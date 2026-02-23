Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Сонячні станції на

Додано: Сер 18 лют, 2026 14:47 Сонячні станції на дахах багатоповерхівок



Стосовно "Багатоповерхівок закритих сонячними панелями для зеленого тарифу".



Я довго думав, те кілька разів переписував чому це не те щоб неможливо, а технічно недоцільно і фінансово не реально. Але просто надам базові тези про протирічча які неможливо вирішити. І не тільки неможливо - але й не потрібно. При цьому ще й не вигідно для енергетичної системи країни.



Отже. Дано:



• Мрія та бажання закрти всі дахи багатоповерхівок сонячними станціями для "розподіленої генерації".



Ок. Ідея красива. І той хто це десь зробить - буде молодець. Але кілька треш-моментів:



1. Для найбільш ефективної генерації - це повинні бути не гібридні сонячні станції з акумуляторами, а так звані "мережеві"!



І це дуже, дуже важливий момент. Про який, я впевнений - всі ці мрійники просто або забули, або не знали.



Мережва станція не працює коли відключається світло! В неї нема акумулятора і її завдання це заміщення саме грошових витрат для власника. Або продажа по "зеленому тарифу".



Тепер питання: який будинок, або яке ОСББ у здоровому глузді погодиться закрити свій дах мережеовою станцією і не буде користуватись при цьому цією енрергією ?



Та нікому це не потрібно. Зараз потрібні станції для потреб будинку. І для цього були і будуть державні гранти.



При цьому, якщо будинок встановлює гібридну сонячну станцію з акумулятором для накопичення - то відповідно падає разів так у два три, потужність яку будинок буде віддавати в мережу (за необхідності).



2. Фінансовий спект - гроші для багатоповерхвіок, дають (давали) тільки для гібридних станції із обмеженням суми гранту 1 та 2 млн грн.



Порядок цітакий на сьогодні: гібридна 30 кВт станція коштує десь 1,3-1,7 млн грн. Мережева - дешевше на 30%.



А для розподіленої генерації потрібна саме мережева. На яку Вам гроші можуть дати тільки в кредит.



3. Технічний аспект - ще є такий термін як "доставка" електроеенергії. Це ще ті обмежене невеличкі обсяги які генерує невеличка станція на даху башатоповерхівки - щей потрібно доставити до розподілення. А в цей час потужність ще втрачається по дорозі.



4. Відповідальність та обслуговування - коли сонячна станція встановленя для потреб будинку, а не тільки на продаж електроенергії, то будинок зацікавлений у тому щоб її охороняти та обслуговувати.



А коли це мережева? Припустимо фантастичний сценарій - ОСББ з'їхало з глухду, погодилось і пропонує якомусь бізнесменові свій дах для розміщення мережевої станції. Хто погодиться взяти два мільйони гривень та розмістити на чужому дахові свою сонячну станцію ? Чи не простіше це зробити на земельній ділянці ?



Важливий момент для кожного мрійника - шановні, якщо б розміщення сонячних станцій для продажу електроенергії по "зеленому тарифу" на даху багатоповерхівки було вигідним - то ще під час "зеленого буму" і до війни,всі дахи були б у сонячних станціяї.



Якщо коротше:



- потужності до 50 кВТ - не цікаві. Мережеві станції для "зливу" та заробітків робляться від 100 кВт і більше.



Просто ОСББки не знали про це . Так само як і не знають інші мрійники.



- проектування однаково дороге як для 20 так і для 200 кВт. Тому навіщо залазити в млаеньку станцію, якщо можна у велику?



- Ніхто не нестме відповідальності за чужу, або навіть власну мережеву станцію тому щшо вона не задовільнятиме прямих потреб будинку.



Що можна і що реально буде на багатопорверхівках?



- Сонячні станції для власних потреб, і деяким Обленерго таки підключе Активного споживача. Статистично він стане частково не віигідним в подальшому.



- Дахи таки будуть закриті сонячними станціям - але не для розподіленої генерації, а для енергетичної безпеки.



- Мережеві станції так і залишаться масовим рішенням для приватних будинків та земельних ділянок.



P.s. Тим хто вважає що я не правий, пропоную спитати себе - як пояснити співвласникам будинку для чого вам потрібна сонячна станція без акумулятора ? Спробуйте пропхати це рішення.



