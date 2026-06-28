Як ШІ змінює світ

5. Конкуренція за AI-фахівців продовжує розганяти зарплати
Великі технологічні компанії та AI-стартапи дедалі агресивніше переманюють дослідників, інженерів і розробників. Конкуренція вже впливає не лише на зарплати, а й на темпи розробки нових моделей та корпоративні стратегії.
The intensity of these talent wars was underscored earlier this week when Alphabet's Google DeepMind lost prominent researchers to rival OpenAI and Anthropic.
Попит на українських AI-інженерів може залишатися високим навіть за умов глобальної економічної нестабільності, особливо в сегменті віддаленої роботи.
6. У Європі активно обговорюють сценарій «Europe 2031», який став вірусним
The Guardian розповідає про аналітичний сценарій «Europe 2031», який моделює наслідки відставання Європи у сфері ШІ. Документ не є прогнозом, однак став каталізатором дискусій про цифровий суверенітет, дата-центри та інвестиції у власну AI-інфраструктуру.
The US ploughed vast sums into datacentres and the EU did not. China built robots and Europe did not. American companies “restructured” their workflows around AI and fired people, while EU workers went on long lunch breaks and handed over administrative tasks to the AI model Claude.
7. AI-компанії масово називають свої проєкти... овочами та спеціями
Business Insider звернув увагу на тренд: внутрішні AI-проєкти дедалі частіше отримують назви на кшталт Jalapeño, Garlic, Shallot, Avocado або Nano Banana. Поки користувачі бачать офіційні назви моделей, усередині компаній інженери працюють із досить незвичними кодовими іменами.
On June 24, OpenAI announced that the first advanced chip it developed with Broadcom is called "Jalapeño."
Ринок штучного інтелекту переходить у нову фазу розвитку. Якщо раніше головними темами були рекордні можливості моделей, то зараз дедалі більшого значення набувають питання доступу до технологій, безпеки, інтелектуальної власності та конкуренції за ресурси.
Одразу кілька новин свідчать, що AI стає частиною державної політики: США вже впливають на запуск найпотужніших моделей, європейський бізнес зменшує залежність від окремих постачальників, а сценарії розвитку AI дедалі частіше розглядаються крізь призму економічної та технологічної безпеки.
Паралельно формується нова економіка навколо штучного інтелекту. Ліцензування контенту перетворюється на окремий бізнес-напрям, попит на AI-фахівців продовжує зростати, а питання кібербезпеки AI-агентів уже переходять із теоретичних ризиків у практичну площину.
Для українського бізнесу це означає, що впровадження ШІ вже не обмежується вибором найкращої моделі. Не менш важливими стають диверсифікація AI-сервісів, захист власних даних, юридичні аспекти використання контенту та готовність працювати в умовах швидкої зміни регуляторного середовища.
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення:
Чи стане геополітика найближчими роками важливішим фактором розвитку ШІ, ніж самі технологічні прориви?
Чи готові українські компанії будувати AI-стратегії з урахуванням нових вимог до безпеки, регулювання та залежності від окремих постачальників?
lexxi написав:Це наочний приклад того, як поріг входу в кіберзлочинність знижується до рівня написав промпт - отримав доступ
Мне кажется, что планка тут упала в момент, когда готовые скрипты для взлома стали доступны публично. Тогда же и тех "хакеров", которые только и умеют, что запускать такие скрипты, стали называть "скрипт-кидди" и вообще в среде хакеров это прозвище презрительно-ругательное. Но при всей презрительности уже создалась ситуация, что для взлома перестали быть нужны глубокие технические навыки. А качать скрипт где-то на крякерском ресурсе или попросить у LLM и скачать уже с LLM - это разве порог меняет?
А ещё сейчас публичные LLM стали бдить и отказываться писать код, который, как им кажется, похож даже не на преступный, а на просто неэтичный. Т.е. к "написав промпт" нужно добавить "поднял свой LLM и уговорил его слушаться", а это, как минимум, не дёшево.
Компанія Ford визнала, що ставка на автоматизовані системи та штучний інтелект без належного врахування досвіду інженерів призвела до погіршення якості автомобілів. Для виправлення ситуації автовиробник повернув колишніх співробітників і найняв сотні досвідчених фахівців, які допомагають удосконалити виробничі процеси та навчання моделей ШІ, повідомляє The Verge.
Ford розповіла про проблеми, з якими зіткнулася останніми роками, після того як уперше за 16 років очолила рейтинг початкової якості автомобілів JD Power серед масових автовиробників. У компанії заявили, що автоматизовані системи, на які покладали великі надії, виявилися менш ефективними, ніж очікувалося, через що довелося залучати досвідчених інженерів для виправлення їхніх помилок.
“Ми помилково вважали, що просте впровадження штучного інтелекту та коригування наявних вимог до проєктування дозволять створити високоякісний продукт”, — заявив віцепрезидент з інженерії апаратного забезпечення транспортних засобів Чарльз Пун.
У Ford пояснили, що частина найдосвідченіших інженерів залишила компанію ще до того, як їхні знання вдалося повністю інтегрувати в автоматизовані системи. Через це автовиробник повернув деяких колишніх співробітників, а також найняв і підвищив понад 350 досвідчених інженерів, які займаються наставництвом молодших колег, покращенням збору даних та навчанням моделей штучного інтелекту.
Пун зазначив, що саме досвідчені інженери могли виявляти потенційні проблеми ще до того, як вони впливали на кінцевий продукт. За його словами, їхній практичний досвід став ключовим для відновлення якості автомобілів.
Поява найпотужніших моделей штучного інтелекту дедалі частіше стає не лише технологічною, а й політичною подією. OpenAI вирішила відкласти широкий запуск нової лінійки моделей GPT-5.6 після звернення уряду США, який попросив спочатку надати до них ранній доступ обмеженому колу державних партнерів для оцінки можливих ризиків у сфері кібербезпеки та національної безпеки.
На мій погляд, це показовий прецедент: якщо раніше головною темою були швидкість розвитку ШІ та конкуренція між компаніями, то тепер дедалі більшу роль відіграватиме державний контроль над найпотужнішими AI-системами. Схоже, що баланс між інноваціями та безпекою стає одним із ключових викликів для всієї індустрії. Джерело: Reuters.
Грок (і навіть Супергок) упорно не може вирішувати найпростіші авіаційні задачи з метеорології. Причому дає правильне пояснення геострофічногг вітру, як він спрямований в кожній з півкуль, як вітер зміщується в приземному шарі, але відповідь на питання дає невірно))) Причому в легку вирішує на порядок складніші задачі по навігації, з математичними розрахунками, з виключенням обманних варіантів. Задачі по повітряному праву. А от метео банально плутає діаметральні напрямки. Замість «з носа справа дує» каже «зліва ззаду».