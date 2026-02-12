Витрати бізнесу на генератори та зарядні станції впливатимуть на собівартість продукції та послуг, а отже і на ціни для споживачів.
У Нацбанку пояснили, як обстріли енергетики вплинуть на ціни
Додано: П'ят 20 лют, 2026 22:42
"Водночас за підсумками року інфляція залишиться помірною на рівні близько 7,5%"
За 2025й насчитали 8% инфляции. Что это значит в переводе на более школьную арифметику? Ну вот Киевстар как раз по теме затрат на электричество сегодня прислал: "У зв’язку зі зростанням цін на електроенергію для підприємств ми оновлюємо умови деяких тарифів. З 1 березня вартість вашого тарифу зміниться і становитиме 350 грн/міс" Было 300 грн. Где-то год назад до этого уровня повышали. 350 / 300 = 17% Но то в школе.
