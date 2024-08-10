RSS
П'ят 20 лют, 2026 03:44

Мотор-Банк визнано неплатоспроможним

Мотор-Банк визнано неплатоспроможним

Пропонуємо до обговорення:
Правління Національного банку України 19 лютого 2026 року ухвалило рішення про віднесення АТ «Мотор-Банк» до категорії неплатоспроможних.

Дивися повний текст
Мотор-Банк визнано неплатоспроможним
П'ят 20 лют, 2026 03:44

Цей банк скомуніздили зелені, і вивели з нього близько 70 млн доларів в офшори Гонконгу та ОАЕ. Тобто Мотор Банк розікрали, і швиденько закривають щоб розкрадання ніхто не розслідував.
