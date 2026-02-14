RSS
Від 2400 грн до 395 тис. грн:
скільки бізнес витрачає на...

Від 2400 грн до 395 тис. грн: скільки бізнес витрачає на...
П'ят 20 лют, 2026 22:46

Від 2400 грн до 395 тис. грн: скільки бізнес витрачає на...

Пропонуємо до обговорення:
В умовах кадрового дефіциту додаткові переваги для працівників дедалі частіше стають не менш важливими, ніж рівень заробітної плати.

Від 2400 грн до 395 тис. грн: скільки бізнес витрачає на бенефіти для співробітників
П'ят 20 лют, 2026 22:46

Отпуск - это дополнительный бонус? :O Интересно, в "Мінімальний бюджет бенефіт-пакету для одного співробітника на рік становить 2 400 грн" входит?
moveton
