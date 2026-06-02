Як ШІ змінює світ

Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Пон 01 чер, 2026 13:05
Сибарит написав:
Интересно, какой процент людей дочитал этот текст до последней фразы в скобках? 😁
Можливо, ця інформація буде цікавішою для Вас Андрій Шевчишин
- фінансовий аналітик
СКІЛЬКИ УКРАЇНЦІ ВИТРАЧАЮТ НА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ
Це первинні розрахунки, й наскільки я розумію єдині в українському просторі.
Gradus Research (березень 2026, вибірка 1000 осіб) зафіксували, що 85% українців використовують ШІ, але лише 6% платять. Цю цифру всі процитували, але ніхто не перерахував у гроші.
Плюс, у березні 2026 Нацбанк вперше включив електронні послуги нерезидентів у статистику платіжного балансу - через нові дані від ДПС (податок на Google). Уточнення дефіциту поточного рахунку склало: +$1,7 млрд (2024р) та +$2,2 млрд (2025р).
Оперуючи цими даними, можно спробувати оцінити ситуацію з різних боків
За даними Gradus Research виходить, що в середньому на рік фізособи можуть витрачати $210 млн. А за НБУ можно бачити більш широку картинку з корпорат. API та B2B-підписками, що тягне $300+ млн.
Враховуючи, що частина оплачується криптою (нехай 10-20%), фінальна оцінка витрат України на ШІ може становити $350млн в рік й цей показник активно росте.
Оціночно за 4м2026 маємо $130 млн витрат на ШІ
Ірина_
Додано: Пон 01 чер, 2026 13:06
Андрій Шевчишин
- фінансовий аналітик
Стосовно розрахунків по витратам України на ШІ, трохи пояснень.
1. Використання українцями ШІ на $210 млн на рік.
Gradus Research каже що 85% українців використовують, але лише 6% платять за підписку.
Розрахунок: Міське доросле населення (18+, міста 50к+, без ТОТ) ~ 14,5 млн осіб. 6% з платними підписками це ~870 тис. людей. Медіанна ціна ChatGPT Plus / Claude Pro / Gemini Advanced = $20 на міс ($240 на рік).
Отже 870 тим користувачів х $240 на рік = $210 млн
2. Аналіз даних НБУ - офіційні сумарні витрати на ШІ оціночно - $300 млн.
Чат GPT додав платну підписку у лютому 2023 року. Україна підключилась до буму ближче до другої половини року.
Кожного року середньомісячні показники стабільно приростають. 2023рік - $95млн на місяць, 2024 - $125 млн, 2025 - $143 млн, 2026 - $172 млн. Прискорення середньомісячних показників $26 млн рок до року (для спрощення, враховуючи можливу похибку беремо $25 млн). Й це прискорення з 2023 року можно пояснити лише ШІ.
Відповідно, $25 млн в місяць х 12 місяців = $300 млн.
Ця цифра добре корелює з оцінкою населення, бо включає в себе населення та бізнес, який має API та B2B-підписки.
3. За 4 місяці 2026 року - оціночно вже витратили на ШІ рекордні $130 млн.
Якщо враховувати стандартний тренд без ШІ, витрати України на комп'ютерні послуги мав би бути $560 млн. Але НБУ зафіксував $690 млн ($689 млн для точності). Таким чином, надлишок можно умовно віднести до витрат на ШІ, що доречі добре співідноситься зі світовими трендами та бумов використання, плюс дорогої вартості токенів.
4. Тіньову криптооплату, оплату закороднними компаніями за ШІ та ліцензії я оцінив в 10-20%. Справа в тому, що деякі криптобіржі пропонують 100% кешбек на оплату ChatGPT Plus / Claude Pro та інших спеціалізованих ШІ що приваблює платників використовувати цей інструмент. Й авжеж є бізнесові й інші витрати, які не потраплають в оптику й розрахунки НБУ.
Таким чином ШІ стає окремою статтею імпорту України обсягом щонайменше $300+ млн на рік. Для порівняння: це більше, ніж річний бюджет більшості обласних центрів. Й хоча ці видатки в 2025 році зайянли лише 1,2% імпорту послуг, ця стаття зростає - щорічно, стабільно, прискорено.
Ірина_
Додано: Вів 02 чер, 2026 08:34
Американський стартап Emergence AI запустив п'ять паралельних симуляцій суспільства, де кожним із віртуальних світів керувала окрема модель штучного інтелекту.
Коли ШІ отримує «владу» навіть у змодельованому суспільстві, результат виходить доволі непередбачуваним — від умовної стабільності до повного краху всього за кілька днів. В одному з експериментів система фактично «зламала» свій віртуальний світ за чотири дні, і це вже виглядає не як ігровий сценарій, а як доволі серйозний сигнал про те, як подібні моделі поводяться в складних соціальних умовах.
Найцікавіше тут те, що проблеми виникали не через хаотичність, а через логічно обґрунтовані з точки зору ШІ рішення, які в підсумку призводили до руйнування системи. І це змушує трохи інакше подивитися на питання контролю та прогнозованості таких технологій.
І якщо чесно, сюжет фільму «Персонаж» уже не виглядає настільки фантастичним, як раніше.
NeEkspertAle
Додано: Вів 02 чер, 2026 08:57
То, что вся эта каша заварена не из бескорыстных побуждений, меня совсем не удивляет. Более того, оплата услуг - это верхушка айсберга, основные суммы тут крутятся в виде инвестиций.
Меня больше волнует, как далеко это зайдет и с какими последствиями.
МММ на фоне происходящего мне видится детской шалостью.
Сибарит
Додано: Вів 02 чер, 2026 10:04
И куда отправят водителей фур, когда их заменит ИИ
anduzenko
Додано: Вів 02 чер, 2026 10:09
anduzenko написав:
И куда отправят водителей фур, когда их заменит ИИ
Пару років тому, коли впали ціни на нафту і Саудити отримали на 4 млрд доларів менше ніж зазвичай-тут виникли алярмічні прогнози типу Що ж буде робити Німеччина, адже саудити тепер куплять на 4 млрд менше ніж раніше...
І нікому в голову так і не прийшло , що НІМЦІ ще не випустивши продукцію для саудитів- вже зекономили собі 4 млрд за рахунок падіння цін неа енергоносії..
Так само і з водіями фур
Якщо ЇХ роботу хтось виконає - то гроші для оплати життя тим хто водив фури-нікуди не зникнуть....
budivelnik
Додано: Вів 02 чер, 2026 11:15
Водители фур потеряют работу последними. Просто характер работы может измениться.
Они будут подключать провода и шланги к трейлеру, открывать двери, крепить груз, общаться с получателями и отправителями. Во время движения они будут сидеть и следить, чтобы автопилот все делал правильно.
Разработчики автопилота (ИИ тут вообще не при делах) просто не возьмут на себя ответственность за возможные последствия ДТП, как это уже происходит с автопилотом Теслы.
Ну будут брать на себя управление в случаях, когда необходимо нарушить правила. Этому научить автопилот тяжелее всего.
Сибарит
