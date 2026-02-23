RSS
Ринок нерухомості.
Сер 18 лют, 2026 14:47

Сонячні станції на дахах багатоповерхівок

Зображення

Стосовно "Багатоповерхівок закритих сонячними панелями для зеленого тарифу".

Я довго думав, те кілька разів переписував чому це не те щоб неможливо, а технічно недоцільно і фінансово не реально. Але просто надам базові тези про протирічча які неможливо вирішити. І не тільки неможливо - але й не потрібно. При цьому ще й не вигідно для енергетичної системи країни.

Отже. Дано:

• Мрія та бажання закрти всі дахи багатоповерхівок сонячними станціями для "розподіленої генерації".

Ок. Ідея красива. І той хто це десь зробить - буде молодець. Але кілька треш-моментів:

1. Для найбільш ефективної генерації - це повинні бути не гібридні сонячні станції з акумуляторами, а так звані "мережеві"!

І це дуже, дуже важливий момент. Про який, я впевнений - всі ці мрійники просто або забули, або не знали.

Мережва станція не працює коли відключається світло! В неї нема акумулятора і її завдання це заміщення саме грошових витрат для власника. Або продажа по "зеленому тарифу".

Тепер питання: який будинок, або яке ОСББ у здоровому глузді погодиться закрити свій дах мережеовою станцією і не буде користуватись при цьому цією енрергією ?

Та нікому це не потрібно. Зараз потрібні станції для потреб будинку. І для цього були і будуть державні гранти.

При цьому, якщо будинок встановлює гібридну сонячну станцію з акумулятором для накопичення - то відповідно падає разів так у два три, потужність яку будинок буде віддавати в мережу (за необхідності).

2. Фінансовий спект - гроші для багатоповерхвіок, дають (давали) тільки для гібридних станції із обмеженням суми гранту 1 та 2 млн грн.

Порядок цітакий на сьогодні: гібридна 30 кВт станція коштує десь 1,3-1,7 млн грн. Мережева - дешевше на 30%.

А для розподіленої генерації потрібна саме мережева. На яку Вам гроші можуть дати тільки в кредит.

3. Технічний аспект - ще є такий термін як "доставка" електроеенергії. Це ще ті обмежене невеличкі обсяги які генерує невеличка станція на даху башатоповерхівки - щей потрібно доставити до розподілення. А в цей час потужність ще втрачається по дорозі.

4. Відповідальність та обслуговування - коли сонячна станція встановленя для потреб будинку, а не тільки на продаж електроенергії, то будинок зацікавлений у тому щоб її охороняти та обслуговувати.

А коли це мережева? Припустимо фантастичний сценарій - ОСББ з'їхало з глухду, погодилось і пропонує якомусь бізнесменові свій дах для розміщення мережевої станції. Хто погодиться взяти два мільйони гривень та розмістити на чужому дахові свою сонячну станцію ? Чи не простіше це зробити на земельній ділянці ?

Важливий момент для кожного мрійника - шановні, якщо б розміщення сонячних станцій для продажу електроенергії по "зеленому тарифу" на даху багатоповерхівки було вигідним - то ще під час "зеленого буму" і до війни,всі дахи були б у сонячних станціяї.

Якщо коротше:

- потужності до 50 кВТ - не цікаві. Мережеві станції для "зливу" та заробітків робляться від 100 кВт і більше.

Просто ОСББки не знали про це . Так само як і не знають інші мрійники.

- проектування однаково дороге як для 20 так і для 200 кВт. Тому навіщо залазити в млаеньку станцію, якщо можна у велику?

- Ніхто не нестме відповідальності за чужу, або навіть власну мережеву станцію тому щшо вона не задовільнятиме прямих потреб будинку.

Що можна і що реально буде на багатопорверхівках?

- Сонячні станції для власних потреб, і деяким Обленерго таки підключе Активного споживача. Статистично він стане частково не віигідним в подальшому.

- Дахи таки будуть закриті сонячними станціям - але не для розподіленої генерації, а для енергетичної безпеки.

- Мережеві станції так і залишаться масовим рішенням для приватних будинків та земельних ділянок.

P.s. Тим хто вважає що я не правий, пропоную спитати себе - як пояснити співвласникам будинку для чого вам потрібна сонячна станція без акумулятора ? Спробуйте пропхати це рішення.

Звісно щось воно там буде булькати. На 3000 будинків в Миколаєві, ще буде 50-100 станція для власних потреб. Всі хто хоче/моеже, на цьому зароблять гроші, громадський та політичний капітал.

