Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України тимчасово недоступний через кібератаку на компанію-підрядника.
Дивися повний текст
Інтернет-магазин Нацбанку зазнав кібератаки
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 лют, 2026 16:56
Інтернет-магазин Нацбанку зазнав кібератаки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Інтернет-магазин Нацбанку зазнав кібератаки
|