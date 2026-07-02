99.9% сучасної науки це не іскра, а повільне і методичне перелопачування нових даних трохи покращеними відомими методами.
ШІ незамінний щоб просто не винаходити велосипед, який вже винайшли китайці і хоч якось відфільтрувати інформаційний потік
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 28 чер, 2026 12:35
Re: Як ШІ змінює світ
Додано: Нед 28 чер, 2026 12:57
Re: Як ШІ змінює світ
ККД паровоза - 5%
ККД фотосинтезу -5%
ККД ДВС -до 40%
Якщо ККД науки -0,01% , то її треба розганяти , бо пришвидшення розвитку на 0,01% не компенсує витрати 2,5-2,7% від світового ВВП при рості на 1,5% в рік....
Для того щоб науковців не вважали аферистами треба піднімати ККД своїх робіт в 20-40 разів.
Додано: Нед 28 чер, 2026 13:18
budivelnik від того, що не винаходять прориви щодня (як сенсорний дисплей для взаємодії зі смартфоном) не значить, що інженери, які розробляють S26 на знаміну S25, роблять нікому не потрібну роботу.
Додано: Нед 28 чер, 2026 15:45
Дюрі-бачі
А де я писав про прориви?
Я писав про ККД, а ККД науки як бачите нижче навіть від середнього розвитку світу...
Тому питання
Ви особисто будете вкладати в свою освіту(читай науку) якщо знаєте що віддача від вкладеного буде 0,1%
В той час коли віддача від інших вкладень - 18%
На цьому капіталізм і побудований..
Спочатку вони вкладають в те що дає віддачу
потім те що дає нижчу віддачу
і ніколи ( крім спеціальнио виділених для цього ризикових коштів) не вкладають в те що дає віддачу нижчу ніж прибуток по депо.
ПС
не гарантую що вірно опишу
Але сьогоднішній ріст інвестицій в ШІ зумовлений дивним круговоротом грошей
Нвідіа купила акції Гугль на 500 млрд , Гугль замовив в Нвідіа на 500 млрд плат для функціонування ШІ.....
Памятаючи що в мікропроцесорах в собівартості продукції максимальну частку займає розробка, то виходить що ДВІ компанії ЗБІЛЬШИЛИ свою капіталізацію на 500 млрд кожна витративши при цьому максимум 50 млрд на виготовлення процесорів(собівартість виготовлення)
Додано: Чет 02 лип, 2026 15:33
ШІ вперше допоміг прочитати 2000-річні сувої, які пережили виверження Везувію
|