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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Як ШІ змінює світ Як ШІ змінює світ + Додати

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#<1 ... 27282930 Додано: Вів 23 чер, 2026 04:47 NordMark написав: rjkz написав: Ірина_ написав:

Кухарів ШІ точно не замінить Кухарів ШІ точно не замінить



Не стал-бы утверждать слишком самоуверенно.

Я-бы сказал - кулинаров не заменит...я надеюсь.

А поваров - все может быть.

Маск сейчас рекламирует своих роботов-домохозяек с пока ограниченными возможностями. 30 куе. Для США не неподъемные деньги.

Но это пока. Вспомните, как быстро из простой звонилки конца 90-х мобильные телефоны превратились в то, чем являются сейчас.

Вы могли себе представить, звоня по Нокиа 3310 в начале 00-х, что будут видеозвонки проще простого и дешевле дешевого?

Что имейлы можно будет отправлять и принимать тоже с телефона?

ЧТо можно будет телефоном расплачиваться в любом месте - от транспорта и магазина до покупок в Интернете.

Да и вообще, телефоны сейчас мощнее любых компов 00-х.

Поэтому прогрессировать э ти роботы тоже будут "семимильными шагами" (с). Не стал-бы утверждать слишком самоуверенно.Я-бы сказал - кулинаров не заменит...я надеюсь.А поваров - все может быть.Маск сейчас рекламирует своих роботов-домохозяек с пока ограниченными возможностями. 30 куе. Для США не неподъемные деньги.Но это пока. Вспомните, как быстро из простой звонилки конца 90-х мобильные телефоны превратились в то, чем являются сейчас.Вы могли себе представить, звоня по Нокиа 3310 в начале 00-х, что будут видеозвонки проще простого и дешевле дешевого?Что имейлы можно будет отправлять и принимать тоже с телефона?ЧТо можно будет телефоном расплачиваться в любом месте - от транспорта и магазина до покупок в Интернете.Да и вообще, телефоны сейчас мощнее любых компов 00-х.Поэтому прогрессировать э ти роботы тоже будут "семимильными шагами" (с).

Порівняння з Нокіа красиве, але ви забуваєте про чисту економіку. Мобілка стала масовою, бо коштувала копійки у виробництві і закривала базову потребу в зв'язку.



Робот-кухар за 30 тисяч доларів? Додайте сюди амортизацію, ремонт, софт та рахунки за електрику. В українських реаліях (та й у багатьох країнах ЄС) за ці гроші простіше найняти трьох живих кухарів на роки вперед, які не зламаються від того, що на них пролили гарячий суп. ШІ замінить кухарів лише тоді, коли робот буде коштувати як мікрохвильовка. Поки що це дорога іграшка для багатіїв, яка вміє хіба що красиво перевертати котлету на презентаціях Маска. Чи ви вірите, що Оптимус завтра буде ліпити пельмені швидше за українську господиню? Порівняння з Нокіа красиве, але ви забуваєте про чисту економіку. Мобілка стала масовою, бо коштувала копійки у виробництві і закривала базову потребу в зв'язку.Робот-кухар за 30 тисяч доларів? Додайте сюди амортизацію, ремонт, софт та рахунки за електрику. В українських реаліях (та й у багатьох країнах ЄС) за ці гроші простіше найняти трьох живих кухарів на роки вперед, які не зламаються від того, що на них пролили гарячий суп. ШІ замінить кухарів лише тоді, коли робот буде коштувати як мікрохвильовка. Поки що це дорога іграшка для багатіїв, яка вміє хіба що красиво перевертати котлету на презентаціях Маска. Чи ви вірите, що Оптимус завтра буде ліпити пельмені швидше за українську господиню?



Ну, в США 30 куе - это та цена, которую многие и готовы заплатить.

Все-таки уровень доходов с Украиной несопоставимый и емкость рынка несоизмерима.

В какой-нибудь условной Бурунди, абориген может быть спокоен, что его работу ковыряния палкой сухой глины за 1 доллар в день не заберет никакой робот.

Но чем выше уровень зарплат в стране, тем выше экономический эффект от применения роботов.

Ну и емкость рынка обеспечит и ниже СС и бОльший стимул для прогрессивной модернизации. Потенциал есть, но посмотрим как оно будет. Ну, в США 30 куе - это та цена, которую многие и готовы заплатить.Все-таки уровень доходов с Украиной несопоставимый и емкость рынка несоизмерима.В какой-нибудь условной Бурунди, абориген может быть спокоен, что его работу ковыряния палкой сухой глины за 1 доллар в день не заберет никакой робот.Но чем выше уровень зарплат в стране, тем выше экономический эффект от применения роботов.Ну и емкость рынка обеспечит и ниже СС и бОльший стимул для прогрессивной модернизации. Потенциал есть, но посмотрим как оно будет. rjkz

Повідомлень: 18647 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8957 раз. Подякували: 5690 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 чер, 2026 04:51 NordMark написав: Сибарит написав: NordMark написав: живих кухарів на роки вперед, які не зламаються від того, що на них пролили гарячий суп. живих кухарів на роки вперед, які не зламаються від того, що на них пролили гарячий суп.

