електрику. В українських реаліях (та й у багатьох країнах ЄС) за ці гроші простіше найняти трьох живих кухарів на роки вперед, які не зламаються від того, що на них пролили гарячий суп. ШІ замінить кухарів лише тоді, коли робот буде коштувати як мікрохвильовка. Поки що це дорога іграшка для багатіїв, яка вміє хіба що красиво перевертати котлету на презентаціях Маска. Чи ви вірите, що Оптимус завтра буде ліпити пельмені швидше за українську господиню?
препакед фуд, просто розігрій (добав води)
flyman
- Повідомлень: 42967
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1641 раз.
- Подякували: 2885 раз.
Профіль
1
4
Додано: Вів 19 тра, 2026 18:27
smdtranz написав:Кочевник
инкубатор для детей сделают, можно будет в редакторе набор качеств собрать нужный и скачать с интернета генотип. а дальше ждешь и вуаля
ну или скачать готовый ген какого-то известного человека, а он или его семья будет «роялти» получать. бизнес будущего
Один в один сюжет фільму з Емілі Кларк
Faceless
- Повідомлень: 37790
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1507 раз.
- Подякували: 8316 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: Вів 19 тра, 2026 19:28
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
Маск сейчас рекламирует своих роботов-домохозяек с пока ограниченными возможностями.
ИМХО далеко не кухарські функції дружини замінять роботи з ШІ в першу чергу...
Приходит мужик в ceксшоп покупать бабу резиновую.
Продавец спрашивает:
— Вам обычную или с интеллектом?
— С интеллектом.
На следующий день мужик возвращается в магазин:
— Поменяйте на обычную.
— А что не устраивает?
— Не дала.
ЗЫ Этот функционал уже реализован. Теперь придется заниматься кухней.
Сибарит
- Повідомлень: 9552
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6532 раз.
- Подякували: 21791 раз.
Профіль
136
85
39
2
Додано: Чет 21 тра, 2026 14:51
Ірина_
- Повідомлень: 5625
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1242 раз.
- Подякували: 2112 раз.
Профіль
Додано: Чет 21 тра, 2026 15:26
Сибарит написав: NordMark написав:
живих кухарів на роки вперед, які не зламаються від того, що на них пролили гарячий суп.
Хорошо, что я не повар. Я бы сломался 😁
А тепер уявіть Оптимуса, у якого від вологи замкнуло процесор. Він починає крутитися на місці, а на екрані вискакує Помилка 404.
Борщ не знайдено. Очікуйте майстра з ремонту з Китаю, доставка деталей 3 тижні
NordMark
- Повідомлень: 11
- З нами з: 02.03.26
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Чет 21 тра, 2026 15:30
budivelnik написав: NordMark написав:
Робот-кухар за 30 тисяч доларів? Додайте сюди амортизацію, ремонт, софт та рахунки за електрику. В українських реаліях (та й у багатьох країнах ЄС) за ці гроші простіше найняти трьох живих кухарів на роки вперед, які не зламаються від того, що на них пролили гарячий суп.
А хто сказав що робот-кухар буде коштувати 30 000 доларів?
Це той який буде ходити на поле і копати картоплю - може так коштувати і буде
А стандартна фіговина з 50 відсіками , в кожен з яких буде завантажений якийсь набір інгрідієнтів (напівфабрикатів) щоб забезпечити ТИЖНЕВИЙ набір харчів - буде коштувати 1000 ну може 2000.
Про 30 тисяч доларів писав користувач rjkz
вище, тому цифра саме звідти.
rjkz Маск сейчас рекламирует своих роботов-домохозяек с пока ограниченными возможностями. 30 куе. Для США не неподъемные деньги.
Що стосується фіговини за 1000$ з 50 відсіками, так це ж не робот-кухар, це просто просунута мультиварка з таймером. Вона сама картоплю не почистить, цибулю не нашаткує і свіжість м'яса на запах не перевірить. Хтось усе одно має купити, підготувати і завантажити туди ці напівфабрикати.
Тож ми знову повертаємося до того, що жива людина потрібна навіть для обслуговування цього автомата. Сама по собі така коробка їжу не створює, вона її просто змішує та підігріває. Повного циклу без людини за 1000$ не вийде.
NordMark
- Повідомлень: 11
- З нами з: 02.03.26
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Чет 21 тра, 2026 16:25
NordMark написав:
Що стосується фіговини за 1000$ з 50 відсіками, так це ж не робот-кухар, це просто просунута мультиварка з таймером. Вона сама картоплю не почистить, цибулю не нашаткує і свіжість м'яса на запах не перевірить. Хтось усе одно має купити, підготувати і завантажити туди ці напівфабрикати.
Хтось має виростити... потім принести в точку обміну....
Тому ще раз
Що легше ( і вже реалізовано)
На заводі розробити необхідні напівфабрикати (будучи необмеженим у часі/технологіях/грошах) бо кількість ліній виготовлення відносно мізерна..
Чи розробити кілька мільйонів роботів, які повинні будуть замінити 50 заводських ліній напівфабрикатів..
Почніть мислити як бізнесмен-і все зрозумієте.
Там де економічно вигідно замінити людину станком з чпу - там її замінять.
Але замінювати будуть по всьому ланцюжку. починаючи з ланки яка найвигідніша
budivelnik
- Повідомлень: 28900
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 3046 раз.
Профіль
1
1
Додано: Нед 24 тра, 2026 11:44
Вчені з MIT та Оксфорда підтвердили те, про що ми здогадувалися: нейромережі роблять нас тупішими всього за 10 хвилин
Дослідження показало, що люди, які використовують ШІ як «костиль», миттєво здуваються, якщо доступ до бота зникає — вони просто кидають завдання на пів дорозі.
Мозок вмикає режим «когнітивного розвантаження» (cognitive offloading) і делегує всю складну роботу алгоритму. Це як перестати ходити в зал і чекати, що м'язи виростуть самі.
Якщо не хочеш, щоб твій креатив перетворився на «кисіль», юзай ШІ як асистента, а не як заміну власному процесору.
a_kikosh
- Повідомлень: 24
- З нами з: 25.02.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Профіль