Але повторюсь - масового рішення саме із мережевими потужними станціями, які тільки і роблять що генерують під "Активного споживача" - не буде.

Це недоцільно, дах -це коллективний, а не приватний власник, ніхто за такі станції не буде відповідати, і вигідніше поставити 1 Мвт у полі та під охороною. Ніж мучитись із кастрованими 10-20 кВт станціями які ще й працюють на будинковий тепловий вузел при цьому.

Тому будь ласка, можна пофоткатись. Побігати. Помріяти. Залити керівництву міста в очі, щоб ще один рік отримувати свою з.п. Але сенсу в цьому нема.

Хоча для мене очевидно - вся ця "суєта" в нашому місті лише для того, щоб показати бурхливу діяльність. Вона не має технічних, економічних та соціально корисних результатів у майбутньому.

Не тому що я поганий, або експерти погані. А тому що "фізика".

Якщо керівництву міста навішати локшину ще можна, то з фізикою та фінансами - такий фокус неспрацює.

Юрій Гусаков
Сер 18 лют, 2026 18:28

kingkongovets
На мою думку більш перспективні це індивідуальні рішення.
Комплект сонячних панелей + додаткове обладнання принципу "встановив сам і підключив за 20 хвилин", наприклад, потужністю 800 Вт коштує від 249 євро у практично кожному супермаркеті Німеччини. Встановлюються на балконі, стіні будинку... кому і де простіше. У найпохмуріший зимовий день на освітлення та зарядку телефонів вистачить із запасом.
Як колись було із індивідуальним опаленням у багатоквартирних будинках.
Сер 18 лют, 2026 19:11

  xaos_3 написав:kingkongovets
На мою думку більш перспективні це індивідуальні рішення.
Комплект сонячних панелей + додаткове обладнання принципу "встановив сам і підключив за 20 хвилин", наприклад, потужністю 800 Вт коштує від 249 євро у практично кожному супермаркеті Німеччини. Встановлюються на балконі, стіні будинку... кому і де простіше. У найпохмуріший зимовий день на освітлення та зарядку телефонів вистачить із запасом.
Як колись було із індивідуальним опаленням у багатоквартирних будинках.

Проблема в том, что "на освітлення та зарядку телефонів" - хватит и обычного аккумулятора в форм-факторе тумбочки. Поэтому даже в Германии их покупают единицы гиков "на поиграться"...
Сер 18 лют, 2026 20:17

  _hunter написав:
  xaos_3 написав:kingkongovets
На мою думку більш перспективні це індивідуальні рішення.
Комплект сонячних панелей + додаткове обладнання принципу "встановив сам і підключив за 20 хвилин", наприклад, потужністю 800 Вт коштує від 249 євро у практично кожному супермаркеті Німеччини. Встановлюються на балконі, стіні будинку... кому і де простіше. У найпохмуріший зимовий день на освітлення та зарядку телефонів вистачить із запасом.
Як колись було із індивідуальним опаленням у багатоквартирних будинках.

Проблема в том, что "на освітлення та зарядку телефонів" - хватит и обычного аккумулятора в форм-факторе тумбочки. Поэтому даже в Германии их покупают единицы гиков "на поиграться"...

Очевидно, 248 євро коштує комплект невеликих гнучких панелей, в пластмасових рамках. І без акумуляторів. Не годиться, навіть сезон не прослужить.
Сер 18 лют, 2026 20:24

_hunter
Однин комплект - можливо, погоджуюсь. А два комплекти інша справа. Тим більше, що габарити одного - 172,2 x 113,4 x 3,0 cm.
Сер 18 лют, 2026 20:30

Frant
Комплектація абсолютно достатня, щоб занести, умовно самостійно підключити і отримувати енергію.
Зрараз навіть 229 євро:
2x Premium Solar Photovoltaikmodule, Bifazial, Black, je 430 Wp (Bifazial bis zu 559Wp), ca. 172,2 x 113,4 x 3,0 cm, ca. 21,5 kg/Stk, 15 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre Leistungsgarantie
1x ECOFLOW PowerStream 800W Premium Mikro-Wechselrichter EFWN511 (1-phasig, 2 MPPT), 10 Jahre Produktgarantie, ca 24 x 17 x 3,3 cm
1x ECOFLOW Solaranschlusskabel (2 m) für zwei Solarmodule
1x ECOFLOW AC-Anschlusskabel (1,5 m) zur Verbindung von Wechselrichter mit Schutzkontakt-Steckdose
4x MC4-Verlängerungskabel (je 2 m)
Quick-Start-Guides

Як радять у магазині для повної автономії бажано докупити EcoFlow Power Station (Delta / River) + PowerStream - Smart Home. Від 500 євро на будь-який смак.

