RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Ноутбук вдома чи зміна в
цеху — хто в Україні може...

Ноутбук вдома чи зміна в цеху — хто в Україні може...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 16:53

Ноутбук вдома чи зміна в цеху — хто в Україні може...

Пропонуємо до обговорення:
Мільйони українців зараз змушені працювати в умовах відключень, тривог і нестабільності. Для частини людей рятівним форматом стала віддалена робота — з ноутбуком, під’єднаним до повербанка, і чашкою гарячого напою. Із посиланням на Держслужбу зайнятості розповідаємо, які фахівці можуть працювати віддалено.

Дивися повний текст
Ноутбук вдома чи зміна в цеху — хто в Україні може працювати віддалено
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100807
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 16:54

"у лікарнях" Не знаю насчёт именно больниц, а в местной поликлинике я 5-6 лет назад обнаружил объявление с примерно таким текстом: "Если вы больны, то ни в коем случае сюда не приходите! Сидите дома и мы вас будем лечить по телефону". Так что может врачи из дому и не могут, а вот пациенты не только могут, но и обязаны.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6697
З нами з: 23.03.18
Подякував: 112 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев назвав обсяги тіньової економіки в Україні
R2 » Суб 14 лют, 2026 23:28
1 1281
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лют, 2026 23:28
salvydas
Який дохід мають водії таксі в Україні
R2 » Вів 10 лют, 2026 13:52
2 4081
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лют, 2026 14:21
Примат
МВФ оцінив дефіцит фінансування в Україні на наступні 4 роки
R2 » Сер 21 січ, 2026 09:55
1 24646
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 січ, 2026 09:55
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок праці (480)
25.02.2026 16:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.