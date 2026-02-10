|
Ноутбук вдома чи зміна в цеху — хто в Україні може...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 лют, 2026 16:53
Пропонуємо до обговорення:
Мільйони українців зараз змушені працювати в умовах відключень, тривог і нестабільності. Для частини людей рятівним форматом стала віддалена робота — з ноутбуком, під’єднаним до повербанка, і чашкою гарячого напою. Із посиланням на Держслужбу зайнятості розповідаємо, які фахівці можуть працювати віддалено.
Дивися повний текст Ноутбук вдома чи зміна в цеху — хто в Україні може працювати віддалено
-
Додано: Сер 25 лют, 2026 16:54
"у лікарнях" Не знаю насчёт именно больниц, а в местной поликлинике я 5-6 лет назад обнаружил объявление с примерно таким текстом: "Если вы больны, то ни в коем случае сюда не приходите! Сидите дома и мы вас будем лечить по телефону". Так что может врачи из дому и не могут, а вот пациенты не только могут, но и обязаны.
-