Відповідно, за, умовно, 960 євро+ можна забезпечити живлення газового котла взимку. Щойно прочитав, що можна взяти у кредит під 10,99% річних :)
Сер 18 лют, 2026 20:38

  xaos_3 написав:_hunter
Однин комплект - можливо, погоджуюсь. А два комплекти інша справа. Тим більше, що габарити одного - 172,2 x 113,4 x 3,0 cm.

Ну какая она "інша"? - хватит на два телефона и свет вообще не выключать? :D
Серьезно: вы на многоэтажках сколько этих "нашлепок" видели? - я видел - аж одну :|
Сер 18 лют, 2026 20:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

xaos_3 написав:Frant
Комплектація абсолютно достатня, щоб занести, умовно самостійно підключити і отримувати енергію.
Зрараз навіть 229 євро:
2x Premium Solar Photovoltaikmodule, Bifazial, Black, je 430 Wp (Bifazial bis zu 559Wp), ca. 172,2 x 113,4 x 3,0 cm, ca. 21,5 kg/Stk, 15 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre Leistungsgarantie
1x ECOFLOW PowerStream 800W Premium Mikro-Wechselrichter EFWN511 (1-phasig, 2 MPPT), 10 Jahre Produktgarantie, ca 24 x 17 x 3,3 cm
1x ECOFLOW Solaranschlusskabel (2 m) für zwei Solarmodule
1x ECOFLOW AC-Anschlusskabel (1,5 m) zur Verbindung von Wechselrichter mit Schutzkontakt-Steckdose
4x MC4-Verlängerungskabel (je 2 m)
Quick-Start-Guides

Як радять у магазині для повної автономії бажано докупити EcoFlow Power Station (Delta / River) + PowerStream - Smart Home. Від 500 євро на будь-який смак.

Відповідно, за, умовно, 960 євро+ можна забезпечити живлення газового котла взимку. Щойно прочитав, що можна взяти у кредит під 10,99% річних :)
Взимку ви з тих панелей дай боже щоб 50 ват зняли
Сер 18 лют, 2026 20:44

_hunter
Дивне питання.
У своєму місті (приблизно 80 тис начелення) у 2000-2005 роках я також бачив одиниці, які у багатоквартирних будинках встановлювали газове опалення. Значна кількість людей не встановлювала не тому що це було дорого, а тому, що не бачила сенсу. Коли ситуація змінилася, наприклад, у 2015-2018, сенс з'явився, можливість зникла.
Так і зараз. Замість доволі сумнівних проектів щодо побудови на даху загального користування станцій, на мою думку, перспектива лише у індивідуальних рішеннях.
xaos_3
 
Повідомлень: 93
З нами з: 11.12.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Сер 18 лют, 2026 21:48

  Faceless написав:
xaos_3 написав:Frant
Комплектація абсолютно достатня, щоб занести, умовно самостійно підключити і отримувати енергію.
Зрараз навіть 229 євро:
2x Premium Solar Photovoltaikmodule, Bifazial, Black, je 430 Wp (Bifazial bis zu 559Wp), ca. 172,2 x 113,4 x 3,0 cm, ca. 21,5 kg/Stk, 15 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre Leistungsgarantie
1x ECOFLOW PowerStream 800W Premium Mikro-Wechselrichter EFWN511 (1-phasig, 2 MPPT), 10 Jahre Produktgarantie, ca 24 x 17 x 3,3 cm
1x ECOFLOW Solaranschlusskabel (2 m) für zwei Solarmodule
1x ECOFLOW AC-Anschlusskabel (1,5 m) zur Verbindung von Wechselrichter mit Schutzkontakt-Steckdose
4x MC4-Verlängerungskabel (je 2 m)
Quick-Start-Guides

Як радять у магазині для повної автономії бажано докупити EcoFlow Power Station (Delta / River) + PowerStream - Smart Home. Від 500 євро на будь-який смак.

Відповідно, за, умовно, 960 євро+ можна забезпечити живлення газового котла взимку. Щойно прочитав, що можна взяти у кредит під 10,99% річних :)
Взимку ви з тих панелей дай боже щоб 50 ват зняли

Одна панель 2м2 літом на сонці в обідній час дає 300 Вт, зимою, мабуть, 30 Ватт. Нежирно.

Для газового котла потрібен акумулятор 12 вольт мінімум 100 ампер, щоб котел працював всю ніч.
