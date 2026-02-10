|
|
Спрощення для бізнесу — який документ став необов’язковими
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лют, 2026 01:28
Пропонуємо до обговорення:
24 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 14023, який вносить зміни до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Документ робить підписання актів наданих послуг добровільним та спрощує документообіг для бізнесу.
Дивися повний текст Спрощення для бізнесу — який документ став необов’язковими
Додано: Сер 25 лют, 2026 01:28
Слуги:
Арахамія Д.Г. Відсутній
Веніславський Ф.В. Відсутній
Шуляк О.О. Не голосувала
ЄС:
Порошенко П.О. Відсутній
Батьківщина:
Тарута С.О. Відсутній
Тимошенко Ю.В. Не голосувала
ПзЖ:
Бойко Ю.А. Не голосував
Льовочкін С.В. Не голосував
Мамка Г.М. Не голосував
Папієв М.М. Не голосував
Суркіс Г.М. Не голосував
Довіра:
Вацак Г.А. Відсутній
Голос:
Бобровська С.А. Відсутня
Костенко Р.В. Не голосував
За майбах
Герега О.В. Відсутній
Палиця І.П. Відсутній
Скороход А.К. Не голосувала
|
|
