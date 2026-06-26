Не стал-бы утверждать слишком самоуверенно. Я-бы сказал - кулинаров не заменит...я надеюсь. А поваров - все может быть. Маск сейчас рекламирует своих роботов-домохозяек с пока ограниченными возможностями. 30 куе. Для США не неподъемные деньги. Но это пока. Вспомните, как быстро из простой звонилки конца 90-х мобильные телефоны превратились в то, чем являются сейчас. Вы могли себе представить, звоня по Нокиа 3310 в начале 00-х, что будут видеозвонки проще простого и дешевле дешевого? Что имейлы можно будет отправлять и принимать тоже с телефона? ЧТо можно будет телефоном расплачиваться в любом месте - от транспорта и магазина до покупок в Интернете. Да и вообще, телефоны сейчас мощнее любых компов 00-х. Поэтому прогрессировать э ти роботы тоже будут "семимильными шагами" (с).
Порівняння з Нокіа красиве, але ви забуваєте про чисту економіку. Мобілка стала масовою, бо коштувала копійки у виробництві і закривала базову потребу в зв'язку.
Робот-кухар за 30 тисяч доларів? Додайте сюди амортизацію, ремонт, софт та рахунки за електрику. В українських реаліях (та й у багатьох країнах ЄС) за ці гроші простіше найняти трьох живих кухарів на роки вперед, які не зламаються від того, що на них пролили гарячий суп. ШІ замінить кухарів лише тоді, коли робот буде коштувати як мікрохвильовка. Поки що це дорога іграшка для багатіїв, яка вміє хіба що красиво перевертати котлету на презентаціях Маска. Чи ви вірите, що Оптимус завтра буде ліпити пельмені швидше за українську господиню?
Ну, в США 30 куе - это та цена, которую многие и готовы заплатить. Все-таки уровень доходов с Украиной несопоставимый и емкость рынка несоизмерима. В какой-нибудь условной Бурунди, абориген может быть спокоен, что его работу ковыряния палкой сухой глины за 1 доллар в день не заберет никакой робот. Но чем выше уровень зарплат в стране, тем выше экономический эффект от применения роботов. Ну и емкость рынка обеспечит и ниже СС и бОльший стимул для прогрессивной модернизации. Потенциал есть, но посмотрим как оно будет.
NordMark написав:живих кухарів на роки вперед, які не зламаються від того, що на них пролили гарячий суп.
Хорошо, что я не повар. Я бы сломался 😁
А тепер уявіть Оптимуса, у якого від вологи замкнуло процесор. Він починає крутитися на місці, а на екрані вискакує Помилка 404. Борщ не знайдено. Очікуйте майстра з ремонту з Китаю, доставка деталей 3 тижні
Ну, это уже юмор. Поверьте мне, при тех огромных деньгахх, которые это все тянет, такие моменты в тех странах,где оно разрабатывыается и тестрируется, все будет быстрои гладко.
NeEkspertAle написав:Американський стартап Emergence AI запустив п'ять паралельних симуляцій суспільства, де кожним із віртуальних світів керувала окрема модель штучного інтелекту.
Коли ШІ отримує «владу» навіть у змодельованому суспільстві, результат виходить доволі непередбачуваним — від умовної стабільності до повного краху всього за кілька днів. В одному з експериментів система фактично «зламала» свій віртуальний світ за чотири дні, і це вже виглядає не як ігровий сценарій, а як доволі серйозний сигнал про те, як подібні моделі поводяться в складних соціальних умовах.
Найцікавіше тут те, що проблеми виникали не через хаотичність, а через логічно обґрунтовані з точки зору ШІ рішення, які в підсумку призводили до руйнування системи. І це змушує трохи інакше подивитися на питання контролю та прогнозованості таких технологій.
І якщо чесно, сюжет фільму «Персонаж» уже не виглядає настільки фантастичним, як раніше.
Фильм "Персонаж" не смотрел, но "персонажей", которые могут завалить весь мир мы в новостях видим каждый день.
2. Європейські компанії почали диверсифікувати AI-платформи через американські обмеження
Reuters повідомляє, що після нових обмежень США великі європейські компанії — Siemens, Renault, Orange та інші — переходять до мультивендорної моделі використання ШІ. Водночас керівники компаній наголошують, що дедалі більшою проблемою стає контроль витрат на використання моделей.
Recent restrictions include the U.S. government ordering San Francisco-based Anthropic, the company behind AI chatbot Claude, to suspend access to its Fable 5 and Mythos 5 models for foreign nationals, citing national security concerns.
Українським банкам, фінтех-компаніям та ІТ-бізнесу варто вже зараз закладати можливість швидкого переходу між різними AI-моделями, щоб уникнути технологічних або політичних ризиків.
3. Новий тип атак Agentjacking загрожує AI-агентам
Новий клас атак під назвою Agentjacking було розкрито в червні 2026 року, і до нього варто поставитися серйозно, якщо ви використовуєте Claude Code, Cursor або OpenAI Codex. Зловмисники створюють підроблені звіти про помилки Sentry, що містять впровадження Markdown, які агенти ШІ-кодування інтерпретують як законні вказівки щодо налагодження. Коли агент зчитує введені інструкції, він виконує шкідливі команди.
The attack achieved an 85% exploitation rate and affected 2,388 organizations.
4. Адміністрація США фактично втрутилася у запуск нової моделі OpenAI
Адміністрація президента США попросила OpenAI відкласти повноцінний реліз GPT-5.6 та спочатку надати доступ лише обмеженому колу партнерів після додаткової державної перевірки.
This marks the first time the U.S. government has preemptively asked an American AI company to restrict the launch of a model before release.
Українським компаніям, які працюють із найновішими AI-моделями, варто очікувати, що доступ до передових систем дедалі більше залежатиме не лише від технологій, а й від геополітики та експортного контролю.