Звісно щось воно там буде булькати. На 3000 будинків в Миколаєві, ще буде 50-100 станція для власних потреб. Всі хто хоче/моеже, на цьому зароблять гроші, громадський та політичний капітал.



Але повторюсь - масового рішення саме із мережевими потужними станціями, які тільки і роблять що генерують під "Активного споживача" - не буде.



Це недоцільно, дах -це коллективний, а не приватний власник, ніхто за такі станції не буде відповідати, і вигідніше поставити 1 Мвт у полі та під охороною. Ніж мучитись із кастрованими 10-20 кВт станціями які ще й працюють на будинковий тепловий вузел при цьому.



Тому будь ласка, можна пофоткатись. Побігати. Помріяти. Залити керівництву міста в очі, щоб ще один рік отримувати свою з.п. Але сенсу в цьому нема.



Хоча для мене очевидно - вся ця "суєта" в нашому місті лише для того, щоб показати бурхливу діяльність. Вона не має технічних, економічних та соціально корисних результатів у майбутньому.



Не тому що я поганий, або експерти погані. А тому що "фізика".



Якщо керівництву міста навішати локшину ще можна, то з фізикою та фінансами - такий фокус неспрацює.



На мою думку більш перспективні це індивідуальні рішення.

Комплект сонячних панелей + додаткове обладнання принципу "встановив сам і підключив за 20 хвилин", наприклад, потужністю 800 Вт коштує від 249 євро у практично кожному супермаркеті Німеччини. Встановлюються на балконі, стіні будинку... кому і де простіше. У найпохмуріший зимовий день на освітлення та зарядку телефонів вистачить із запасом.

На мою думку більш перспективні це індивідуальні рішення.

Очевидно, 248 євро коштує комплект невеликих гнучких панелей, в пластмасових рамках. І без акумуляторів. Не годиться, навіть сезон не прослужить.

Комплектація абсолютно достатня, щоб занести, умовно самостійно підключити і отримувати енергію.

Зрараз навіть 229 євро:

2x Premium Solar Photovoltaikmodule, Bifazial, Black, je 430 Wp (Bifazial bis zu 559Wp), ca. 172,2 x 113,4 x 3,0 cm, ca. 21,5 kg/Stk, 15 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre Leistungsgarantie

1x ECOFLOW PowerStream 800W Premium Mikro-Wechselrichter EFWN511 (1-phasig, 2 MPPT), 10 Jahre Produktgarantie, ca 24 x 17 x 3,3 cm

1x ECOFLOW Solaranschlusskabel (2 m) für zwei Solarmodule

1x ECOFLOW AC-Anschlusskabel (1,5 m) zur Verbindung von Wechselrichter mit Schutzkontakt-Steckdose

4x MC4-Verlängerungskabel (je 2 m)

Quick-Start-Guides



Як радять у магазині для повної автономії бажано докупити EcoFlow Power Station (Delta / River) + PowerStream - Smart Home. Від 500 євро на будь-який смак.



Однин комплект - можливо, погоджуюсь. А два комплекти інша справа. Тим більше, що габарити одного - 172,2 x 113,4 x 3,0 cm.

Ну какая она "інша"? - хватит на два телефона и свет вообще не выключать?

Взимку ви з тих панелей дай боже щоб 50 ват зняли

Дивне питання.

У своєму місті (приблизно 80 тис начелення) у 2000-2005 роках я також бачив одиниці, які у багатоквартирних будинках встановлювали газове опалення. Значна кількість людей не встановлювала не тому що це було дорого, а тому, що не бачила сенсу. Коли ситуація змінилася, наприклад, у 2015-2018, сенс з'явився, можливість зникла.

Одна панель 2м2 літом на сонці в обідній час дає 300 Вт, зимою, мабуть, 30 Ватт. Нежирно.



Для газового котла потрібен акумулятор 12 вольт мінімум 100 ампер, щоб котел працював всю ніч. Одна панель 2м2 літом на сонці в обідній час дає 300 Вт, зимою, мабуть, 30 Ватт. Нежирно.Для газового котла потрібен акумулятор 12 вольт мінімум 100 ампер, щоб котел працював всю ніч. Frant