Хорошо, что я не повар. Я бы сломался 😁 Хорошо, что я не повар. Я бы сломался 😁





А тепер уявіть Оптимуса, у якого від вологи замкнуло процесор. Він починає крутитися на місці, а на екрані вискакує Помилка 404.

Борщ не знайдено. Очікуйте майстра з ремонту з Китаю, доставка деталей 3 тижні А тепер уявіть Оптимуса, у якого від вологи замкнуло процесор. Він починає крутитися на місці, а на екрані вискакує Помилка 404.Борщ не знайдено. Очікуйте майстра з ремонту з Китаю, доставка деталей 3 тижні



Ну, это уже юмор.

Поверьте мне, при тех огромных деньгахх, которые это все тянет, такие моменты в тех странах,где оно разрабатывыается и тестрируется, все будет быстрои гладко. Ну, это уже юмор.Поверьте мне, при тех огромных деньгахх, которые это все тянет, такие моменты в тех странах,где оно разрабатывыается и тестрируется, все будет быстрои гладко. rjkz

Повідомлень: 18647 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8957 раз. Подякували: 5690 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 чер, 2026 05:38 NeEkspertAle написав: Американський стартап Emergence AI запустив п'ять паралельних симуляцій суспільства, де кожним із віртуальних світів керувала окрема модель штучного інтелекту.



Коли ШІ отримує «владу» навіть у змодельованому суспільстві, результат виходить доволі непередбачуваним — від умовної стабільності до повного краху всього за кілька днів. В одному з експериментів система фактично «зламала» свій віртуальний світ за чотири дні, і це вже виглядає не як ігровий сценарій, а як доволі серйозний сигнал про те, як подібні моделі поводяться в складних соціальних умовах.



Найцікавіше тут те, що проблеми виникали не через хаотичність, а через логічно обґрунтовані з точки зору ШІ рішення, які в підсумку призводили до руйнування системи. І це змушує трохи інакше подивитися на питання контролю та прогнозованості таких технологій.



І якщо чесно, сюжет фільму «Персонаж» уже не виглядає настільки фантастичним, як раніше. Американський стартап Emergence AI запустив п'ять паралельних симуляцій суспільства, де кожним із віртуальних світів керувала окрема модель штучного інтелекту.Коли ШІ отримує «владу» навіть у змодельованому суспільстві, результат виходить доволі непередбачуваним — від умовної стабільності до повного краху всього за кілька днів. В одному з експериментів система фактично «зламала» свій віртуальний світ за чотири дні, і це вже виглядає не як ігровий сценарій, а як доволі серйозний сигнал про те, як подібні моделі поводяться в складних соціальних умовах.Найцікавіше тут те, що проблеми виникали не через хаотичність, а через логічно обґрунтовані з точки зору ШІ рішення, які в підсумку призводили до руйнування системи. І це змушує трохи інакше подивитися на питання контролю та прогнозованості таких технологій.І якщо чесно, сюжет фільму «Персонаж» уже не виглядає настільки фантастичним, як раніше.



Фильм "Персонаж" не смотрел, но "персонажей", которые могут завалить весь мир мы в новостях видим каждый день. Фильм "Персонаж" не смотрел, но "персонажей", которые могут завалить весь мир мы в новостях видим каждый день. rjkz

Повідомлень: 18647 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8957 раз. Подякували: 5690 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2026 17:41



Там вважають, що нові нейромережі зможуть автоматично створювати інструменти для злому систем безпеки.



Швидкий розвиток ШІ знизить поріг входу для кіберзлочинців — і ними може стати ледь не кожен: від охоронця на парковці до балерини.



https://www.theguardian.com/technology/ ... l-security До ШІ-хакерів нового покоління залишилися лічені місяці — з таким попередженням виступили розвідувальні служби США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.Там вважають, що нові нейромережі зможуть автоматично створювати інструменти для злому систем безпеки.Швидкий розвиток ШІ знизить поріг входу для кіберзлочинців — і ними може стати ледь не кожен: від охоронця на парковці до балерини. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 5692 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1259 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 чер, 2026 18:08 Ірина_ написав: До ШІ-хакерів нового покоління залишилися лічені місяці — з таким попередженням виступили розвідувальні служби США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.



Там вважають, що нові нейромережі зможуть автоматично створювати інструменти для злому систем безпеки.



Швидкий розвиток ШІ знизить поріг входу для кіберзлочинців — і ними може стати ледь не кожен: від охоронця на парковці до балерини.



https://www.theguardian.com/technology/ ... l-security До ШІ-хакерів нового покоління залишилися лічені місяці — з таким попередженням виступили розвідувальні служби США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.Там вважають, що нові нейромережі зможуть автоматично створювати інструменти для злому систем безпеки.Швидкий розвиток ШІ знизить поріг входу для кіберзлочинців — і ними може стати ледь не кожен: від охоронця на парковці до балерини.



ШІ-охоронець захистить вас від ШІ-злочинця ШІ-охоронець захистить вас від ШІ-злочинця vt313 Повідомлень: 663 З нами з: 14.01.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 27282930 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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