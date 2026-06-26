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Як ШІ змінює світ

Як ШІ змінює світ
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  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 14:26

5. Конкуренція за AI-фахівців продовжує розганяти зарплати

Великі технологічні компанії та AI-стартапи дедалі агресивніше переманюють дослідників, інженерів і розробників. Конкуренція вже впливає не лише на зарплати, а й на темпи розробки нових моделей та корпоративні стратегії.

The intensity of these talent wars was underscored earlier this week when Alphabet's Google DeepMind lost prominent researchers to rival OpenAI and Anthropic.


Попит на українських AI-інженерів може залишатися високим навіть за умов глобальної економічної нестабільності, особливо в сегменті віддаленої роботи.

Джерело: https://economictimes.indiatimes.com/tech/artificial-intelligence/mind-games-talent-wars-heat-up-as-ai-startups-take-on-big-tech/articleshow/131995343.cms?utm_source=chatgpt.com&from=mdr
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 14:26

6. У Європі активно обговорюють сценарій «Europe 2031», який став вірусним

The Guardian розповідає про аналітичний сценарій «Europe 2031», який моделює наслідки відставання Європи у сфері ШІ. Документ не є прогнозом, однак став каталізатором дискусій про цифровий суверенітет, дата-центри та інвестиції у власну AI-інфраструктуру.

The US ploughed vast sums into datacentres and the EU did not. China built robots and Europe did not. American companies “restructured” their workflows around AI and fired people, while EU workers went on long lunch breaks and handed over administrative tasks to the AI model Claude.


Джерело: https://www.theguardian.com/technology/2026/jun/20/europe-sleepwalking-ai-disaster-us-china
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 14:26

7. AI-компанії масово називають свої проєкти... овочами та спеціями

Business Insider звернув увагу на тренд: внутрішні AI-проєкти дедалі частіше отримують назви на кшталт Jalapeño, Garlic, Shallot, Avocado або Nano Banana. Поки користувачі бачать офіційні назви моделей, усередині компаній інженери працюють із досить незвичними кодовими іменами.

On June 24, OpenAI announced that the first advanced chip it developed with Broadcom is called "Jalapeño."


Джерело: https://www.businessinsider.com/ai-project-names-fruit-veggies-grocery-list-2026-6?utm_source=chatgpt.com
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 14:27

Висновки

Ринок штучного інтелекту переходить у нову фазу розвитку. Якщо раніше головними темами були рекордні можливості моделей, то зараз дедалі більшого значення набувають питання доступу до технологій, безпеки, інтелектуальної власності та конкуренції за ресурси.

Одразу кілька новин свідчать, що AI стає частиною державної політики: США вже впливають на запуск найпотужніших моделей, європейський бізнес зменшує залежність від окремих постачальників, а сценарії розвитку AI дедалі частіше розглядаються крізь призму економічної та технологічної безпеки.

Паралельно формується нова економіка навколо штучного інтелекту. Ліцензування контенту перетворюється на окремий бізнес-напрям, попит на AI-фахівців продовжує зростати, а питання кібербезпеки AI-агентів уже переходять із теоретичних ризиків у практичну площину.

Для українського бізнесу це означає, що впровадження ШІ вже не обмежується вибором найкращої моделі. Не менш важливими стають диверсифікація AI-сервісів, захист власних даних, юридичні аспекти використання контенту та готовність працювати в умовах швидкої зміни регуляторного середовища.

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення:

Чи стане геополітика найближчими роками важливішим фактором розвитку ШІ, ніж самі технологічні прориви?

Чи готові українські компанії будувати AI-стратегії з урахуванням нових вимог до безпеки, регулювання та залежності від окремих постачальників?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 14:32

Re: Як ШІ змінює світ

  lexxi написав:Це наочний приклад того, як поріг входу в кіберзлочинність знижується до рівня написав промпт - отримав доступ

Мне кажется, что планка тут упала в момент, когда готовые скрипты для взлома стали доступны публично. Тогда же и тех "хакеров", которые только и умеют, что запускать такие скрипты, стали называть "скрипт-кидди" и вообще в среде хакеров это прозвище презрительно-ругательное. Но при всей презрительности уже создалась ситуация, что для взлома перестали быть нужны глубокие технические навыки. А качать скрипт где-то на крякерском ресурсе или попросить у LLM и скачать уже с LLM - это разве порог меняет?

А ещё сейчас публичные LLM стали бдить и отказываться писать код, который, как им кажется, похож даже не на преступный, а на просто неэтичный. Т.е. к "написав промпт" нужно добавить "поднял свой LLM и уговорил его слушаться", а это, как минимум, не дёшево.
moveton
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