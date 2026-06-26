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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Як ШІ змінює світ Як ШІ змінює світ + Додати

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#<1 ... 28293031 Додано: П'ят 26 чер, 2026 14:26 5. Конкуренція за AI-фахівців продовжує розганяти зарплати



Великі технологічні компанії та AI-стартапи дедалі агресивніше переманюють дослідників, інженерів і розробників. Конкуренція вже впливає не лише на зарплати, а й на темпи розробки нових моделей та корпоративні стратегії.



The intensity of these talent wars was underscored earlier this week when Alphabet's Google DeepMind lost prominent researchers to rival OpenAI and Anthropic.



Попит на українських AI-інженерів може залишатися високим навіть за умов глобальної економічної нестабільності, особливо в сегменті віддаленої роботи.



Джерело: https://economictimes.indiatimes.com/tech/artificial-intelligence/mind-games-talent-wars-heat-up-as-ai-startups-take-on-big-tech/articleshow/131995343.cms?utm_source=chatgpt.com&from=mdr Великі технологічні компанії та AI-стартапи дедалі агресивніше переманюють дослідників, інженерів і розробників. Конкуренція вже впливає не лише на зарплати, а й на темпи розробки нових моделей та корпоративні стратегії.Попит на українських AI-інженерів може залишатися високим навіть за умов глобальної економічної нестабільності, особливо в сегменті віддаленої роботи.Джерело: Модератор

Модератор Форуму Повідомлень: 6470 З нами з: 25.01.06 Подякував: 87 раз. Подякували: 449 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2026 14:26 6. У Європі активно обговорюють сценарій «Europe 2031», який став вірусним



The Guardian розповідає про аналітичний сценарій «Europe 2031», який моделює наслідки відставання Європи у сфері ШІ. Документ не є прогнозом, однак став каталізатором дискусій про цифровий суверенітет, дата-центри та інвестиції у власну AI-інфраструктуру.



The US ploughed vast sums into datacentres and the EU did not. China built robots and Europe did not. American companies “restructured” their workflows around AI and fired people, while EU workers went on long lunch breaks and handed over administrative tasks to the AI model Claude.



Джерело: https://www.theguardian.com/technology/2026/jun/20/europe-sleepwalking-ai-disaster-us-china The Guardian розповідає про аналітичний сценарій «Europe 2031», який моделює наслідки відставання Європи у сфері ШІ. Документ не є прогнозом, однак став каталізатором дискусій про цифровий суверенітет, дата-центри та інвестиції у власну AI-інфраструктуру.Джерело: Модератор

Модератор Форуму Повідомлень: 6470 З нами з: 25.01.06 Подякував: 87 раз. Подякували: 449 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2026 14:26 7. AI-компанії масово називають свої проєкти... овочами та спеціями



Business Insider звернув увагу на тренд: внутрішні AI-проєкти дедалі частіше отримують назви на кшталт Jalapeño, Garlic, Shallot, Avocado або Nano Banana. Поки користувачі бачать офіційні назви моделей, усередині компаній інженери працюють із досить незвичними кодовими іменами.



On June 24, OpenAI announced that the first advanced chip it developed with Broadcom is called "Jalapeño."



Джерело: https://www.businessinsider.com/ai-project-names-fruit-veggies-grocery-list-2026-6?utm_source=chatgpt.com Business Insider звернув увагу на тренд: внутрішні AI-проєкти дедалі частіше отримують назви на кшталт Jalapeño, Garlic, Shallot, Avocado або Nano Banana. Поки користувачі бачать офіційні назви моделей, усередині компаній інженери працюють із досить незвичними кодовими іменами.Джерело: Модератор

Модератор Форуму Повідомлень: 6470 З нами з: 25.01.06 Подякував: 87 раз. Подякували: 449 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2026 14:27 Висновки



Ринок штучного інтелекту переходить у нову фазу розвитку. Якщо раніше головними темами були рекордні можливості моделей, то зараз дедалі більшого значення набувають питання доступу до технологій, безпеки, інтелектуальної власності та конкуренції за ресурси.



Одразу кілька новин свідчать, що AI стає частиною державної політики: США вже впливають на запуск найпотужніших моделей, європейський бізнес зменшує залежність від окремих постачальників, а сценарії розвитку AI дедалі частіше розглядаються крізь призму економічної та технологічної безпеки.



Паралельно формується нова економіка навколо штучного інтелекту. Ліцензування контенту перетворюється на окремий бізнес-напрям, попит на AI-фахівців продовжує зростати, а питання кібербезпеки AI-агентів уже переходять із теоретичних ризиків у практичну площину.



Для українського бізнесу це означає, що впровадження ШІ вже не обмежується вибором найкращої моделі. Не менш важливими стають диверсифікація AI-сервісів, захист власних даних, юридичні аспекти використання контенту та готовність працювати в умовах швидкої зміни регуляторного середовища.



Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення:



Чи стане геополітика найближчими роками важливішим фактором розвитку ШІ, ніж самі технологічні прориви?



Чи готові українські компанії будувати AI-стратегії з урахуванням нових вимог до безпеки, регулювання та залежності від окремих постачальників? Модератор

Модератор Форуму Повідомлень: 6470 З нами з: 25.01.06 Подякував: 87 раз. Подякували: 449 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 чер, 2026 14:32 Re: Як ШІ змінює світ lexxi написав: Це наочний приклад того, як поріг входу в кіберзлочинність знижується до рівня написав промпт - отримав доступ Це наочний приклад того, як поріг входу в кіберзлочинність знижується до рівня написав промпт - отримав доступ

Мне кажется, что планка тут упала в момент, когда готовые скрипты для взлома стали доступны публично. Тогда же и тех "хакеров", которые только и умеют, что запускать такие скрипты, стали называть "скрипт-кидди" и вообще в среде хакеров это прозвище презрительно-ругательное. Но при всей презрительности уже создалась ситуация, что для взлома перестали быть нужны глубокие технические навыки. А качать скрипт где-то на крякерском ресурсе или попросить у LLM и скачать уже с LLM - это разве порог меняет?



А ещё сейчас публичные LLM стали бдить и отказываться писать код, который, как им кажется, похож даже не на преступный, а на просто неэтичный. Т.е. к "написав промпт" нужно добавить "поднял свой LLM и уговорил его слушаться", а это, как минимум, не дёшево. Мне кажется, что планка тут упала в момент, когда готовые скрипты для взлома стали доступны публично. Тогда же и тех "хакеров", которые только и умеют, что запускать такие скрипты, стали называть "скрипт-кидди" и вообще в среде хакеров это прозвище презрительно-ругательное. Но при всей презрительности уже создалась ситуация, что для взлома перестали быть нужны глубокие технические навыки. А качать скрипт где-то на крякерском ресурсе или попросить у LLM и скачать уже с LLM - это разве порог меняет?А ещё сейчас публичные LLM стали бдить и отказываться писать код, который, как им кажется, похож даже не на преступный, а на просто неэтичный. Т.е. к "написав промпт" нужно добавить "поднял свой LLM и уговорил его слушаться", а это, как минимум, не дёшево. moveton

Повідомлень: 7136 З нами з: 23.03.18 Подякував: 141 раз. Подякували: 913 раз. Профіль 3 2 16 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 28293031 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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