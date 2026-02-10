RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Спрощення для бізнесу — який
документ став необов’язковими

Спрощення для бізнесу — який документ став необов’язковими
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 01:28

Спрощення для бізнесу — який документ став необов’язковими

Пропонуємо до обговорення:
24 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 14023, який вносить зміни до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Документ робить підписання актів наданих послуг добровільним та спрощує документообіг для бізнесу.

Дивися повний текст
Спрощення для бізнесу — який документ став необов’язковими
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100806
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 01:28

Слуги:
Арахамія Д.Г. Відсутній
Веніславський Ф.В. Відсутній
Шуляк О.О. Не голосувала
ЄС:
Порошенко П.О. Відсутній
Батьківщина:
Тарута С.О. Відсутній
Тимошенко Ю.В. Не голосувала
ПзЖ:
Бойко Ю.А. Не голосував
Льовочкін С.В. Не голосував
Мамка Г.М. Не голосував
Папієв М.М. Не голосував
Суркіс Г.М. Не голосував
Довіра:
Вацак Г.А. Відсутній
Голос:
Бобровська С.А. Відсутня
Костенко Р.В. Не голосував
За майбах
Герега О.В. Відсутній
Палиця І.П. Відсутній
Скороход А.К. Не голосувала
salvydas
 
Повідомлень: 221
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тарифи для пенсіонерів у 2026 році від Київстар,...
R2 » Пон 16 лют, 2026 17:33
1 992
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лют, 2026 17:33
valera_po_a
Україна приєднується до SEPA: що зміниться для банків і...
R2 » Чет 12 лют, 2026 18:19
1 2920
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лют, 2026 18:19
novajazz1979
Який дохід мають водії таксі в Україні
R2 » Вів 10 лют, 2026 13:52
2 3963
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лют, 2026 14:21
Примат

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15668)
25.02.2026 01:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.