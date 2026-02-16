|
Польський держбанк вийде на ринок України: Рада...
Додано: Чет 26 лют, 2026 14:33
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України ухвалила закон (законопроєкт № 0363) про ратифікацію Угоди між урядами України та Польщі щодо діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на території України.
Дивися повний текст Польський держбанк вийде на ринок України: Рада ратифікувала угоду
R2
Робот новин
Надійний банк для депозитів?
Investor_K
