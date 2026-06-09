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Як ШІ змінює світ
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Додано: Суб 06 чер, 2026 16:27
Одна з провідних AI-компаній світу, Anthropic, виступила з доволі несподіваною ініціативою: заздалегідь розробити міжнародний механізм тимчасової зупинки розвитку найпотужніших систем штучного інтелекту у випадку, якщо їхні можливості почнуть становити серйозний ризик. За словами представників компанії, уже в найближчі роки можуть з'явитися моделі, здатні самостійно покращувати власні наступні версії, що суттєво прискорить темпи розвитку ШІ.
Цікаво, що Anthropic також повідомляє: понад 80% коду всередині компанії вже генерується системами ШІ, а продуктивність розробників значно зросла порівняно з минулими роками. Це ще раз демонструє, наскільки швидко AI стає не просто інструментом, а активним учасником процесу розробки.
Ініціатива викликала неоднозначну реакцію. Одні вважають, що галузі справді потрібен механізм екстреного реагування на випадок появи надпотужних систем. Інші бачать у цьому спробу великих AI-компаній посилити контроль над ринком і створити додаткові бар'єри для конкурентів.
Цікаво, чи реально взагалі реалізувати таку «паузу» на глобальному рівні. Навіть якщо великі компанії погодяться, що робити з державними проєктами або невеликими лабораторіями, які не захочуть зупиняти розробку?
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NeEkspertAle
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Додано: Суб 06 чер, 2026 16:57
NeEkspertAle написав:
чи реально взагалі реалізувати таку «паузу» на глобальному рівн
Не реально бо така пауза в США/ЄС - це подарунок Китаю і можливість догнати і перегнати
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 07 чер, 2026 09:47
Дочірня компанія Alphabet, яка є материнською структурою Google, запускає масштабний проєкт зі знищення небезпечних комарів роду Culex, що переносять вірус Західного Нілу та інші інфекції.
У межах ініціативи в дику природу випустять 32 мільйони штучно вирощених самців, заражених природною бактерією Wolbachia.
Особливість методу полягає в тому, що такі самці не кусають людей, а після спарювання з дикими самками роблять їхні яйця життєздатно неможливими, що призводить до відсутності потомства і швидкого скорочення популяції переносників хвороб.
Для автоматизованого масового вирощування, точного розділення комах за статтю та відбору виключно самців компанія використала технології штучного інтелекту.Що може піти не так?
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a_kikosh
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Додано: Нед 07 чер, 2026 11:23
a_kikosh написав:
Що може піти не так?
Все що хочеш...
Комарі це ланка в харчовому ланцюжку, де для одних вони їжа, для других хижак....
Як зміняться ланцюг при випаданні одної ланки- практично неможливо передбачити....
Приклад зайці в Австралії , колорадський жук в Європі...і так далі і тому подібне.
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budivelnik
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Додано: Вів 09 чер, 2026 09:11
a_kikosh
Я таке називаю "аби не мовчки". Витрачають купу грошей, часу та інших ресурсів на дослідження, які, як мінімум не несуть жодної користі. Wolbachia, до речі, переносять і інші комахи. Як максимум, можуть нашкодити екосистемі. Наукою потрібно займатися, експерименти потрібні, але вони мають бути обгрунтованими, прорахованими на 1000 кроків вперед. Подібні до них не відносяться ІМХО.
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Leviafan
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