З 2 березня 2026 року деякі банкноти вилучать з обігу:...
Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 20 лют, 2026 22:35
Пропонуємо до обговорення:
Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003—2007 років припинять бути засобом платежу та будуть остаточно вилучені з готівкового обігу.
Дивися повний текст З 2 березня 2026 року деякі банкноти вилучать з обігу: деталі від НБУ
R2
- Робот новин
- Повідомлень: 100803
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
Профіль
Додано: П'ят 20 лют, 2026 22:35
Только я не понимаю, каким образом принудительная замена уже выпущенной бумаги на монеты "має зменшити витрати на оброблення, транспортування та зберігання готівки, підвищити якість готівкових розрахунків та спростити операції для бізнесу і населення"? Просто замена на монеты по мере износа - ну ладно (хотя я бы поспорил, что монеты - это удобно). Но почему жалко уже выпущенное продолжать считать средством платежа?
moveton
- Повідомлень: 6686
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 823 раз.
Профіль
Додано: Суб 21 лют, 2026 08:33
moveton написав:
Только я не понимаю, каким образом принудительная замена уже выпущенной бумаги на монеты "має зменшити витрати на оброблення, транспортування та зберігання готівки, підвищити якість готівкових розрахунків та спростити операції для бізнесу і населення"? Просто замена на монеты по мере износа - ну ладно (хотя я бы поспорил, что монеты - это удобно). Но почему жалко уже выпущенное продолжать считать средством платежа?
Поясняю. Банки сами по себе штуки странные и прикольные. Со своими правилами и заморочками. Это вообще. А в частности сфера наличного обращения имеет очень много не понятных обычным людям правил и инструкций. Например что вся имеющаяся наличка в оборотной кассе должна каждый рабочий день быть пересчитана. Причем зачастую в присутствии 2 человек - кассира и контролёра. Плюс разные номиналы банкнот должны быть упакованы отдельно. Для них должны быть применены разные бандероли (так в банках называются бумажные полоски опоясывающие корешок банкнот одного номинала) и накладки (так в банках называют картонные прямоугольники которые кладут вверху и внизу пачки банкнот - пачка в банке если что это 1000 листов банкнот). И в денежном хранилище или сейфе банкноты разных номиналов если они сформированы в целую пачку должны храниться отдельно от пачек банкнот другого номинала. А это значит что каждому номиналу надо выделить место, которое не всегда бывает безразмерным. И уже упомянутых бандеролей и накладок всех номиналов каждое банковское учреждение должно иметь запас и докупать при истощении запасов. И таких маленьких требований с заморочками есть довольно много. А теперь масштабируйте их на количество банковских учреждений БСУ . И представьте что в каждом есть остаток из нескольких банкнот номиналами 1,2,5,10 грн. Большинство из них изношенных - ведь новые банкноты НБУ данных номиналов не выпускает годы. Но на собирать полную пачку (1000 листов) банкнот каждого номинала отдельно взятому отделению трудно - ведь из оборота таких банкнот возвращается мало. А чтобы сдать банкноты в НБУ на утилизацию надо на собирать таки до полной пачки. Можно конечно возить по нескольку банкнот между отделениями чтобы в одном отделении на собирать пачку - но тоже процесс затратны. А так с выводом из оборота во первых много банкнот сдадут люди из загашников, что позволит на первом этапе формировать пачки быстрее. Потом по мере истощения поступления таких банкнот - их окончательно свезут в центральные отделения банков, а те головным банкам для сдачи НБУ. И таким образом у большинства учреждений пропадет необходимость выделять место и средства под хранение, упаковку и ежедневную обработку таких банкнот. В масштабах БСУ согласен - это таки будет экономия - эффект будет.
WallNutPen
- Повідомлень: 1523
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 476 раз.
Профіль
Додати
тему
|
Відповісти
на тему
