У Нацбанку пояснили, як обстріли
енергетики вплинуть на ціни

У Нацбанку пояснили, як обстріли енергетики вплинуть на ціни
Повідомлення Додано: П'ят 20 лют, 2026 22:42

У Нацбанку пояснили, як обстріли енергетики вплинуть на ціни

Пропонуємо до обговорення:
Витрати бізнесу на генератори та зарядні станції впливатимуть на собівартість продукції та послуг, а отже і на ціни для споживачів.

Дивися повний текст
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100803
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 лют, 2026 22:42

"Водночас за підсумками року інфляція залишиться помірною на рівні близько 7,5%"

За 2025й насчитали 8% инфляции. Что это значит в переводе на более школьную арифметику? Ну вот Киевстар как раз по теме затрат на электричество сегодня прислал: "У зв’язку зі зростанням цін на електроенергію для підприємств ми оновлюємо умови деяких тарифів. З 1 березня вартість вашого тарифу зміниться і становитиме 350 грн/міс" Было 300 грн. Где-то год назад до этого уровня повышали. 350 / 300 = 17% Но то в школе.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6686
З нами з: 23.03.18
Подякував: 112 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
 
